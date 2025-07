Binance nombra a Gillian Lynch para dirigir las operaciones en Europa y Reino Unido

Binance ha anunciado recientemente que ha elegido a Gillian Lynch para dirigir su división de Europa y Reino Unido. Lynch supervisará las operaciones, estrategia y compromiso regulatorio de Binance en toda la región.

El nombramiento llega mientras Binance profundiza su enfoque en los mercados regulados de la región. Según el comunicado de prensa oficial, las responsabilidades de Lynch incluyen impulsar el crecimiento regional mientras mantiene los estándares de protección al usuario, ya que el exchange se adapta a marcos como las regulaciones MiCA de Europa.

Lynch explicó que el sector de las criptomonedas está entrando en una fase de legitimidad global con marcos nuevos y más sólidos. Su objetivo es mantener el «estándar de oro» de compromiso de Binance con los usuarios y ayudar a dar forma a un «ecosistema de activos digitales más inclusivo y resistente con Binance a la vanguardia».

El CEO de Binance, Richard Teng, señaló que la experiencia de Lynch en fintech la posiciona bien para guiar al exchange en un panorama regulatorio en evolución. Bajo el liderazgo de Lynch, espera innovación responsable y crecimiento financiero para los «próximos mil millones de usuarios».

