XRP kurz vor dem Ausbruch oder Abprall

Das Momentum fühlt sich derzeit wie im Leerlauf an, doch die Struktur erzählt eine andere Geschichte. Der Markt komprimiert sich zwischen Käufern, die die Nachfrage verteidigen, und Verkäufern, die das Angebot schützen. Diese Art von Gleichgewicht hält nie lange.

XRP Kurs hält bei 2.18 Dollar, während sich Ausbruchsdrücke aufbauen

Der Kurs hält sich um 2.18 Dollar und das Chartbild zeigt eine klare kurzfristige Struktur. Das Level bei 2.25 Dollar bleibt der erste Auslöser nach oben, die Zone zwischen 2.36 und 2.41 Dollar ist starkes Angebot und solange der Kurs über 2.07 bis 2.10 Dollar bleibt, bleibt die breitere Struktur optimistisch. Diese Spanne ist jetzt das Schlachtfeld.

XRP Update – Key Levels Ahead Price is holding around $2.18, and the chart is showing a clean short-term structure: • $2.25 remains the first upside trigger – a breakout above this level opens the door for momentum longs.

• The next major supply zone sits at $2.36–$2.41,… pic.twitter.com/AanYcsrDdk — Tolga YILMAZ (@ylmaztlga) December 3, 2025

Dies ist die Art Zone, in der Trader ungeduldig werden und emotional überhebeln. Jede kleine Kerze fühlt sich bedeutungslos an, bis sie es plötzlich nicht mehr ist. Sobald 2.25 Dollar mit Volumen überschritten werden, springen Momentum Trader erfahrungsgemäß schnell hinein.

Eine Zurückweisung bei 2.25 Dollar hält dagegen die Spanne intakt und bringt die Unterstützung erneut ins Spiel. Das bedeutet keinen Zusammenbruch, aber weitere seitwärtsgerichtete Bewegungen. So oder so, die Volatilität baut sich auf und enge Spannen bleiben nie lange eng. Kurzfristige Orderflow Signale deuten außerdem auf Zögern beider Seiten hin. Käufer treten über 2.10 Dollar auf, agieren aber noch nicht aggressiv. Verkäufer sind nahe 2.25 Dollar aktiv, drücken den Kurs jedoch nicht zurück zu den wichtigen Tiefs. Dieses Verhalten deutet oft auf eine baldige Richtungsentscheidung hin. Eine der beiden Seiten wird zuerst nachgeben. Wenn das passiert, bewegt sich der Kurs meist schneller, als viele erwarten.

XRP hält die große Unterstützung von 2025, während das Aufwärtsziel wächst

XRP hält weiterhin stark über der großen Unterstützungszone zwischen 1.76 und 2.10 Dollar, einem Bereich, der das ganze Jahr über als zentrale Nachfragezone gedient hat. Der Kurs hat erneut auf diese Zone reagiert und zeigt, dass Käufer sie weiterhin entschlossen verteidigen. Das ist kein schwaches Unterstützungsverhalten.

XRPUSDT (1D)$XRP continues to hold strongly above the major support zone between $1.76 – $2.10, a level that has acted as a key demand region throughout 2025. Price has once again reacted from this zone, showing buyers are still defending it aggressively. From here, if XRP… pic.twitter.com/oePZ8dQAw5 — Block Wave (@BlockWave_chart) December 3, 2025

Von hier aus öffnet eine anhaltende Verteidigung dieses Bereichs die Tür für eine breitere Aufwärtsbewegung. Die Struktur beginnt sich langsam nach oben zu wölben, nicht nach unten abzukippen. Allein das verändert das Risikoprofil zugunsten der Käufer.

Die Projektion von plus siebzig bis plus achtzig Prozent in Richtung der oberen Trendlinie ist keine Fantasiezahl. Sie entspricht rechnerisch den vorherigen Impulsbewegungen. Struktur wiederholt sich, weil menschliches Verhalten sich wiederholt. Das garantiert keinen Erfolg, verschiebt aber die Wahrscheinlichkeiten deutlich. Wichtig ist jetzt Geduld. Der Markt hat emotionale Trader in diesem Jahr mehrfach herausgeschüttelt. Wer Kerzen hinterherjagt, zahlt meist Lehrgeld.

