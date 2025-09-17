Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt nach einem Rücksetzer neue Stärke und könnte kurzfristig auf 3,50 $–3,70 $ steigen, bei starken ETF-Zuflüssen sogar bis 4 $.

Analysten sprechen von einer „Phönix-Erzählung“, die Anlegern Hoffnung gibt.

Gleichzeitig bleibt das Risiko eines „Sell the News“-Effekts bestehen, besonders bei enttäuschenden Fed-Entscheidungen.

Neben XRP tritt Solaxy als langfristig stabiles Gegengewicht auf und stärkt das Solana-Ökosystem.

Ich bin schon lange genug dabei, um eines zu wissen: Wenn eine Coin wie XRP so viel Aufmerksamkeit bekommt, können Sie Feuerwerk erwarten – sowohl nach oben als auch nach unten. Lassen Sie uns das Punkt für Punkt aufschlüsseln.

A well-known community analyst has suggested that XRP is looking to begin the “flight of the phoenix” to higher price levels. Notably, XRP has been fighting to hold its ground in September. After reaching $3.66 in July 2025, it slipped to $2.70 on Sept. 1. Buyers then stepped in… — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) September 17, 2025

Der „Flug des Phönix“ ist nicht nur ein Name. Es ist eine Metapher für XRP, das sich von Tiefs erholt und wieder Schwung gewinnt. Für mich ist die jüngste Rallye von 2,70 $ auf 3,00 $ ein Zeichen von Widerstandsfähigkeit. Käufer halten die Linie an wichtigen Niveaus, selbst in unsicheren Marktbedingungen. Die Erzählung ist wichtig, weil Krypto nicht nur Diagramme und Daten sind. Es ist Geschichtenerzählen. Und wenn eine Coin eine starke Comeback-Story hat, zieht sie tendenziell Aufmerksamkeit, Kapital und Glauben an.

ETF-Zuflüsse könnten ein Katalysator sein

Spot-ETFs (börsengehandelte Fonds) verzeichnen starke Zuflüsse in allen Bereichen, und XRP ist keine Ausnahme. Für viele Anleger bieten ETFs den einfachsten Weg, sich zu engagieren, ohne sich mit Wallets, Schlüsseln oder Börsen auseinandersetzen zu müssen. Das ist wichtig, weil frische Zuflüsse normalerweise Preissupport bedeuten. Ich bin versucht, hier eine Position aufzubauen, aber ein Teil von mir sorgt sich über einen „Sell the News“-Moment – besonders wenn die Federal Reserve die Zinsen nur um 25 Basispunkte senkt. Diese Art von Zögern ist natürlich, aber der ETF-Faktor ist eindeutig bullisch.

Bullish for XRP. Strong inflows on spot ETFs would push the price. I’m tempted to get in today, but worried about “sell the news” if the Fed cut is 25bps. — The Crypto Perps (@TheCryptoPerps) September 17, 2025

Aus charttechnischer Sicht sieht die Struktur von XRP solide aus. Dem Juli-Hoch folgte eine Korrektur, die dann bei der Unterstützung abprallte. Jetzt testet die Coin erneut das psychologische 3 $-Niveau. Für mich ist das lehrbuchmäßige Konsolidierung. Es ist wie das Spannen einer Feder – jeder Rückgang zerstreut Verkaufsdruck, und jeder Aufschwung entfacht den Schwung erneut. Wenn XRP überzeugend über 3,20 $ ausbricht, sehe ich kurzfristig einen Anstieg auf 3,50 $–3,70 $.

Makro-Gegenwind zählt immer noch

Wir können das große Ganze nicht ignorieren. Zinssätze, die Stärke des Dollars und die allgemeine Risikobereitschaft sind entscheidend für die Kursentwicklung von Krypto. Ein niedriger als erwarteter Fed-Schnitt würde die Luft herausnehmen. Umgekehrt wäre eine dovishe Politik Raketentreibstoff für Altcoins. Deshalb hedge ich. Nach meiner Erfahrung steigt XRP während bullischer Liquiditätszyklen stark, kämpft jedoch, wenn die Märkte in den Risiko-Aus-Modus schalten. Kurzfristige Trader müssen ein Auge auf Powell und das andere auf ihre Charts haben.

