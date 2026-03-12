XRP & Mastercard: Neue Phase für Kryptowährungen eingeläutet

Das Wichtigste in Kürze

Mastercard startet großes Krypto-Projekt mit 85 Partner-Unternehmen.

Ripple Labs wird Partner von Mastercard, XRP Ledger im Fokus.

Derartige Partnerschaften haben kaum Einfluss auf den XRP Kurs.

Der Kurs von XRP zeigt sich in den vergangenen Monaten schwach. Der Coin wird weiterhin knapp unter der Marke von 1,40 US-Dollar gehandelt und liegt damit rund 70 Prozent unter seinem historischen Allzeithoch. Allein in den vergangenen drei Monaten hat XRP etwa ein Drittel seines Wertes verloren, während viele Anleger auf neue Impulse warten.

Interessant ist jedoch, dass sich hinter den Kulissen beim Unternehmen Ripple Labs weiterhin einiges bewegt. Das Unternehmen arbeitet konsequent daran, seine Infrastruktur im internationalen Zahlungsverkehr auszubauen.

Eine neue Kooperation mit Mastercard liefert nun Hinweise darauf, wie Blockchain-Technologie zunehmend in traditionelle Finanzsysteme integriert werden könnte. Wer XRP kaufen möchte, findet womöglich bald einen weiteren Grund.

Mastercard startet großes Krypto-Partnerprogramm

Mit einem neuen Crypto Partner Program hat Mastercard eine Initiative gestartet, die mehr als 85 Unternehmen aus der Krypto- und FinTech-Branche zusammenbringen soll. Ziel des Programms ist es, Blockchain-basierte Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen, B2B-Transaktionen und globale Auszahlungen zu entwickeln. Zu den beteiligten Partnern gehören unter anderem bekannte Unternehmen wie Binance, PayPal, Circle und Paxos.

Auch Ripple Labs spielt innerhalb dieses Ökosystems eine Rolle. Berichten zufolge wird in einem Pilotprojekt die Stablecoin-Infrastruktur von Ripple genutzt, um Kreditkartentransaktionen über Blockchain-Technologie abzuwickeln. Konkret soll ein Pilot rund um den Stablecoin RLUSD Transaktionen der Gemini-Kreditkarte auf der Blockchain abwickeln.

Digital assets are entering a new phase. What once ran in parallel to existing financial systems is increasingly being applied to solve practical, real-world needs — often behind the scenes – from cross-border remittances to B2B money transfers. This creates new opportunities to… pic.twitter.com/DZ1gjmW8og — Mastercard (@Mastercard) March 11, 2026

Dabei wird ein traditioneller Prozess der Zahlungsabwicklung deutlich beschleunigt. Während klassische Bank-Clearing-Systeme teilweise mehrere Tage benötigen, können Transaktionen auf der Blockchain nahezu in Echtzeit finalisiert werden.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems ist das XRP Ledger, das für schnelle und kostengünstige Transaktionen bekannt ist.

In dem Pilotprojekt übernimmt die US-Bank WebBank die Rolle des Kartenherausgebers und wickelt die Abrechnung direkt über Mastercard ab. Die Abwicklung erfolgt dabei über RLUSD auf dem XRP Ledger. Branchenbeobachter sehen darin einen bemerkenswerten Schritt: Erstmals wird eine regulierte US-Bank traditionelle Kreditkartenzahlungen über eine öffentliche Blockchain unter Verwendung eines regulierten Stablecoins abwickeln.

🔥 MORE: MASTERCARD IS BUILDING ON XRPL The Mastercard x @Ripple $RLUSD pilot is settling Gemini Credit Card transactions on the XRP Ledger in near-real-time, replacing multi-day bank clearing with seconds-fast finality. WebBank, the card issuer, settles directly with… https://t.co/VKtMAhwe2m pic.twitter.com/nsy83Ub0TR — BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Das Programm selbst ist global ausgelegt und soll langfristig Zahlungsströme in mehr als 200 Ländern abdecken. Mastercard positioniert sich damit zunehmend als Brücke zwischen klassischem Finanzsystem und Blockchain-Ökosystem.

Ripple baut Infrastruktur für institutionelle Blockchain-Zahlungen aus

Die jüngste Initiative unterstreicht einen strategischen Trend im Krypto-Sektor: Während sich viele Diskussionen weiterhin um Token-Preise drehen, arbeiten zahlreiche Unternehmen an der Integration von Blockchain-Technologie in bestehende Finanzinfrastrukturen. Genau in diesem Bereich versucht Ripple Labs seit Jahren eine führende Rolle einzunehmen.

Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf Lösungen für internationale Zahlungsströme. Traditionelle grenzüberschreitende Überweisungen gelten als langsam, teuer und komplex, da mehrere Banken, Clearingstellen und Währungsumrechnungen beteiligt sind. Blockchain-basierte Netzwerke können diese Prozesse erheblich vereinfachen, indem sie direkte Abwicklungen zwischen Institutionen ermöglichen.

Das XRP Ledger wurde ursprünglich genau für solche Anwendungen konzipiert. Das Netzwerk ermöglicht Transaktionen innerhalb weniger Sekunden bei sehr niedrigen Gebühren. Während XRP selbst als Brückenasset genutzt werden kann, entwickelt Ripple zunehmend zusätzliche Infrastrukturkomponenten, darunter Stablecoins und institutionelle Zahlungsplattformen.

Der RLUSD-Stablecoin, der in dem Mastercard-Pilotprojekt verwendet wird, ist Teil dieser Strategie. Stablecoins gelten im institutionellen Zahlungsverkehr als besonders attraktiv, da sie die Stabilität klassischer Fiatwährungen mit der Geschwindigkeit von Blockchain-Netzwerken kombinieren.

Für Ripple könnte das Mastercard-Programm daher eine wichtige Demonstration realer Nutzung sein. Auch wenn sich solche Entwicklungen bisher nicht unmittelbar im Kurs von XRP widerspiegeln, zeigen sie doch, dass Blockchain-basierte Zahlungsinfrastrukturen zunehmend in reale Finanzprozesse integriert werden. Doch die XRP Prognose darf eben nicht ausnahmslos auf derartigen Projekten beruhen, da diese bis dato wenig Impact für XRP zeigten.