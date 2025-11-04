Best Wallet cierra su preventa tras recaudar 16,7 millones

La cuenta atrás ha comenzado para Best Wallet (BEST), que pone fin a su preventa después de consolidarse como una de las carteras Web3 de mayor crecimiento en el mercado. Con solo 25 días por delante hasta su cotización en los principales exchanges, los inversores tienen ante sí la última oportunidad de hacerse con el token BEST a su precio más bajo.

La plataforma, respaldada por certificaciones de CertiK y WalletConnect, ha logrado destacar en un sector altamente competitivo. Su propuesta combina capacidades transaccionales fluidas con algunas de las comisiones más ajustadas del mercado, integrando en un mismo espacio funciones de trading, staking y gestión de carteras. El resultado: más de 250.000 usuarios activos al mes.

El token BEST, columna vertebral del ecosistema de Best Wallet, se encuentra actualmente en preventa a 0,025885 dólares. Este precio podría quedar atrás definitivamente una vez que el activo comience a negociarse en las plataformas de exchange de criptomonedas más relevantes del sector.

Una preventa que ya suma 16,7 millones de dólares

Desde el arranque de su preventa el año pasado, Best Wallet ha conseguido atraer más de 16,7 millones de dólares. El interés de los inversores se explica, en buena medida, por las funcionalidades ya operativas que ofrece el proyecto.

La cartera ha logrado captar cuota de mercado frente a competidores establecidos como MetaMask o Trust Wallet. Entre sus principales ventajas destaca la integración con Rubic, que agrega swaps de 330 exchanges descentralizados y 30 puentes entre cadenas, ofreciendo así tarifas altamente competitivas. Además, permite la entrada de capital mediante más de 100 opciones en moneda fíat, facilitando la compra y depósito de criptomonedas.

La gestión de múltiples carteras desde una única interfaz es otro de los puntos fuertes. Best Wallet permite importar y rastrear billeteras de todas las blockchains de uso habitual. De cara a la fase cuatro de su hoja de ruta, el proyecto tiene previsto introducir transacciones sin tokens de gas, eliminando la necesidad de mantener activos nativos como ETH en Ethereum o SOL en Solana.

La herramienta que anticipa oportunidades

Uno de los elementos que más atención ha generado es Upcoming Tokens, una función diseñada para identificar gemas crypto prometedores antes de que lleguen a los grandes exchanges. Su historial ha resultado llamativo: Wall Street Pepe (WEPE), señalado tempranamente por esta herramienta, alcanzó una capitalización de mercado superior a los 17 millones de dólares. Pepe Unchained (PEPU) proporcionó ganancias de hasta el 700%, mientras que Catslap (SLAP) multiplicó la inversión inicial de algunos usuarios en más de 70 veces.

🔥 Token of the Week: $HYPER

💰 Raised: $25.3M@BTC_Hyper2 is building Bitcoin’s first Layer 2 for real scalability with faster and cheaper transactions. Start exploring upcoming tokens today! 🚀 📲 Download Best Wallet

🔍 Check $HYPER in Upcoming Tokens… pic.twitter.com/QNEOLiADlB — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 31, 2025

Actualmente, la función destaca dos proyectos emergentes: Bitcoin Hyper (HYPER), presentado como la capa 2 más rápida de Bitcoin, y PepeNode (PEPENODE), el primer proyecto mine-to-earn. Aunque la plataforma recomienda realizar siempre una investigación propia, el balance de sus recomendaciones anteriores ha convertido este espacio en referencia para quienes buscan adelantarse al mercado.

Seguridad y experiencia de usuario

Con más de un cuarto de millón de usuarios activos mensuales, Best Wallet ha apostado claramente por la experiencia del usuario. Su interfaz intuitiva, diseño minimalista y sistema de puntos que premia el uso son parte de una estrategia orientada a hacer de la cartera algo más que una simple herramienta financiera. Su disponibilidad en Google Play y App Store amplía su alcance global.

En el apartado de seguridad, al tratarse de una cartera no custodial, los usuarios mantienen el control de sus claves privadas. La tecnología MPC-CMP de Fireblocks divide estas claves en fragmentos encriptados y los distribuye entre diferentes entidades, eliminando puntos únicos de fallo. A esto se suma autenticación de dos factores y seguridad biométrica. En desarrollo están un sistema antifraude avanzado y protección MEV contra ataques de front-running.

Best Wallet is now @WalletConnect Certified! ⚡ This recognition highlights our commitment to reliable dApp connectivity, clean UX, and trusted infrastructure. This means faster connections, smoother sign-ins, and a better experience for every user. 🙌 We’re proud to be part… https://t.co/j52Ey3mEIR pic.twitter.com/jdoTEXHoHU — Best Wallet (@BestWalletHQ) June 30, 2025

La certificación WalletConnect garantiza que la plataforma cumple con los estándares más altos de interoperabilidad y seguridad, permitiendo conexiones seguras con miles de aplicaciones descentralizadas.

Con el cierre de la preventa de criptomonedas a 25 días vista, la ventana para adquirir BEST a su precio inicial se estrecha. La compra puede realizarse a través de la web oficial o directamente desde la aplicación, utilizando tarjeta bancaria o intercambiando ETH o USDT.