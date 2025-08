US-Regierung als Großinvestor: Steht Strategy vor der staatlichen Übernahme?

Tom Lee stellt ein provokantes Szenario vor: Die US-Regierung könnte einen Bitcoin‑Riesen wie Strategy Inc. (vormals MicroStrategy) übernehmen, um rund 600.000 BTC für die Bitcoin-Staatsreserve zu erwerben; ohne den Marktpreis über offene Käufe zu beeinflussen.

Die US-Administration hat bereits im März 2025 durch Exekutivverordnung eine Strategische Bitcoin-Reserve formal eingerichtet; konkrete Kaufprogramme wurden bislang allerdings nicht durchgeführt.

Alle Fristen für Berichte und Maßnahmen sind laut White-House-Vorgabe verstrichen – umgesetzt wurde bisher nichts. Und das, obwohl nahezu überall positive Bitcoin-Prognosen verteilt werden.

In Podcasts und Gesprächen mit Kommentatorin Natalie Brunell beschrieb Tom Lee (Fundstrat), dass die Regierung einen Großhalter wie Strategy Inc. übernehmen könnte – statt teuer am Bitcoin- Spotmarkt zu kaufen. Er spricht von rund 600.000 BTC, die sich in der Bilanz des Unternehmens befinden könnten, und bezeichnet das Vorgehen als effizient und marktneutral.

Ein solcher Deal wäre für den Staat günstiger, wenn ein Premium‑Aktienkauf billiger ist als Spotkäufe, die den Preis empfindlich erhöhen würden.

.@fundstrat also said that the government might simply buy @microstrategy, at a huge premium, instead of having to buy Bitcoin on the open market. As insane is that sounds it’s probably true. I just can’t think of a better way to start a strategic reserve. https://t.co/6VQuoaTCG0

— Micro2Macr0 (@Micro2Macr0) August 5, 2025