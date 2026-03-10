XRP Prognose: 100 Mrd. Meilenstein für Ripple – doch was nützt es XRP?

Das Wichtigste in Kürze

Ripple Labs verkündet 100 Milliarden Dollar Meilenstein für Ripple Payments.

Institutionelle Adoption von Ripple geht weiter, doch kein Wert für XRP.

Ripple Labs setzt auch verstärkt auf Megatrend RWA.

XRP gehört seit Jahren zu den beliebtesten Kryptowährungen unter Privatanlegern. Die Community rund um Ripple ist außergewöhnlich loyal, verteidigt das Projekt konsequent und verbindet mit XRP oft sehr ambitionierte Kurserwartungen. Gleichzeitig zeigt sich zuletzt aber auch eine klare Schwäche: XRP notiert aktuell nur bei rund 1,37 US-Dollar und konnte von wichtigen Unternehmensfortschritten bei Ripple bislang kaum profitieren.

Genau das ist ein zentraler Kritikpunkt vieler Analysten: Selbst wenn Ripple als Unternehmen operative Meilensteine erreicht, entsteht daraus nicht automatisch zusätzlicher Wert für den XRP-Token. Trotzdem sorgt nun ein neuer Erfolg von Ripple für Aufmerksamkeit. Beeinflusst das die XRP Prognose?

Ripple erreicht 100-Milliarden-Meilenstein – doch was bedeutet das für XRP?

Ripple hat Anfang März mitgeteilt, dass Ripple Payments inzwischen mehr als 100 Milliarden US-Dollar an verarbeitetem Volumen erreicht hat. Zudem ist die Plattform laut Ripple inzwischen in mehr als 60 wichtigen Märkten live und wurde in den vergangenen Monaten durch die Zukäufe von Palisade sowie Rail strategisch ausgebaut. Palisade stärkt dabei vor allem Verwahrung und Treasury-Automatisierung, während Rail virtuelle Konten, Collections und stabile Zahlungsinfrastruktur für globale B2B-Transfers einbringt.

Inhaltlich ist das durchaus relevant, weil Ripple damit immer stärker als vollständige Infrastruktur für internationale Zahlungen auftritt. Statt nur einen einzelnen Krypto-Use-Case anzubieten, will Ripple Unternehmen nun ein Komplettpaket liefern: Einzahlungen, Verwahrung, Umtausch, Abwicklung und Auszahlungen über Fiat- und Stablecoin-Schienen aus einer Hand. Gerade für Fintechs und Zahlungsdienstleister ist das attraktiv, weil grenzüberschreitende Transfers so schneller, planbarer und mit weniger Fragmentierung abgewickelt werden können. Ripple verweist in diesem Zusammenhang auch auf über 75 globale Lizenzen als regulatorisches Fundament.

$100B+ processed.

60+ markets.

51 real-time rails.

RLUSD at $1B market cap in under a year. Ripple Payments brings it all together: fiat, stablecoins, 75+ licenses, so businesses can move money globally without the patchwork: https://t.co/f5yXTWOPQk pic.twitter.com/1IpEci84d4 — Ripple (@Ripple) March 9, 2026

Wichtig ist in diesem Zusammenhang RLUSD. Dabei handelt es sich um Ripples eigenen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin. Das Unternehmen berichtete zum Start, dass jeder RLUSD vollständig durch US-Dollar-Einlagen, kurzlaufende US-Staatsanleihen und Cash-Äquivalente gedeckt sein soll. Stablecoins wie RLUSD sind für Zahlungsanwendungen deutlich besser geeignet als volatile Tokens, weil sie wertstabil bleiben und Unternehmen keine zusätzlichen Kursschwankungen tragen müssen. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von RLUSD bereits bei rund 1,58 Milliarden US-Dollar, also deutlich höher als noch Mitte 2025.

