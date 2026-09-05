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Der Bitwise Crypto Carry Fund (USCC) hat eine nahezu marktneutrale XRP-Position offengelegt. Die Position zeigt, wie aus einer Futures-Prämie von 0,91 Prozent eine annualisierte implizite Rendite von 14,57 Prozent wird. Die Holdings-Tabelle vom 1. September dokumentiert dabei einen einzelnen Fonds an einem einzelnen Stichtag. Rückschlüsse auf eine breite Nachfrage institutioneller XRP-Anleger lassen sich aus dieser Position nicht ableiten.

Bitwise legt nahezu marktneutrale XRP-Position offen

Laut Holdings-Tabelle hielt USCC um 16 Uhr EDT am 1. September 10.781.438,36 XRP in Verwahrung. Dem stand eine angezeigte September-Coinbase-Futures-Position von negativ 10.510.000 XRP gegenüber. Die Mengen waren damit zu 97,48 Prozent gegeneinander abgesichert; rechnerisch verblieb eine Long-Position von 271.438,36 XRP.

Verwahrung (Spot) 10.781.438,36 XRP / 14.255.218 $ / ca. 1,3222 $ je XRP September-Futures (Short) -10.510.000 XRP / -14.022.442 $ / ca. 1,3342 $ je XRP Differenz 271.438,36 XRP / 232.776 $

Aus den angezeigten Marken ergibt sich eine Futures-Prämie von rund 1,2 Cent beziehungsweise 0,91 Prozent gegenüber Spot. Bitwise führte für die Futures-Position eine annualisierte Implied Yield von 14,57 Prozent auf. Die Offenlegung belegt damit eine Basisstrategie innerhalb dieses Fonds, nicht jedoch eine allgemeine Positionierung im XRP-Markt.

Der Carry-Trade begrenzt die Richtungswette, beseitigt aber nicht alle Risiken

Bei einem Cash-and-Carry-Trade kauft ein Fonds den Basiswert und verkauft parallel einen darüber notierenden Future. Nähern sich beide Preise bis zur Abrechnung an, kann die Prämie vereinnahmt werden, während sich die Richtungsbewegungen von Spot und Future weitgehend ausgleichen.

Die 14,57 Prozent sind laut Bitwise eine annualisierte Kennzahl auf Holding-Ebene. Sie gilt, wenn die Position bis zur Fälligkeit gehalten oder anderweitig nicht verkauft wird. Der Fonds weist die tatsächliche 30-Tage-Rendite separat aus und nennt eine Managementgebühr von 0,75 Prozent. Die öffentliche Methodik lässt offen, wie Ausführungskosten, Finanzierung, Verwahrung, Margin und Rollkosten in der XRP-Position behandelt werden.

Auch bei 97,48 Prozent Mengenabdeckung bleiben Restrisiken bestehen. Spot- und Futures-Preise können sich bis zur Abrechnung unterschiedlich entwickeln, und der Fonds muss Verwahrung sowie Margin aufrechterhalten. Der verbleibende Bestand von 271.438,36 XRP trägt zudem direktes Preisrisiko. Der für die Barausgleichsabrechnung maßgebliche Referenzwert kann außerdem vom Preis abweichen, der für die verwahrten XRP verfügbar ist.

Ein CFTC-Snapshot vom 25. August weist bei Standard-Coinbase-XRP-Futures 20.518 Kontrakte Open Interest aus. Dealer und Intermediäre hielten 17.853 Long-Kontrakte, Asset Manager und institutionelle Konten weitere 1.800 Longs. Gehebelte Fonds hielten 13.822 Outright-Shorts und keine Outright-Longs. Die Kategorien nennen weder Bitwise noch konkrete Gegenparteien, wie der CFTC-Bericht zu Traders in Financial Futures zeigt.

Spot-ETF und Carry-Fonds nutzen XRP auf unterschiedliche Weise

Der separate Bitwise XRP ETF meldete zum 2. September 361.995.068,31 XRP im Trust im Wert von rund 531,3 Millionen US-Dollar. SEC-Unterlagen zufolge ist XRP das einzige Asset des Trusts. Sein Ziel ist es, den Wert der gehaltenen XRP abzüglich Kosten abzubilden.

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USCC zeigte dagegen eine gekoppelte Spot- und Futures-Position, die auf Futures-Prämien gegenüber Spot ausgerichtet ist. Der ETF hielt XRP für ein Spot-Exposure über einen Trust. Die offengelegten Produktstrukturen zeigen damit zwei unterschiedliche Verwendungen desselben Vermögenswerts unter dem Bitwise-Namen.

Risikohinweis und Call-to-Action

Kryptowährungen wie XRP bleiben volatil und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Selbst eine nahezu marktneutrale Struktur wie die von USCC beseitigt Basis-, Finanzierungs-, Margin- und Ausführungsrisiken nicht vollständig. Die ausgewiesene Rendite ist als annualisierte implizite Rate für die dargestellte Futures-Position einzuordnen und nicht mit der separat berichteten 30-Tage-Rendite gleichzusetzen.

Quelle: CryptoSlate