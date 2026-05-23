XRP Analyse: Santiment sieht Kaufsignal – doch Zweifel bleiben

Das Wichtigste in Kürze

XRP Ledger steigt erstmals 2026 unter die größten RWA-Blockchains weltweit.

Ripple baut institutionelle Partnerschaften für tokenisierte Vermögenswerte massiv weiter aus.

RLUSD-Wachstum stärkt XRP-Ledger zusätzlich als Infrastruktur für Finanzmärkte künftig.

XRP bleibt angeschlagen. Der Kurs fiel zuletzt wieder unter 1,40 US-Dollar und verlor in der vergangenen Woche erneut an Dynamik. Der Bärenmarkt ist damit weiter intakt, während XRP noch immer deutlich mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch notiert. Viele Trader bleiben skeptisch, da bislang jede stärkere Erholung schnell wieder verkauft wurde.

Dennoch gibt es aktuell erste Signale, die zumindest auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten könnten. Vor allem neue Onchain-Daten von Santiment sorgen nun für Aufmerksamkeit und deuten auf ein spannendes Setup hin.

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Santiment sieht bei XRP ein bullisches Signal

Die Onchain-Analysten von Santiment verweisen aktuell auf einen deutlichen Anstieg beim sogenannten „Network Growth“ des XRP Ledgers. Konkret wurden innerhalb von nur 24 Stunden rund 4.300 neue XRP-Wallets erstellt. Laut Santiment handelt es sich dabei um den viertgrößten Anstieg im gesamten Jahr 2026. Genau solche Ausschläge gelten bei vielen Analysten als potenzielles Frühsignal für Trendwechsel.

Der Hintergrund: Wenn plötzlich deutlich mehr neue Wallets entstehen, spricht das oft für neues Interesse am Netzwerk. Neue Marktteilnehmer betreten den Markt, bestehende Investoren werden aktiver oder Kapital beginnt erneut in ein Ökosystem zu fließen. Gerade in schwachen Marktphasen kann das ein Hinweis darauf sein, dass langfristig orientierte Käufer langsam Positionen aufbauen.

📈 $XRP has had 4,300 new wallets created in 24 hours, the 4th largest spike of 2026. Network growth is among the top leading signals to identify reversals. 🔗 Check out XRP’s network growth and level of address activity any time with this handy chart: https://t.co/8jwj1uvJta pic.twitter.com/Fbo1WRKEN8 — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 21, 2026

Besonders spannend ist dabei der Vergleich mit Mitte März. Damals explodierte das Netzwerk-Wachstum sogar auf über 12.000 neue Wallets an einem einzigen Tag. Kurz darauf folgte tatsächlich eine kräftige Kurserholung bei XRP. Santiment argumentiert deshalb, dass die aktuelle Entwicklung zumindest aufmerksam beobachtet werden sollte.

Zusätzlich zeigt die Grafik, dass auch die täglichen aktiven Adressen zuletzt wieder anzogen. Das deutet darauf hin, dass nicht nur neue Wallets erstellt werden, sondern auch die tatsächliche Nutzung des Netzwerks leicht zunimmt. Genau diese Kombination aus steigender Aktivität und neuem Wallet-Wachstum gilt häufig als konstruktiv.

Noch ist daraus allerdings kein bestätigter Aufwärtstrend entstanden. XRP bleibt charttechnisch angeschlagen und benötigt klare Stärke zurück über wichtige Widerstände. Dennoch liefern die aktuellen Santiment-Daten zumindest erste Argumente dafür, dass sich hier langsam ein spannendes Reversal-Setup entwickeln könnte.

März-Signal relativiert die Euphorie etwas

Allerdings relativieren die historischen Daten die Euphorie aktuell auch ein Stück weit. Denn bereits am 19. März 2026 verzeichnete XRP laut Santiment den größten Wachstumsschub des gesamten Jahres. Damals wurden sogar mehr als 12.000 neue Wallets innerhalb eines Tages erstellt – ein deutlich stärkerer Ausschlag als jetzt. Eigentlich wäre auch das ein klar bullisches Signal gewesen.

Doch genau danach folgte zunächst keine nachhaltige Trendwende. Stattdessen setzte sich die Korrektur in den darauffolgenden Wochen weiter fort. XRP geriet erneut unter Druck und verlor weiter an Wert. Besonders auffällig: Auch mehr als zwei Monate später notiert der Kurs heute weiterhin unter dem damaligen Niveau.

Das zeigt, dass starkes Netzwerk-Wachstum allein nicht automatisch eine unmittelbare Rallye auslösen muss. Vielmehr braucht XRP zusätzlich klare Kapitalzuflüsse, positives Momentum und eine technische Trendwende, damit aus den konstruktiven Onchain-Daten tatsächlich ein nachhaltiger Aufwärtstrend entstehen kann.

XRP positioniert sich immer stärker im RWA-Markt

Besonders spannend wirkt aktuell die Entwicklung rund um Real World Assets (RWA). Dieser Markt gilt für viele Analysten als einer der größten Wachstumstreiber der gesamten Kryptoindustrie in den kommenden Jahren. Gemeint ist die Tokenisierung realer Vermögenswerte wie Staatsanleihen, Immobilien, Rohstoffe oder Unternehmensanteile auf der Blockchain. Große Banken und Finanzkonzerne experimentieren bereits intensiv mit dieser Technologie, da sie schnellere Abwicklung, niedrigere Kosten und mehr Effizienz verspricht.

Genau hier gewinnt Ripple beziehungsweise der XRP Ledger zunehmend an Bedeutung. Laut aktuellen Daten von rwa.xyz gehört XRP Ledger mittlerweile zu den vier größten Netzwerken weltweit im Bereich tokenisierter Vermögenswerte. Das Volumen liegt bereits bei rund 4,1 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag XRP Ledger in diesem Ranking noch außerhalb der Top 10.

XRP Ledger cracks the RWA top 4 with $4.1B in tokenized assets The XRP Ledger ranks #4 on @RWA_xyz's overall league table this week with $4.1 billion across 302 tokenized real-world assets, up from outside the top 10 a year ago. Among permissioned chains it sits at #3, trailing… pic.twitter.com/r9iL8A9Oqx — BSCN (@BSCNews) May 22, 2026

Besonders bullisch wirkt dabei, dass Ripple offenbar gezielt institutionelle Partnerschaften ausbaut. Im Markt sorgen aktuell Berichte über Projekte mit Unternehmen wie JPMorgan, Ondo oder Mastercard für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wächst auch die Nutzung des Ripple-Stablecoins RLUSD weiter. Laut Berichten wurde zuletzt sogar die größte einzelne RLUSD-Emission auf der Blockchain verzeichnet.

Sollte sich der RWA-Markt tatsächlich wie von vielen Experten erwartet zu einem Billionenmarkt entwickeln, könnte XRP Ledger hiervon massiv profitieren. Ripple etabliert sich zunehmend nicht nur als Zahlungsnetzwerk, sondern auch als relevante Infrastruktur für institutionelle Tokenisierung.

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