XRP Prognose heute: Können die Bullen die Linie halten?

Das Drama zwischen der SEC und Ripple wirft weiterhin einen langen Schatten. Händler hofften auf einen Durchbruch – vielleicht ein Zeichen dafür, dass die SEC bereit sei, zurückzurudern. Stattdessen bekamen wir … nichts. Keine Abstimmung. Keine Erklärung. Nur juristischen Nebel.

Die Märkte hassen Unsicherheit. Und XRP ist gefangen in einem sehr teuren Starrwettbewerb. Solange das anhält? Könnte die Kursbewegung unruhig und reaktiv bleiben. Meiner Ansicht nach ist dies der Hauptgrund, warum die Bullen derzeit keinen Schwung aufbauen können.

Sprechen wir über technische Details. Die kurzfristige XRP-Prognose sieht auf dem Chart nicht gut aus. Ein Analyst hat auf etwas Entscheidendes hingewiesen: XRP erreichte kürzlich neue lokale Hochs – aber das Handelsvolumen folgte nicht. Diese Divergenz? Nie ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass Leute hoch gekauft haben, aber weniger aggressiv. So geraten Bullen in die Falle.

