Das XRP Ledger peilt den 9. Oktober für zwei getrennte, aber zeitlich eng verbundene Änderungen an: BatchV1_1 soll bis zu acht Transaktionen in einer Einreichung bündeln, während ein Sicherheits-Amendment ein Software-Update für bestimmte Serverbetreiber erforderlich machen könnte. Der Termin ist damit nicht nur für die neue Funktion relevant, sondern auch ein konkreter operativer Prüfpunkt für Validatoren und den Netzwerkbetrieb, wie Bitcoin.com berichtet.

Batch-Funktion und Sicherheitskorrektur sind getrennte Änderungen

BatchV1_1 setzt XLS-56 um, den Standard für gruppierte Ausführungen auf dem XRP Ledger. Die Änderung ersetzt eine frühere Batch-Implementierung, nachdem eine Sicherheitslücke entdeckt worden war; sie ist von fixBatchV1_2 zu unterscheiden, dem separaten Sicherheits-Amendment.

Logo des XRP Ledger

Die Server-Software xrpld 3.4.1 wurde am 25. September veröffentlicht und führte fixBatchV1_2 ein. Das Amendment korrigiert die Prüfung gruppierter Aktionen. Sollte es aktiviert werden, könnten Server mit älterer Software nicht länger mit dem Netzwerk synchron bleiben – der Softwarestand ist deshalb für Betreiber wichtiger als die Batch-Funktion allein.

Validatoren müssen die Unterstützung über 80 Prozent halten

Am 3. Oktober unterstützten 30 von 35 vertrauenswürdigen Validatoren BatchV1_1. Das entspricht 85,71 Prozent und liegt über der erforderlichen Schwelle: Für eine Aktivierung muss die Unterstützung mehr als 80 Prozent betragen und zwei aufeinanderfolgende Wochen anhalten. Fällt die Zustimmung darunter, wird der Countdown zurückgesetzt.

Technisch soll Batch Zahlungen und Asset-Transfers in einer Einreichung koordinieren können. Im All-or-nothing-Modus werden beide Übertragungen nur wirksam, wenn die gesamte Gruppe erfolgreich ist; schlägt ein Schritt fehl, wird keine der beiden Aktionen ausgeführt. Das kann etwa beim Tausch einer Zahlung gegen ein digitales Asset verhindern, dass nur eine Seite des Geschäfts abgewickelt wird.

Insgesamt sind vier Ausführungsmodi vorgesehen: Die Gruppe wird vollständig ausgeführt oder verworfen, es zählt nur die erste erfolgreiche Aktion, die Verarbeitung stoppt beim ersten Fehler oder jede enthaltene Operation wird unabhängig behandelt. Bei einem Austausch zwischen mehreren Konten müssen alle Beteiligten die gesamte Gruppe autorisieren. Die Bündelung beseitigt zudem keine Transaktionskosten: Die Belastung umfasst die zugrunde liegenden Gebühren, einen Aufschlag und gegebenenfalls Signaturgebühren.

9. Oktober bleibt ein vorläufiger Aktivierungstermin

Die genannten Zeiten sind Prognosen und gelten nur, wenn die erforderliche Validator-Mehrheit bestehen bleibt: Für fixBatchV1_2 wird eine Aktivierung gegen 10:12 Uhr EDT erwartet, für BatchV1_1 gegen 10:46 Uhr EDT. Der 9. Oktober ist daher kein garantierter Starttermin. Die Unterstützung der Validatoren für BatchV1_1 bleibt eine entscheidende Voraussetzung.

Serverbetreiber sollten vor der möglichen Aktivierung prüfen, ob ihre Softwareversion kompatibel ist, und gegebenenfalls auf Version 3.4.1 aktualisieren. Diese Prüfung betrifft konkret fixBatchV1_2, da Server mit älterer Software bei einer Aktivierung nicht mehr synchron bleiben könnten. Die geplante Permission-Delegation des Ledgers ist ein separates Amendment.

Die Zahlungsaktivität auf dem XRP Ledger liefert zusätzlichen Kontext, ersetzt aber keine Prüfung der technischen und finanziellen Risiken.