XRP Prognose: Euro-Stablecoin auf XRP – darum ist es wichtig

Das Wichtigste in Kürze

Société Générale bringt regulierten Euro-Stablecoin EURCV auf XRP Ledger.

XRP Ledger verwaltet bisher nur 863 Millionen Stablecoins.

Ethereum dominiert Stablecoin-Markt weiterhin mit über 162 Milliarden.

Bitcoin Hyper sammelt bereits 33 Millionen Dollar im Presale.

XRP gehört zu den ältesten und bekanntesten Kryptowährungen am Markt. Hinter dem Netzwerk steht Ripple Labs, dessen Vision von Beginn an darin bestand, internationale Zahlungen schneller, günstiger und effizienter zu gestalten. Während klassische Banküberweisungen oft mehrere Tage benötigen und zahlreiche Intermediäre involviert sind, soll das XRP Ledger (XRPL) nahezu sofortige Transaktionen ermöglichen.

In den vergangenen Jahren hat Ripple seine Strategie weiterentwickelt. Neben grenzüberschreitenden Zahlungen rückt inzwischen auch der Stablecoin-Markt in den Fokus. Mit RLUSD hat Ripple einen eigenen US-Dollar-Stablecoin gestartet und positioniert sich damit in einem Segment, das aktuell als stärkster Product-Market-Fit der gesamten Kryptoindustrie gilt. Stablecoins verbinden die Vorteile öffentlicher Blockchains mit der Stabilität traditioneller Währungen und werden zunehmend von Banken, Zahlungsdienstleistern und institutionellen Investoren genutzt.

Vor diesem Hintergrund sorgt nun eine neue Entwicklung auf dem XRP Ledger für Aufmerksamkeit. Denn erstmals setzen große europäische Finanzinstitute verstärkt auf regulierte Stablecoin-Lösungen innerhalb des XRPL-Ökosystems.

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Europas Banken bringen Euro-Stablecoins auf den XRP Ledger

Für die langfristige XRP-Story könnte die jüngste Entwicklung rund um den Euro-Stablecoin EURCV besonders relevant werden. Hinter dem Projekt steht SG-FORGE, die Digital-Asset-Tochter der französischen Großbank Société Générale. Das Institut zählt zu den größten Banken Europas und verfolgt seit Jahren eine aktive Blockchain-Strategie.

🚨 JUST IN: $XRP Ledger Emerges as Bank-Grade Powerhouse as Major European Bank Brings Euro Stablecoin On-Chain 🇪🇺 — RippleXity (@RippleXity) June 3, 2026

Bereits Anfang des Jahres wurde EURCV auf mehreren öffentlichen Blockchains verfügbar gemacht. Neben Ethereum, Solana und Stellar fiel die Wahl auch auf das XRP Ledger. Damit gehört XRPL zu einer kleinen Gruppe ausgewählter Netzwerke, die von einer systemrelevanten europäischen Bank für regulierte digitale Euro-Lösungen genutzt werden.

Genau diesen Punkt hebt auch Evernorth hervor. Nach Ansicht des Unternehmens geht es nicht darum, dass Banken Blockchain-Technologie irgendwann in der Zukunft einsetzen könnten. Vielmehr habe die institutionelle Adoption bereits begonnen. Die entscheidende Frage laute nun, in welchem Umfang Banken öffentliche Blockchains nutzen werden und welche Netzwerke sich langfristig durchsetzen.

1/6 For everyone who's wondered when "real banks" will use blockchain: they already are. The next 18 months will be about how much, on which chains, and under which set of rules. One of Europe's biggest banks has put its euro stablecoin on XRP. Here's why that matters. 🧵👇… pic.twitter.com/iLcDFd0itK — evernorthxrp (@evernorthxrp) June 2, 2026

Besonders interessant ist dabei der regulatorische Kontext. Mit MiCA verfügt die Europäische Union inzwischen über einen umfassenden Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte. Während in den USA weiterhin über regulatorische Klarheit diskutiert wird, existieren in Europa bereits konkrete Regeln für Emittenten von Stablecoins. Dies schafft Rechtssicherheit für Banken und Finanzinstitute.

