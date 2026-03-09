Zcash vor möglichem Comeback? 25-Millionen-Deal sorgt für Hoffnung bei Privacy-Coin

Das Wichtigste in Kürze

Star-Investoren stecken massiv Kapital in Zcash-Wallet.

Comeback-Potenzial für Privacy-Coin dank institutionellem Interesse.

Zodl gilt als das beste Privacy-Krypto-Wallet für Zcash.

Der Privacy-Coin Zcash gehörte Ende 2025 zu den spannendsten Kryptowährungen am Markt. Zwischenzeitlich konnte der Kurs stark zulegen, bevor in den letzten Monaten wieder deutliche Schwäche einsetzte. Vom lokalen Hoch hat ZEC inzwischen mehr als zwei Drittel seines Wertes verloren.

Dennoch zeigt sich aktuell ein erster Hoffnungsschimmer: Am heutigen Handelstag steigt Zcash um rund 8,5 % und gehört damit zu den stärkeren Coins im Markt. Mit einer Bewertung von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar bleibt Zcash weiterhin ein Top-30-Kryptoasset. Gleichzeitig gibt es fundamental neue Entwicklungen im Ökosystem, die langfristig wieder mehr Aufmerksamkeit auf den Privacy-Coin lenken könnten. Ist ZEC also erneut der Krypto Geheimtipp für 2026?

25-Millionen-Finanzierungsrunde: Große Krypto-Investoren setzen auf Zcash-Ökosystem

Im Zentrum der aktuellen Entwicklung steht eine neue Finanzierungsrunde rund um das Zcash Open Development Lab (ZODL). Das Projekt konnte mehr als 25 Millionen US-Dollar Seed-Kapital einsammeln – ein bemerkenswertes Signal in einem Marktumfeld, das für viele Kryptoprojekte weiterhin schwierig ist.

Zu den Investoren gehören einige der einflussreichsten Namen der Branche. Unter anderem beteiligten sich Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital, Coinbase Ventures sowie mehrere bekannte Angel-Investoren aus der Tech- und Kryptoszene. Auch Persönlichkeiten wie Balaji Srinivasan, David Friedberg oder der bekannte Krypto-Analyst Haseeb Qureshi zählen zu den Unterstützern der Runde.

huge zcash's best wallet just raised from a16z, paradigm, and even david friedberg I didnt even make it on to the poster (am washed) the team now has the resources to bring encrypted money to all phantom was a big reason SOL succeeded, same will happen here trillions https://t.co/bGRXDGG5GF — mert (@mert) March 9, 2026

Gegründet wurde ZODL von Josh Swihart, dem ehemaligen CEO der Electric Coin Company (ECC) – jener Organisation, die maßgeblich an der Entwicklung von Zcash beteiligt war. Ein wichtiger Teil der bisherigen ECC-Teams ist inzwischen zu ZODL gewechselt und arbeitet dort weiter an zentralen Komponenten des Zcash-Ökosystems.

Die neue Finanzierung soll insbesondere den Ausbau der Infrastruktur ermöglichen. Geplant ist unter anderem die Einstellung weiterer Entwickler sowie der Ausbau von Tools, die die Nutzung von Zcash vereinfachen sollen. Ziel ist es, die praktische Nutzung von shielded ZEC-Transaktionen – also vollständig verschlüsselten Transaktionen – deutlich zu erhöhen.

Gerade im Bereich Privacy-Technologie sehen viele Investoren weiterhin enormes Potenzial. Während Bitcoin und andere große Netzwerke zunehmend transparent analysiert werden können, bietet Zcash weiterhin eine der technisch ausgereiftesten Lösungen für wirklich private digitale Zahlungen.

Zodl-Wallet: Zcash will private digitale Zahlungen massentauglich machen

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Wallet Zodl, die früher unter dem Namen Zashi bekannt war. Diese Anwendung dient als wichtigste Benutzeroberfläche für das Zcash-Ökosystem und soll die Nutzung von privaten Transaktionen deutlich vereinfachen.

Hi. It's a new day for Zcash! The entire former ECC team is now Zcash Open Development Lab (ZODL), and we are rebranding the Zashi wallet to Zodl. You don't need to do a thing, the app will rebrand with the next update. This is just a start. Big things to come. https://t.co/ljmMzPX4bL — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) February 16, 2026

Zodl ist als self-custodial Wallet konzipiert. Nutzer behalten also jederzeit die volle Kontrolle über ihre eigenen Schlüssel und damit über ihre Coins. Gleichzeitig legt das Projekt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, um auch weniger technikaffinen Nutzern den Zugang zu privaten Kryptowährungen zu ermöglichen.

Seit dem Launch im Jahr 2024 hat die Wallet bereits messbare Auswirkungen auf das Zcash-Netzwerk. Laut Angaben des Entwicklerteams ist der Anteil der sogenannten shielded Pool-Transaktionen – also vollständig privaten Transaktionen – um mehr als 400 % gestiegen. Zudem wurden seit Oktober 2025 über 600 Millionen US-Dollar an ZEC-Swaps über die App abgewickelt.

Langfristig soll Zodl zu einer umfassenden Plattform für private Finanzanwendungen werden. Neben klassischen Wallet-Funktionen arbeitet das Team auch an einer stärkeren Interoperabilität mit anderen Blockchains sowie an Partnerschaften, die private Zahlungen weltweit zugänglicher machen sollen.

Sollte es gelingen, Privacy-Technologie ähnlich benutzerfreundlich zu machen wie bekannte Krypto-Wallets im Solana- oder Ethereum-Ökosystem, könnte Zcash wieder stärker in den Fokus des Kryptomarktes rücken. Die aktuelle Finanzierungsrunde zeigt zumindest, dass ein Teil der Branche weiterhin fest an dieses Szenario glaubt.

next