Actualmente quedan solo cuatro horas para participar en la ronda actual de preventa antes de que el precio del token HYPER aumente hasta 0,013175 dólares en la siguiente fase.

Renée Morales
Bitcoin alcanza 116.000$ mientras su Layer-2 capta 25M$

Bitcoin (BTC) ha vuelto a superar la barrera de los 116.000 dólares tras dos semanas cotizando por debajo de ese nivel. Paralelamente, Bitcoin Hyper (HYPER), la red de segunda capa más rápida en desarrollo sobre Bitcoin, acaba de alcanzar los 25 millones de dólares recaudados en su preventa.

Este hito coincide con actualizaciones centradas en la infraestructura base que soportará la red Layer-2 de Bitcoin Hyper. El objetivo es crear un ecosistema accesible para desarrolladores, fiable y altamente escalable, sentando las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.

Esta infraestructura resulta fundamental para garantizar que el ecosistema prospere mediante el desarrollo activo, lo que podría beneficiar tanto a los primeros inversores en HYPER como influir en la dinámica de demanda de Bitcoin a medida que el mercado evoluciona hacia narrativas centradas en la utilidad. ¿Ya sabes cómo comprar Bitcoin Hyper?

Bitcoin se recupera con optimismo renovado y recortes de tasas en el horizonte

Desde que alcanzó su máximo histórico de 126.000 dólares a principios de mes, Bitcoin había retrocedido hasta tocar un mínimo reciente de 104.000 dólares. Sin embargo, este lunes BTC logró recuperarse, revisitando el nivel de 116.000 dólares por primera vez desde el 13 de octubre.

La subida del 3,6% del lunes coincidió con un repunte en las bolsas, después de que trascendiera que funcionarios estadounidenses y chinos habían acordado el borrador de un nuevo marco comercial. La propuesta, que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping revisarán esta semana en Corea del Sur, ha aliviado parte de la tensión que había pesado sobre los activos de riesgo en las últimas semanas. Cabe recordar que las amenazas arancelarias fueron uno de los catalizadores que frenaron la escalada alcista de Bitcoin en su momento álgido.

Los mercados también anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal del 29 de octubre, lo que situaría la tasa de interés en el rango del 3,75%-4,00%. Según Polymarket, los operadores asignan una probabilidad del 98% a este recorte.

Estos acontecimientos alimentan la narrativa de Bitcoin de cara a lo que históricamente es su periodo más fuerte. Aunque octubre solo ha aportado un 1,29% de ganancia hasta ahora, noviembre ha registrado históricamente subidas medias del 46%, lo que sugiere mayor optimismo para el mes entrante.

Nueva actualización refuerza la infraestructura Layer-2 de Bitcoin Hyper

La semana pasada, Bitcoin Hyper compartió una actualización importante que sienta las bases para una red Layer-2 más rápida y fiable. La actualización introduce un conjunto de herramientas ligeras y modulares, como endpoints RPC, software de nodos y sistemas de monitorización de red, diseñados para facilitar el desarrollo.

capa 2 de bitcoin

Estas herramientas se inspiran en lo que los desarrolladores de Solana ya utilizan, pero adaptadas a la arquitectura de Bitcoin Hyper, permitiendo que los proyectos se conecten o migren con ajustes mínimos.

Al mantener la compatibilidad con SDKs, APIs y CLIs basados en Rust, Bitcoin Hyper elimina la necesidad de nuevos marcos de programación. Esto permite crear y lanzar aplicaciones rápidamente mientras se mantiene la seguridad y solidez de liquidación de Bitcoin.

Cada componente de la red está diseñado pensando en la descentralización, fiabilidad y transparencia, manteniendo el sistema operativo y seguro mientras se conecta con la capa base de Bitcoin.

Con la infraestructura tomando forma, Bitcoin Hyper está sentando las bases para que Bitcoin funcione dentro de su propio ecosistema. El token HYPER mantiene este sistema en funcionamiento, pagando comisiones de transacción, gestionando la gobernanza y habilitando el staking, con un APY dinámico actual del 47%.

