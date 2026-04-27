Trump feiert Krypto – dann fallen Schüsse in Washington

Das Wichtigste in Kürze

Donald Trump empfing am 25 April die größten registrierten Halter seines TRUMP Memecoins in Mar-a-Lago; Reuters berichtet von 297 Teilnehmern und einer VIP-Runde für die Top 29.

Danach wurde Trump beim White House Correspondents’ Dinner in Washington von Secret-Service-Agenten in Sicherheit gebracht, nachdem ein Mann nahe einem Kontrollpunkt auf Sicherheitskräfte geschossen hatte.

Der TRUMP-Token notiert laut CoinGecko heute bei rund 2,56 US-Dollar und liegt damit etwa 96,5 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Donald Trump macht aus Krypto weiter Chefsache. Am Samstag empfing der US-Präsident in Mar-a-Lago die größten registrierten Halter seines TRUMP Memecoins. Reuters zufolge nahmen 297 Qualifizierte an der Veranstaltung teil, die Top 29 bekamen zusätzlich Zugang zu einer VIP-Runde mit Trump.

Mar-a-Lago wird zur Krypto-Bühne des Präsidenten

Der Auftritt war ein politisches Signal an eine Industrie, die in den USA um klare Regeln kämpft – und zugleich ein weiterer Anlass für Ethikdebatten. Denn der Zugang zur Veranstaltung war eng mit dem TRUMP Memecoin verknüpft. Reuters schreibt, dass die Rangliste nicht nur auf Token-Beständen, sondern auch auf Käufen von Trump-Merchandise wie Sneakern, Uhren und Düften beruhte.

Genau daran entzündet sich die Kritik. Senatorin Elizabeth Warren sowie die Senatoren Adam Schiff und Richard Blumenthal hatten bereits Anfang April in einem Schreiben an Fight Fight Fight LLC Fragen zur Konferenz gestellt. In dem Brief heißt es, die Veranstaltung verspreche Zugang zum Präsidenten und scheine darauf ausgelegt, den persönlichen Memecoin Trumps zu fördern.

Für Anleger ist der Fall ein Lehrstück über politische Memecoins. Laut CoinGecko steht TRUMP heute bei rund 2,56 US-Dollar, bei einem Handelsvolumen von knapp 194 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. Der Token liegt damit rund 96,5 Prozent unter seinem Hoch von 73,43 US-Dollar. Wer tiefer in das Segment einsteigen will, findet bei Coinspeaker eine passende Einordnung zu Meme Coins und ihren Risiken.

🔥 TRUMP’S MEME COIN ELITE GATHER TODAY Trump is hosting the top 297 holders of his $TRUMP token at Mar-a-Lago today (April 25), with the top 29 getting a VIP reception. The Trump-linked Fight Fight Fight LLC has hyped the event as “THE MOST EXCLUSIVE CRYPTO & BUSINESS… pic.twitter.com/lle9HbH5BJ — Coin Bureau (@coinbureau) April 25, 2026

Schüsse in Washington überschatten die Krypto-Show

Der Tag endete nicht in Florida, sondern in Washington. Trump flog nach der Mar-a-Lago-Veranstaltung zum White House Correspondents’ Dinner. Dort wurde er Reuters zufolge gemeinsam mit First Lady Melania Trump von Secret-Service-Agenten in Sicherheit gebracht, nachdem ein Mann an einem Kontrollpunkt des Washington Hilton auf Sicherheitskräfte geschossen hatte.

Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche sagte später, der Verdächtige habe offenbar Regierungsmitglieder der Trump-Administration ins Visier genommen, möglicherweise auch den Präsidenten. Der Verdächtige soll wegen Angriffs auf einen Bundesbeamten und Schusswaffengebrauch mit Tötungsabsicht angeklagt werden.