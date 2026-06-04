XRP Analyse: Diese Indikatoren warnen Ripple-Fans

Das Wichtigste in Kürze

Aktive XRP-Adressen stagnieren, Netzwerk wächst seit Monaten praktisch nicht.

Börsenabflüsse fehlen, Anleger zeigen derzeit kaum bullische Überzeugung mehr.

Nur 43 Prozent aller XRP befinden sich aktuell im Gewinn.

Historische Bärenmarkt-Tiefs wurden laut Profit-Metrik noch nicht erreicht.

XRP gerät weiter unter Druck. Der Kurs verliert binnen 24 Stunden rund 5 Prozent, auf Wochensicht summiert sich das Minus bereits auf mehr als 10 Prozent. Seit Jahresbeginn 2026 hat XRP über ein Drittel seines Wertes eingebüßt und notiert inzwischen mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch. Der heutige Rücksetzer drückt den Kurs deutlich unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Während viele Anleger auf eine Bodenbildung hoffen, liefern mehrere On-Chain-Daten derzeit kaum Argumente für eine nachhaltige Trendwende. Drei wichtige Kennzahlen zeigen vielmehr, dass Dynamik, Nachfrage und Marktstärke weiterhin fehlen. Damit bleibt das Risiko bestehen, dass sich der laufende Bärenmarkt bei XRP noch weiter ausdehnt.

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Active Address Momentum zeigt fehlende Netzwerknachfrage bei XRP

Das Active Address Momentum misst die Entwicklung aktiver Wallet-Adressen innerhalb eines Netzwerks. Dabei werden kurzfristige und langfristige Durchschnitte der aktiven Nutzer verglichen. Steigt die Zahl aktiver Adressen nachhaltig an, deutet das auf wachsende Adoption, mehr Transaktionen und eine zunehmende Nutzung der Blockchain hin. Ein positives Momentum kann langfristig höhere Bewertungen rechtfertigen, da die fundamentale Nachfrage wächst.

Bei XRP liefert diese Kennzahl aktuell jedoch ein gegenteiliges Bild. Die Daten zeigen, dass sich das Netzwerk seit rund einem Jahr in einer Phase der Kontraktion befindet. Die kurzfristige Dynamik konnte den langfristigen Durchschnitt zuletzt nicht nachhaltig übertreffen. Zwar gab es im Jahr 2025 einzelne Ausschläge bei den aktiven Adressen, diese erwiesen sich jedoch als temporäre Ereignisse und führten nicht zu einer dauerhaften Expansion des Ökosystems.

Besonders auffällig ist, dass die Aktivität trotz zwischenzeitlicher Kurserholungen nicht mitgewachsen ist. Genau darin liegt das Problem: Steigende Kurse ohne steigende Netzwerknutzung sind oft schwer nachhaltig zu rechtfertigen. Die Fundamentaldaten liefern derzeit keine Hinweise auf eine Neubewertung des XRP-Netzwerks. Stattdessen deutet das Active Address Momentum auf eine anhaltende Schwäche bei der Nutzeraktivität hin. Solange keine neue Nachfragewelle entsteht, bleibt dieses Signal klar bearish und spricht gegen eine schnelle Erholung.

XRP Exchange Net Position Change liefert kein bullisches Signal

Die Kennzahl Exchange Net Position Change misst die Nettozuflüsse und Nettoabflüsse von Coins auf zentralisierte Börsen. Fließen Coins von Börsen ab, wird dies häufig als bullisch interpretiert, da Anleger ihre Bestände langfristig halten wollen. Zuflüsse auf Börsen können dagegen Verkaufsbereitschaft signalisieren.

Aktuell präsentiert sich das Bild bei XRP allerdings äußerst unentschlossen. In den vergangenen Wochen wechselten sich kleinere Zuflüsse und kleinere Abflüsse regelmäßig ab. Ein klarer Trend ist nicht erkennbar. Genau diese fehlende Richtung ist derzeit problematisch, da starke Marktbewegungen häufig von eindeutigen Kapitalströmen begleitet werden.

Besonders interessant ist der Vergleich mit dem März. Damals verzeichnete XRP massive Nettoabflüsse von den Börsen. Solche Bewegungen können auf aggressives Akkumulieren durch Investoren hinweisen und gelten oftmals als positives Signal für die Kursentwicklung. Derartige Ausschläge fehlen aktuell jedoch vollständig.

Stattdessen bewegen sich die Kapitalströme nahe der Nulllinie. Weder kaufen Anleger aggressiv nach, noch kommt es zu einer starken Kapitalflucht von den Handelsplätzen. Das deutet auf Unsicherheit und mangelnde Überzeugung im Markt hin. Für eine nachhaltige Trendwende wäre eine deutliche Veränderung dieser Dynamik wünschenswert. Solange die Exchange Net Position Change jedoch keine klaren Abflüsse zeigt, fehlt ein wichtiger bullischer Katalysator für XRP.

Supply in Profit zeigt Kapitulation: Doch Vorsicht bei XRP

Die Kennzahl Percent Supply in Profit misst den Anteil aller existierenden XRP, die aktuell über ihrem durchschnittlichen Kaufpreis notieren. Je höher dieser Wert liegt, desto mehr Anleger befinden sich im Gewinn. Sinkt die Kennzahl stark, steigt der Druck durch Verluste und mögliche Kapitulationsverkäufe.

Derzeit befinden sich nur noch rund 43 Prozent aller XRP im Gewinn. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer inzwischen auf Buchverlusten sitzt. Ein solcher Rückgang ist typisch für fortgeschrittene Bärenmärkte und zeigt, wie stark die Stimmung bereits gelitten hat.

Gleichzeitig liefert die Historie einen wichtigen Hinweis. Während des Kryptobärenmarktes 2022 fiel diese Kennzahl zeitweise auf deutlich unter 25 Prozent. Erst in dieser Phase erreichte der Markt eine echte Extrembewertung, bei der viele Anleger bereits kapituliert hatten.

Aktuell wirkt die Situation daher zwar angespannt und erste Kapitulationstendenzen sind sichtbar. Von einem historischen Extremniveau ist XRP jedoch noch entfernt. Genau deshalb bleibt Raum für weitere Abwärtsbewegungen bestehen. Sollte sich die Marktstimmung weiter verschlechtern oder Bitcoin zusätzliche Schwäche zeigen, könnte der Anteil profitabler XRP-Halter nochmals deutlich sinken.

In der Gesamtschau senden alle drei Indikatoren derzeit Warnsignale. Die Netzwerknutzung stagniert, die Kapitalströme bleiben unentschlossen und selbst die Profitabilität der Anleger hat noch kein historisches Tief erreicht. Damit spricht die Datenlage aktuell eher für anhaltenden Gegenwind als für den Beginn eines neuen Bullenmarktes bei XRP.

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