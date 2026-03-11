Bitcoin cae a mínimos de 7 días mientras el repunte del petróleo desata un movimiento macro de aversión al riesgo

Bitcoin (BTC) cotizaba cerca de los 65.000 USD, antes de recuperarse hasta los 67.000 USD, mientras un histórico repunte del 29% en los precios del petróleo desencadenó un desapalancamiento generalizado de aversión al riesgo (risk-off) en los mercados globales.

Aunque el par BTC/USD intentó brevemente una recuperación hacia los 68.000 USD en las primeras operaciones europeas, los datos macroeconómicos subyacentes sugieren que la prolongada tensión geopolítica en Oriente Medio está reajustando agresivamente las expectativas de inflación.

Los inversores institucionales se están alejando de los activos de beta alta, ya que el aumento vertical de los costes energéticos amenaza con trastocar la trayectoria prevista de la Reserva Federal para la flexibilización monetaria.

💥BREAKING: Bitcoin drops below $66,000. pic.twitter.com/aXpsNEz0QC — Crypto Rover (@cryptorover) March 8, 2026

Precios sostenidos del petróleo en el rango de 115 a 130 USD podrían añadir hasta 150 puntos básicos al Índice de Precios al Consumidor, obligando efectivamente a la Reserva Federal a retrasar cualquier recorte de tipos de interés anticipado hasta 2027. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro se han disparado, aumentando el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y ejerciendo una intensa presión a la baja sobre los activos digitales.

Graves interrupciones en el Estrecho de Ormuz: Repunte del petróleo y rendimientos del Tesoro

El catalizador inmediato de la caída del mercado cripto es un choque estructural en la producción energética global, con el crudo Brent disparándose hasta alcanzar los 119,50 USD por barril en su mayor movimiento intradía desde abril de 2020. Este repunte sigue a graves interrupciones en el Estrecho de Ormuz, donde el flujo diario de petróleo ha caído en picado de 16 millones a solo 4 millones de barriles en medio de las crecientes tensiones entre EE. UU., Israel e Irán. Los costes de envío para un cargamento de dos millones de barriles desde Oriente Medio a China ya han subido a 200.000 USD por día, igualando los máximos de la era de la pandemia y consolidando elevados costes en la cadena de suministro.

Los países del Golfo mantienen actualmente un colchón de inventario de petróleo estimado en 25 días, lo que sugiere que principios de abril podría introducir una severa fijación de precios por escasez si las paradas de producción regional no se mitigan. Hasta que los precios de la energía se estabilicen definitivamente, tratar a Bitcoin estrictamente como un activo tradicional de riesgo conlleva una elevada probabilidad de fuertes caídas junto con las acciones.

Ruptura de la correlación entre activos: Evaluando la narrativa del oro digital

La volatilidad macro resultante está reestructurando activamente la relación de larga data de Bitcoin con las clases de activos tradicionales y el índice de referencia de acciones más amplio. Habiendo actuado históricamente como un sustituto altamente correlacionado del Nasdaq, Bitcoin se enfrenta a una prueba estructural crítica mientras el aumento de los precios de la energía amenaza los márgenes de beneficio del sector tecnológico. Si el crudo se mantiene por encima del umbral de los 110 USD durante un periodo prolongado, los analistas proyectan que la estrecha correlación de 0,9 de Bitcoin con los índices de software y tecnología se fracturará severamente.

Si el coeficiente de correlación de 30 días cae por debajo de 0,5, podría activar una renovada demanda de «oro digital» a medida que los inversores institucionales busquen refugio ante las caídas de la renta variable tradicional. El veterano trader Peter Brandt señaló recientemente que el crudo podría alcanzar teóricamente los 214 USD por barril en el peor de los casos, aconsejando posiciones cortas estructurales en acciones de transporte tradicional para cubrir el impacto macroeconómico. Sumándose a estos cambios estructurales, la correlación positiva de 12 años de Bitcoin con el dólar estadounidense se ha roto recientemente, lo que pone bajo un mayor escrutinio su papel como cobertura soberana.

Niveles de soporte clave de Bitcoin a vigilar: Suelo de 63.000 USD

La repentina inyección de incertidumbre macroeconómica ha forzado una reevaluación de los suelos de precio a corto plazo y las zonas de liquidación. Mike McGlone, analista de Bloomberg Intelligence, señala que Bitcoin enfrenta una vulnerabilidad inmediata a la baja si la volatilidad de las materias primas se traslada con firmeza al mercado bursátil en general, dada especialmente su sensibilidad histórica a las fluctuaciones del Nasdaq.

El perfil técnico del gráfico designa los 63.000 USD como un soporte inmediato crítico, alineándose estrechamente con zonas clave de demanda on-chain y actuando como la defensa principal contra una ruptura técnica más profunda. Recuperar el nivel de los 68.000 USD es matemáticamente necesario para estabilizar la tendencia a corto plazo, aunque persiste una fuerte resistencia vendedora profundamente arraigada en los 74.000 USD.

Para que la señal de «oro digital» se traduzca en una recuperación sostenida del precio, los flujos de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. deberán volverse definitivamente positivos para proteger a esta clase de activos de la sangría macroeconómica.

EXPLORE: las mejores altcoins de 2026

next