Im größeren Blick bleibt das Bild konstant. XRP bildet über verschiedene Zeitrahmen hinweg höhere Tiefs. So sehen keine sterbenden Charts aus. Kurzfristige Trader fixieren sich auf Fünf-Minuten-Kerzen, während Institutionen die Wochenstruktur beobachten. Die Wochenchart verweigert weiter den Bruch. Das ist das leise Detail, das viele übersehen.

Marktpsychologie Check

Aktuell ist die Angst gering, aber das Vertrauen ist ebenfalls nicht vollständig zurück. Das ist die seltsame Zwischenphase, in der Trader an einen Anstieg glauben, aber bei jeder roten Kerze zusammenzucken. Diese Mischung erzeugt unruhige Bewegungen vor großen Ausschlägen. Wenn die Masse beginnt, sich zu langweilen, reagiert der Markt oft heftig. Niemand läutet eine Glocke. Die Bewegung wirkt erst im Nachhinein offensichtlich.

Der Bereich oberhalb von 2.36 Dollar liegt auf dünner Liquidität. Sobald der Kurs in diese Zone eintritt, kann sich die Bewegung schnell beschleunigen. Dort geraten Shortseller unter Druck und späte Käufer springen hektisch hinein. Unter 2.10 Dollar baut sich wieder Liquidität auf. Dort warten bereits Käufer auf Rücksetzer. Dies erzeugt einen Feder Effekt zwischen aufgestapelten Orders auf beiden Seiten. Diese Struktur begünstigt Ausweitung, nicht Stagnation. Stagnation ist nur die Ladephase.

Meine Sicht als Trader

us Risikosicht liegt XRP in einer klaren Entscheidungszone. Long Setups über 2.25 Dollar zielen auf Ausweitung ab, während defensive Strategien unter 2.10 Dollar Kapital schützen. Eine solch binäre Struktur ist selten. Während viele Trader Presale Chancen erkunden, zeigt die Vergangenheit, dass bei wachsendem Vertrauen Liquidität in führende Assets zurückkehrt.

Ich persönlich sehe diese Phase als Akkumulation durch Frustration. Der Markt möchte Trader erschöpfen, bevor er sich bewegt. So funktioniert es nun einmal. Die Gefahr liegt derzeit nicht darin, falsch zu liegen, sondern zu früh ohne Absicherung zu handeln. Timing belehrt jeden. Da die kurzfristige Volatilität zunimmt und zentrale XRP Level ins Spiel kommen, wird schneller Zugriff auf Kapital wichtiger denn je. In solchen Phasen wird ein geordnetes Wallet Setup zu einem echten Vorteil.

Das Kartensystem von Best Wallet bringt Ordnung ins Multi Chain Chaos

Best Wallet nutzt ein Wallet Kartensystem, das es leicht macht, alle Wallets in einer App durchzublättern. Man sieht alle Wallets auf einen Blick, wechselt sofort zwischen Accounts und kann Wallets umbenennen oder neu anordnen. Diese Art Organisation wird in volatilen Phasen heimlich wertvoll.

Learn how to use Best Wallet’s multi-wallet feature! ⭐ Best Wallet uses a wallet card system that makes it easy to scroll through all your wallets in one app. Here is what you can do:

• See all your wallets at a glance

• Switch instantly between accounts

• Rename, reorder,… pic.twitter.com/vucLiXX6CL — Best Wallet (@BestWalletHQ) December 2, 2025

Die Multi Chain Aktivität wächst weiter und manuelle Wallet Verwaltung wird unter Druck schnell zum Nachteil. Wenn sich Märkte rasch bewegen, bedeutet Zögern oft Verlust. Klare Interfaces reduzieren Zögern. Dieses Tool sagt den Kurs nicht voraus. Es reduziert nur Chaos, wenn der Kurs explodiert.

Das Interesse steigt leise wieder, besonders unter Tradern, die nach Signalen suchen, welche Kryptowährung man jetzt kaufen sollte.

Die kurzfristige XRP Prognose tritt in die Phase ein, in der Kompression endet und Richtung sichtbar wird. Die Struktur begünstigt Aufwärtsbewegungen, solange 2.10 Dollar hält. Aber ein Scheitern an 2.25 Dollar hält die Spanne lebendig und Trader gefangen. Dies ist kein schläfriger Chart. Es ist ein geladener. Wenn XRP sich endlich entscheidet, fragt es wahrscheinlich nicht um Erlaubnis.

