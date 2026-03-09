Análisis de precios de Shiba Inu: el miedo extremo y el RSI señalan un rally de alivio, ¿qué pasará después?

Shiba Inu se mantiene cerca de los 0,0000056 USD, manteniéndose a flote mientras el mercado de criptomonedas en general ha disfrutado de un breve respiro. Aunque el Crypto Fear & Greed Index ha subido a 22/100, todavía señala un estado de “Miedo Extremo”.

En este momento, la multitud tiene miedo, aunque menos que hace una semana, si bien las meme coins se están quedando rezagadas respecto al resto del mercado. SHIB solo se ha movido un +1% en un día donde muchos otros tokens de gran capitalización han subido más de un +5%.

La capitalización total del mercado cripto aumentó un 1% durante la noche, recuperando el nivel crítico de los 2,5 billones de dólares y continuando la acción de precio alcista que comenzó a principios de semana.

Análisis de precios de Shiba Inu: divergencia del RSI y soporte crítico

Shiba Inu cotiza actualmente dentro de un estrecho rango de consolidación entre 0,0000053 USD y 0,0000062 USD. El RSI de 14 días se sitúa actualmente en 46,7, una lectura neutral que contradice el pánico observado en las encuestas de sentimiento.

Normalmente, un RSI inferior a 30 indica condiciones de sobreventa propicias para un rebote; sin embargo, un RSI neutral durante una tendencia bajista puede indicar que los vendedores están perdiendo convicción incluso antes de que el precio alcance mínimos históricos.

Los operadores vigilan de cerca el nivel de soporte de 0,0000053 USD. Si SHIB defiende esta zona y el RSI pivota al alza, un movimiento hacia la resistencia inmediata en 0,0000062 USD es el escenario alcista principal. Una recuperación exitosa de ese nivel podría exponer la SMA de 50 días cerca de los 0,0000068 USD.

Por el contrario, el riesgo de una ruptura sigue activo. Análisis recientes destacan un potencial de rebote débil y riesgos a la baja si el mercado en general no logra estabilizarse. Si los bajistas fuerzan un cierre diario por debajo de 0,0000053 USD, la configuración se invalida, abriendo potencialmente la puerta a una reevaluación de la zona de demanda en 0,0000048 USD.

Por ahora, el RSI neutral en 46,7 implica que, aunque el impulso es plano, aún no ha capitulado, una divergencia que los alcistas agresivos ven como una configuración para una reversión.

Miedo extremo frente a impulso neutral

El Crypto Fear & Greed Index ha llegado a estar tan bajo como 5/100 en las últimas semanas, un nivel que denota “Miedo Extremo”. Aunque desde entonces ha subido a 22/100, históricamente, lecturas tan bajas han marcado a menudo suelos locales, a medida que los inversores minoristas abandonan sus posiciones en masa.

Los informes indican que el miedo extremo en el mercado cripto general suele preceder a la acumulación institucional, creando una señal de entrada contraria clásica.

La falta de una “espiral de muerte” en el RSI sugiere que los titulares actuales no están vendiendo agresivamente en estos niveles, a pesar del pesimismo prevaleciente. Los analistas señalan que los suelos del mercado rara vez ocurren cuando todo el mundo está de acuerdo en que el cielo se está cayendo; ocurren cuando los vendedores se agotan.

Sin embargo, se recomienda precaución. El miedo extremo puede persistir durante semanas e incluso meses, y sin un catalizador respaldado por volumen, SHIB podría seguir moviéndose lateralmente antes de una reversión. La divergencia simplemente indica que la velocidad de caída se está ralentizando, no que una tendencia alcista esté garantizada.

La preventa de Maxi Doge ofrece una exposición clara a los memes

Mientras Shiba Inu se consolida por encima de sus zonas de soporte, los operadores que buscan mayor volatilidad miran hacia proyectos en fases iniciales. Maxi Doge se está posicionando para captar la próxima ola de interés por las meme coins, ofreciendo una estructura de preventa que permite la entrada antes de su cotización pública.

Considerada como la nueva generación de meme coins, MAXI se comercializa como ‘DOGE 2.0’, utilizando la fórmula que creó millonarios de la noche a la mañana y añadiendo utilidad como el staking nativo para destacar como una de las apuestas de meme coins imprescindibles en 2026.

Con más de 4,6 millones de dólares recaudados hasta ahora, Maxi Doge parece estar en camino de alcanzar pronto los 5 millones, una cifra que señalaría el auge del proyecto.

Aunque MAXI está construyendo una comunidad ferviente similar a la que impulsó a DOGE, SHIB y PEPE a la luna, se diferencia al centrarse en recompensas para la comunidad y una tokenomics diseñada para fomentar el holding a largo plazo.

Los participantes pueden unirse a la ronda utilizando ETH, USDT o BNB a través del sitio web oficial.

VISITE LA PREVENTA DE MAXI DOGE AQUÍ