Genau hier liegt aber auch der entscheidende Punkt für Anleger: Der operative Fortschritt bei Ripple ist real, doch der Nutzen fließt zunächst vor allem in das Ripple-Ökosystem, nicht zwingend direkt in den XRP-Kurs. Ripple selbst betont heute stark Stablecoins, Verwahrung, Treasury-Management und institutionelle Infrastruktur. XRP bleibt zwar Teil des Netzwerks und kann bei Liquidität und Settlement weiter eine Rolle spielen, aber aus den Unternehmensmeilensteinen ergibt sich eben nicht automatisch ein direkter Nachfrageimpuls für den Token. Deshalb ist die Meldung fundamental positiv für Ripple.

Tokenisierte US-Staatsanleihen über 10 Milliarden Dollar: RLUSD bringt neue Liquidität

Der Markt für tokenisierte Real-World-Assets wächst rasant, besonders bei US-Staatsanleihen. Genau darauf verweist auch der Beitrag von Securitize: Tokenized Treasuries haben inzwischen die Marke von 10 Milliarden US-Dollar überschritten, wobei BlackRocks BUIDL-Fonds zu den wichtigsten Treibern zählt. Das ist bemerkenswert, weil hier erstmals deutlich wird, wie stark sich traditionelle Finanzprodukte mit Blockchain-Infrastruktur verbinden lassen. Statt klassische Fondsanteile nur über langsame Marktstrukturen abzuwickeln, werden Vermögenswerte digital auf der Blockchain dargestellt und dadurch schneller, flexibler und effizienter handelbar.

Tokenized Treasuries are over $10B with BUIDL leading the way. With the integration of @Ripple's RLUSD, you get 24/7 liquidity. What once took days, now happens instantly. pic.twitter.com/zB0xjQRDR9 — Securitize (@Securitize) February 26, 2026

Spannend ist in diesem Zusammenhang die Integration von RLUSD, dem neuen Stablecoin von Ripple. RLUSD ist an den US-Dollar gekoppelt und soll als stabile digitale Abwicklungswährung dienen. Genau darin liegt der große Vorteil: Während klassische Transaktionen oft Tage brauchen, kann die Liquidität mit Stablecoins theoretisch rund um die Uhr fließen. Securitize betont deshalb, dass durch RLUSD nun 24/7-Liquidität möglich werde. Was früher durch Banken, Clearingstellen und feste Öffnungszeiten verlangsamt wurde, könnte auf Blockchain-Basis deutlich unmittelbarer ablaufen.

Ripple entwickelt sich weiter – doch XRP profitiert davon nur begrenzt

Genau hier beginnt jedoch die zentrale Kritik vieler Analysten: Fortschritte bei Ripple bedeuten nicht automatisch mehr Wert für XRP-Halter. Ripple ist ein Unternehmen, das Infrastruktur, Zahlungsdienste, Verwahrung und inzwischen auch Stablecoin-Lösungen anbietet. Der wirtschaftliche Nutzen dieser Entwicklungen fließt zunächst vor allem in das Ripple-Ökosystem selbst, nicht zwingend in den XRP-Token.

RLUSD ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn Ripple künftig stärker auf einen stabilen Dollar-Token setzt, ist das für institutionelle Kunden oft attraktiver als die Nutzung eines volatilen Assets wie XRP. Stablecoins sind im Zahlungsverkehr planbarer, risikoärmer und regulatorisch leichter einzuordnen. Das kann Ripple operativ stärken, ohne dass daraus automatisch zusätzliche Nachfrage nach XRP entsteht.

Für Anleger ist das entscheidend: XRP ist keine Aktie von Ripple und verleiht keine direkte Beteiligung an Umsatz, Gewinn oder Wachstum des Unternehmens. Deshalb bleibt die Diskrepanz bestehen: Ripple erzielt operative Meilensteine, während sich diese nur begrenzt im XRP-Kurs widerspiegeln. Wer XRP kaufen möchte, sollte dies berücksichtigen.