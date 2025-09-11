Best Wallet v2.11 llega a las tiendas de aplicaciones con nuevas funciones de transacciones e integración con Solana

Best Wallet, la cartera de criptomonedas multicadena y sin custodia, ha lanzado oficialmente su versión 2.11, ya disponible tanto en las tiendas de aplicaciones de iOS como de Android.

Esta actualización incorpora controles avanzados de comisiones (gas), ampliación de la localización con integración de los idiomas francés e italiano, compatibilidad con Solana en Próximos Tókenes y mejoras en la experiencia general de Recompensas.

A continuación, analizamos por qué la evolución constante de Best Wallet y sus funciones orientadas al usuario la están convirtiendo en una opción destacada en el mercado de soluciones de autocustodia.

Nuevas funciones en Best Wallet versión 2.11

Con la introducción de controles avanzados de comisiones, los usuarios pueden ahora acelerar o cancelar transacciones pendientes, lo que resulta especialmente útil para resolver transacciones de reclamación bloqueadas. Esta función está disponible actualmente solo para cadenas EVM dentro de carteras multicadena.

La aplicación también ha ampliado las opciones de localización, añadiendo compatibilidad con los idiomas italiano y francés, mientras que el español y el portugués ya están programados para próximas actualizaciones.

El nuevo lanzamiento también extiende la funcionalidad de Solana al permitir a los usuarios comprar determinados Próximos Tókenes con SOL o USDC en la red Solana.

Además, la pestaña de Recompensas se ha renovado completamente con un diseño actualizado y la incorporación de recompensas por racha de siete días, fomentando la participación continua de la comunidad.

La versión 2.11 se basa en el progreso conseguido con la actualización 2.10 de principios de este mes, que incorporó compatibilidad completa con la cadena Solana, permitiendo a los usuarios crear e importar carteras, intercambiar, enviar, recibir y comprar $SOL o tókenes basados en Solana.

🔥 Best Wallet v2.11 is live 🔥 More tools. More languages. Best Wallet just got upgraded. ✅ $SOL (Solana) and $USDC now accepted in Upcoming Tokens

✅ Speed up or cancel pending transactions

✅ Use Best Wallet in Italian and French Trade, transfer, and swap with more control… pic.twitter.com/Go9PHEWNkw — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 10, 2025

Ese lanzamiento también introdujo intercambios entre cadenas para Bitcoin en carteras multicadena, características de gamificación que recompensan a los usuarios por la participación en la aplicación, compatibilidad con los idiomas japonés y coreano, y opciones ampliadas de «comprar cripto» a través de la integración Wert en mercados donde Onramper no tiene soporte.

Crecimiento del Token de Best Wallet

Junto al desarrollo continuo de la aplicación, el Token de Best Wallet (BEST) está ganando una tracción sólida en su campaña de preventa. Con un precio actual de 0,025615 dólares, la preventa del token ya ha recaudado cerca de 16 millones de dólares antes de su fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de 2025 y las posteriores cotizaciones en intercambios.

Diseñado como el token de utilidad del ecosistema Best Wallet, BEST proporciona a los usuarios descuentos en comisiones de negociación, recompensas por participación y acceso prioritario a nuevas preventas de criptomonedas. Lee cómo comprar Best Wallet Token.

La propuesta de valor único de Best Wallet en el mercado de carteras cripto llega sin duda a través de funciones como su sección Próximos Tókenes, que destaca proyectos prometedores antes de que lleguen a los intercambios públicos, y su agregador de agricultura de rendimiento que simplifica el acceso a los principales fondos de participación.

Con compatibilidad para más de 1.000 activos digitales y tecnología de cifrado avanzada impulsada por MPC-CMP de Fireblocks, Best Wallet se está posicionando como una opción segura y rica en funciones para inversores que buscan tanto seguridad como potencial de crecimiento.