Evernorth argumentiert deshalb, dass die Entscheidung von SG-FORGE weit über einen einzelnen Stablecoin hinausgeht. Wenn eine der größten Banken Europas öffentliche Blockchains für regulierte Euro-Token auswählt, sendet dies ein Signal an den Markt. Die Auswahl der Infrastruktur erfolgt schließlich nicht zufällig, sondern nach technischen, regulatorischen und strategischen Kriterien.

Zudem könnte ein wachsender Markt für Euro-Stablecoins langfristig neue Liquidität auf den XRP Ledger bringen. Bislang dominieren US-Dollar-Stablecoins den Markt nahezu vollständig. Europa arbeitet jedoch zunehmend an eigenen digitalen Zahlungsstrukturen innerhalb des regulatorischen Rahmens der EU.

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Stablecoins wachsen rasant – XRPL bleibt bislang ein Nischenplayer

Trotz der positiven Entwicklungen rund um EURCV und den XRP Ledger zeigen die aktuellen Daten von rwa.xyz, dass XRPL im Stablecoin-Markt bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das gesamte Stablecoin-Angebot auf dem XRP Ledger beläuft sich derzeit auf rund 863 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu dominiert Ethereum den Markt mit etwa 162 Milliarden US-Dollar an Stablecoins. Auch TRON kommt auf rund 88 Milliarden US-Dollar und hat sich insbesondere bei internationalen Zahlungsströmen als führende Infrastruktur etabliert. Selbst Solana liegt mit rund 15,5 Milliarden US-Dollar deutlich vor dem XRPL.

Dennoch könnte genau hierin eine Chance liegen. Während Ethereum und TRON bereits einen hohen Reifegrad erreicht haben, befindet sich das Stablecoin-Ökosystem auf dem XRP Ledger noch in einer frühen Wachstumsphase. Mit RLUSD, dem Start institutioneller Projekte wie EURCV und einer zunehmenden regulatorischen Klarheit in Europa könnte XRPL künftig Marktanteile gewinnen. Noch sind die Größenunterschiede enorm, doch die jüngsten Integrationen zeigen, dass sich das Netzwerk zunehmend als Alternative für regulierte Stablecoin-Anwendungen positionieren möchte.

Könnten Stablecoins künftig auch Bitcoin erobern?

Die Entwicklung zeigt, dass der Stablecoin-Markt weiterhin einer der wichtigsten Wachstumstreiber der gesamten Kryptoindustrie bleibt. Während Ethereum, TRON und zunehmend auch Solana von diesem Trend profitieren, stellt sich die Frage, ob künftig auch Bitcoin stärker in diese Entwicklung eingebunden werden könnte. Lange galt das Netzwerk aufgrund seiner begrenzten Smart-Contract-Funktionalitäten als wenig geeignet für komplexe DeFi- oder Stablecoin-Anwendungen. Neue Layer-2-Lösungen wollen dies jedoch ändern und zusätzliche Funktionalitäten auf die wertvollste Blockchain der Welt bringen.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang zuletzt verstärkt Aufmerksamkeit auf sich zog, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept setzt auf eine Bitcoin-Layer-2-Infrastruktur, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains verbinden soll. Ziel ist es, Anwendungen zu ermöglichen, die bislang vor allem auf Netzwerken wie Ethereum oder Solana stattfinden.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf eine Zero-Knowledge-Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen den Ebenen transferiert werden können. Gleichzeitig möchte das Projekt die hohe Sicherheit von Bitcoin beibehalten und mit schnelleren Transaktionen kombinieren. Beobachter sehen darin einen Ansatz, um die Vorteile beider Welten miteinander zu verbinden.

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Besonders interessant erscheint dabei die Nähe zu Solana. Das Projekt bewirbt eine Infrastruktur, die hohe Skalierbarkeit und schnelle Transaktionsabwicklung ermöglicht, während Bitcoin als Basisschicht fungiert. Sollte sich das Modell langfristig etablieren, könnten perspektivisch auch Stablecoins, DeFi-Anwendungen und weitere Finanzprodukte stärker auf Bitcoin aufbauen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält Bitcoin Hyper aktuell durch die Entwicklung im Presale. Trotz des schwierigen Marktumfelds und des anhaltenden Bärenmarkts wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit zählt der Vorverkauf zu den erfolgreicheren Fundraising-Runden der vergangenen Monate. Auch das angebotene Staking-Modell mit Renditen von bis zu 36 Prozent APY sorgt für Interesse bei Anlegern.

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