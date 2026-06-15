XRP-Prognose: SBI plant ersten Bitcoin-XRP-ETF in Japan

Das Wichtigste in Kürze

XRP testet derzeit den unmittelbaren Widerstand bei 1,17 $, wobei technische Analysten die Marke von 1,20 $ als entscheidenden Trigger für einen Ausbruch im 4-Stunden-Chart markieren.

Das Niveau von 1,05 $ hat nach einem deutlichen Abpraller als kurzfristige Unterstützung gehalten und eine Range etabliert, die leicht bullisch tendiert, solange dieser Boden intakt bleibt.

Das Handelsvolumen ist parallel zu den ETF-Schlagzeilen gestiegen – ein Muster, das eher auf institutionelle Positionierung als auf spekulative Umschichtungen von Kleinanlegern hindeutet.

Aktuelle XRP-Preis-Prognose: Ripple (XRP) hat seine Position zurückerobert und notiert aktuell bei rund 1,14 $, nachdem der Kurs deutlich von einem Tagestief bei 1,10 $ abgeprallt ist. Der Katalysator hinter dieser Erholung scheint eher institutioneller als privater Natur zu sein. SBI Holdings hat Pläne für Japans ersten dualen Bitcoin-XRP-ETF für die Tokioter Börse vorgelegt. Die Einreichungen aus 2025 befinden sich laut Analysten nun in einer „fortgeschrittenen“ Regulierungsphase bei der Financial Services Agency (FSA). Ein konkretes Datum für die Genehmigung steht jedoch noch aus.

Laut Berichten von Finance Magnates und Yahoo Finance umfasst das Produktportfolio von SBI sowohl einen kombinierten Bitcoin-XRP-ETF als auch ein separates Anlagevehikel für Gold und Krypto – beide warten auf die Prüfung durch die FSA. In der Community auf Binance Square wird der Antrag als „einer der klarsten institutionellen Katalysatoren, die XRP je hatte“ bezeichnet. TradingView-Analysten deuten das gestiegene Volumen als Bestätigung dafür, dass Händler bereits eine Genehmigung einpreisen, anstatt nur darauf zu spekulieren. Dass die japanische Unternehmensadoption bereits fortgeschritten ist, zeigte bereits die Integration von XRP für Zahlungen durch Rakuten, was im Mai einen Ausbruch über 1,40 $ auslöste.

Die entscheidende Frage bleibt nun, ob die ETF-Genehmigung bereits teilweise eingepreist ist oder ob ein tatsächliches grünes Licht der FSA eine zweite, noch stärkere Aufwärtswelle auslösen wird.

ENTDECKEN SIE: Unsere XRP-Prognose

Kann der XRP Preis 2 $ erreichen, bevor die FSA entscheidet?

(Quelle – XRP USDT, TradingView)

XRP testet derzeit den unmittelbaren Widerstand bei 1,17 $, wobei technische Analysten die Marke von 1,20 $ als entscheidenden Trigger für einen Ausbruch im 4-Stunden-Chart markieren. Das Niveau von 1,05 $ hat nach einem deutlichen Abpraller als kurzfristige Unterstützung gehalten und eine Range etabliert, die leicht bullisch tendiert, solange dieser Boden intakt bleibt. Das Handelsvolumen ist parallel zu den ETF-Schlagzeilen gestiegen – ein Muster, das eher auf institutionelle Positionierung als auf spekulative Umschichtungen von Kleinanlegern hindeutet.

Das technische Setup zeigt einen bullischen Retest: Nach einer ersten Ablehnung bei 1,18 $ kehrte der Kurs schnell zu diesem Niveau zurück. Techniker assoziieren eine solche Formation in der Regel mit Akkumulation und einer erhöhten Ausbruchswahrscheinlichkeit. Kommentare auf Binance Square, die von Finance Magnates zitiert wurden, halten einen Vorstoß in Richtung 1,18 $ innerhalb der nächsten 24 Stunden für plausibel, sofern das Volumen stabil bleibt.

ENTDECKEN SIE: Welche Kryptowährung wird 2026 explodieren?

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Vorteile während XRP Schlüsselmarken testet

LiquidChain (LIQUID) ist ein aufstrebendes Layer-3-Infrastrukturprojekt, das sich als Cross-Chain-Liquiditätsschicht für den nächsten Zyklus positioniert. Das Kernkonzept: Die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu verschmelzen, damit Entwickler Anwendungen einmal bereitstellen und gleichzeitig auf alle drei Ökosysteme zugreifen können.

Die Architektur basiert auf einem Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution und Verifiable Settlement. Dieses „Deploy-Once“-Design soll das Problem der Multi-Chain-Fragmentierung lösen, das DeFi-Protokolle derzeit vor große Herausforderungen stellt und die Branche jährlich Milliarden an ungenutzter Liquidität kostet.

Der Presale hat bereits 836.066,62 $ bei einem aktuellen Preis von 0,01469 $ gesammelt. Wie bei allen frühen Presales bestehen erhebliche Ausführungsrisiken – der Markt für L3-Infrastruktur ist hart umkämpft und Liefertermine sind nicht bestätigt. Interessenten sollten die Dokumentation unabhängig prüfen.