Weder XRP noch Zcash: Dieser Altcoin wirkt extrem bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Zcash zeigt weiter Stärke, XRP bleibt bei Privatanlegern beliebt.

Near könnte die nächste heiße KI-Wette sein.

Fundamentales Momentum und technisch spannendes Setup.

Zcash zeigte zuletzt eindrucksvolle relative Stärke und legte innerhalb einer Woche um mehr als 60 Prozent zu – ein klares Signal für wiederkehrendes Momentum im Privacy-Sektor. Während XRP weiterhin eine große und treue Community unter Privatanlegern besitzt, richtet sich der Blick zunehmend auf andere Altcoins mit stärkerem fundamentalen Rückenwind.

Besonders ein Layer-1-Projekt rückt dabei in den Fokus, das aktuell trotz schwacher Kursentwicklung eine ungewöhnlich bullische Ausgangslage aufweist. Ein bekannter Analyst sieht hier eines der überzeugendsten Setups der letzten Monate – mit klaren strukturellen Vorteilen gegenüber vielen anderen L1-Blockchains.

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Darum ist NEAR der beste Altcoin

Der folgende Analyst hebt in einem neuen Beitrag hervor, dass sich bei diesem Layer-1-Projekt fundamentale Faktoren deutlich verbessert haben – und zwar unabhängig von der aktuellen Kursentwicklung. Ein zentraler Punkt ist die Tokenökonomie: Die Inflation wurde vollständig gestoppt. Während viele andere Netzwerke weiterhin neue Token emittieren und damit Verkaufsdruck erzeugen, gibt es hier keine zusätzliche Verwässerung mehr. Das allein verändert die Angebotsdynamik erheblich und kann langfristig zu einem strukturell bullischen Setup führen.

This is the cleanest bull case I've read on any L1 in months. Let me break down what actually happened to NEAR. Token emissions: stopped. Completely. On February 23, 2026 NEAR flipped its fee switch and zeroed out new inflation. The same mechanism that every other L1 uses to… https://t.co/V6kqYIQIaG — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) April 10, 2026

Hinzu kommt eine starke reale Nutzung des Netzwerks. Laut Analyse generiert das Projekt bereits rund 34 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Besonders bemerkenswert: Der Großteil dieser Einnahmen stammt nicht aus kurzfristigen Incentives wie Airdrops oder Farming-Programmen, sondern aus tatsächlicher wirtschaftlicher Aktivität. Ein großer Teil entfällt auf Cross-Chain-Transaktionen, insbesondere im Stablecoin-Bereich. Das deutet darauf hin, dass hier echte Nachfrage besteht und nicht nur spekulatives Kapital.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Angebotsstruktur. Der gesamte Token-Supply ist bereits im Umlauf, es stehen keine größeren Unlocks mehr an. Viele vergleichbare Projekte kämpfen hingegen mit jahrelangem Verkaufsdruck durch Investoren oder Team-Zuteilungen. Diese „saubere“ Struktur wird vom Analysten als klarer Wettbewerbsvorteil gesehen.

Auch die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung spielt eine wichtige Rolle. Trotz wachsender Nutzung, steigender Gebühren und verbesserter Tokenökonomie liegt die Marktkapitalisierung deutlich unter früheren Höchstständen. Für den Analysten entsteht genau hier die Chance: Entweder die Fundamentaldaten sind nicht nachhaltig – oder der Markt hat das Potenzial schlicht noch nicht eingepreist.

Zusätzlich verweist er auf mögliche institutionelle Entwicklungen, etwa ETF-Anträge, die langfristig für mehr Kapitalzuflüsse sorgen könnten. In Summe ergibt sich ein seltenes Setup: steigende Nutzung, keine Inflation, klare Angebotsstruktur und eine vergleichsweise niedrige Bewertung. Genau diese Kombination macht den Altcoin aus Sicht des Analysten aktuell besonders spannend.

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Von starken L1-Fundamentaldaten zu Bitcoin-L2: Das nächste große Narrativ?

Die Analyse rund um diesen Altcoin zeigt vor allem eines: Der Markt beginnt wieder stärker auf Fundamentaldaten zu achten – reale Nutzung, saubere Tokenökonomie und nachhaltige Einnahmen. Genau hier setzt ein noch größeres Narrativ an, das aktuell zunehmend an Bedeutung gewinnt: Bitcoin Layer-2. Denn während viele L1-Projekte versuchen, genau diese Eigenschaften aufzubauen, bringt Bitcoin bereits die wichtigste Grundlage mit – Vertrauen, Liquidität und institutionelle Akzeptanz. Was bislang jedoch fehlte, war echte Funktionalität für moderne Anwendungsfälle wie DeFi, Payments oder sogar KI.

Genau hier kommen Bitcoin-L2-Lösungen ins Spiel. Sie erweitern das Bitcoin-Netzwerk um Skalierbarkeit und programmierbare Smart Contracts. Besonders spannend wird es, wenn Technologien wie die Solana Virtual Machine (SVM) integriert werden. Diese könnte Entwicklern ermöglichen, bekannte Tools und Anwendungen direkt auf Bitcoin zu bringen – ein potenzieller Gamechanger, gerade im Bereich KI, wo schnelle, günstige Transaktionen und hohe Skalierbarkeit entscheidend sind.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Trotz schwierigem Marktumfeld zeigt der Presale bemerkenswerte Stärke mit über 32,5 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital. Das deutet darauf hin, dass Investoren gezielt auf dieses neue Narrativ setzen. Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen hybriden Ansatz: Eine Bridge verbindet Layer-1 und Layer-2, während zk-Proofs für Sicherheit und Verifizierbarkeit sorgen. Gleichzeitig soll ein vielseitiges Ökosystem entstehen, das weit über einfache Transaktionen hinausgeht.

Hinzu kommt ein zusätzlicher Anreiz für Frühinvestoren: Staking mit rund 36 Prozent APY. Der Preis von HYPER steigt morgen wieder, erste Buchgewinne sind jetzt schon möglich.

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