Die kurzfristige Entwicklung von XRP hängt von zwei Kräften ab: Retail-Hype und institutionelle Nachfrage. Retail-Trader jagen Momentum. Institutionen hingegen verlassen sich auf ETFs und strukturierte Produkte. Beide Gruppen sind derzeit aktiv, und diese Mischung schafft Volatilität. Ich habe etwas bemerkt: Wann immer Institutionen stark einsteigen, folgt oft der Retail. Es ist, als ob man eine Schlange vor einem Restaurant sieht – man nimmt an, das Essen sei gut. XRP’s ETF-Zuflüsse könnten genau diese Rolle spielen.

Risiko von „Sell the News“

Jede Krypto-Rallye hat ihr Risiko. Für XRP ist das Offensichtliche der „Sell the News“-Effekt. Ein Fed-Schnitt, der enttäuscht. Ein Gerichtsupdate ohne Feuerwerk. Eine große Schlagzeile, die den Erwartungen nicht gerecht wird. Ich bin damit schon auf die Nase gefallen – habe im Überschwang gekauft, nur um zu sehen, wie Gewinnmitnahmen den Kurs innerhalb von Stunden zerdrücken. Deshalb erinnere ich mich immer wieder: Kurzfristige Gewinne sind in Ordnung, aber heiraten Sie den Trade nicht.

Solaxy: Das stille Kraftpaket

Nun. Lassen Sie uns Solaxy ins Szenario einführen. Während XRP mit seiner Phönix-Story die Schlagzeilen stiehlt, legt Solaxy im Stealth-Modus die Grundlagen. Stellen Sie es sich als den Solana-Motorraum vor – skalierbar, robust und darauf ausgelegt, Effizienz neu zu konstruieren. Einfach ausgedrückt ist Solaxy eine Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie und sie ist darauf ausgelegt, das volle Potenzial des Solana-Ökosystems auszuschöpfen.

From zero to launch-ready: Igniter helps you launch and execute with confidence. Are you ready to ignite? 🔥https://t.co/hwFzlTSanh pic.twitter.com/ijhczsnsp8 — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) September 14, 2025

Hier glänzt Solaxy erneut. Es verlässt sich nicht auf Schlagzeilen oder Promi-Tweets. Sein Wachstum kommt von Fundamentaldaten – Skalierbarkeit, Innovation und langfristige Akzeptanz des Solana-Ökosystems.

Für mich ist die Kombination von XRP und Solaxy wie das Halten von Feuerwerk und Solarpanels. Das eine erhellt den Himmel schnell. Das andere versorgt Ihr Haus jahrelang mit Strom. Beides hat Wert, aber aus unterschiedlichen Gründen.

Die kurzfristigen Kursziele

Auf Basis des aktuellen Momentums sehe ich, dass XRP bald 3,20 $ erneut testet. Ein Ausbruch über dieses Niveau eröffnet den Weg zu 3,50 $–3,70 $ in naher Zukunft. Starke ETF-Zuflüsse könnten es sogar in Richtung 4 $ treiben, wenn die Stimmung bullisch bleibt. Auf der Unterseite könnte ein Scheitern bei 2,90 $ einen erneuten Test von 2,70 $ bedeuten. Das wäre schmerzhaft, aber auch ein starker Einstiegspunkt für diejenigen, die die Phönix-Erzählung mitreiten wollen.

Also, wie lautet meine XRP-Kurzfristprognose? Ich erwarte in den kommenden Wochen einen allmählichen Anstieg in die Zone von 3,50 $–3,70 $, mit Potenzial für 4 $ bei starken ETF-Zuflüssen. Die Risiken sind real, aber das Aufwärtspotenzial auch. Wahrscheinlich spiele ich es mit einem Mix: eine Handelsposition für die kurzfristigen Bewegungen, plus etwas Solaxy für längerfristige Stabilität. Auf diese Weise bekomme ich den Nervenkitzel der XRP-Phönix-Story und die Verlässlichkeit einer Plattform, die die Zukunft gestaltet. Und ehrlich gesagt? Dieses Gleichgewicht lässt mich nachts besser schlafen.

