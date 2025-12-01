Bitcoin puede estar enviando señales preocupantes, pero su Layer-2 más rápida, Bitcoin Hyper (HYPER), marca un camino completamente distinto.

La preventa de Bitcoin Hyper roza ya los 29 millones de dólares. El impulso sugiere que ese nivel podría superarse en cuestión de horas. Todo esto ocurre mientras Bitcoin retrocedía hasta los 85.000 dólares este lunes, tras haber recuperado brevemente los 91.000 la semana pasada.

El BTC entra en zona de peligro

La caída del lunes fue brusca. Cerca de 646 millones de dólares en posiciones apalancadas se evaporaron durante la madrugada asiática. Las liquidaciones forzosas aceleraron el descenso y sacudieron la confianza inversora que apenas empezaba a estabilizarse.

El desplome llevó las tasas de financiación a terreno negativo. Los operadores de derivados tuvieron que cerrar posiciones a toda prisa, lo que intensificó la volatilidad intradía. El apetito por el riesgo global se enfrió tras el aumento de expectativas de subidas de tipos en Japón.

Para colmo, un indicador técnico muy seguido acaba de confirmar una señal bajista importante.

Bitcoin monthly MACD not in it's most bullish configuration… pic.twitter.com/TDOxXp4HBA — Northstar (@NorthstarCharts) November 30, 2025

Un gráfico compartido por el analista Northstar Charts muestra que el MACD mensual de Bitcoin ha realizado un «cruce bajista». Históricamente, esta señal precedió caídas prolongadas tanto en 2018 como en 2022. El cruce actual replica ese patrón, sugiriendo que BTC podría no haber terminado de corregir.

Aunque el MACD no garantiza resultados, suele reflejar debilidad en el impulso a largo plazo. Y ahora coincide con liquidaciones masivas, salidas de ETFs y menor apetito por activos de riesgo.

Sin embargo, en medio de la debilidad del bitcoin, un proyecto avanza en dirección contraria. Bitcoin Hyper está a punto de superar los 29 millones de dólares mientras los inversores apuestan por su visión a largo plazo.

Artículo relacionado: las mejores nuevas criptomonedas en momentos de Bitcoin bajista.

Por qué Bitcoin nunca pudo alojar aplicaciones

La demanda que Bitcoin Hyper busca liberar proviene de algo que Bitcoin jamás tuvo: un entorno donde el BTC funciona como moneda real, no solo como activo guardado en frío.

La capa base de Bitcoin se diseñó intencionadamente así. Su lenguaje de programación no es completo en términos de Turing, lo que impide ejecutar aplicaciones complejas. Fue una decisión deliberada de Satoshi para minimizar vectores de ataque y simplificar el consenso.

Esta elección hace de Bitcoin la capa de liquidación más segura que existe. Pero también limita su capacidad para soportar actividad económica de alto rendimiento.

Performance defines what’s possible. ⚡️ Bitcoin Hyper is benchmarking how to deliver Solana-grade throughput on a Bitcoin-anchored SVM rollup—balancing speed, cost, and security with real data, not hype. Read more: https://t.co/dq0itEGBR8 pic.twitter.com/n26s7C28N5 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 27, 2025

Solana, por el contrario, ofrece la velocidad y los costes bajos que los desarrolladores necesitan para aplicaciones modernas: DeFi, juegos, pagos, redes sociales. Aun así, con algo más de 865 validadores activos, no alcanza la descentralización ni la seguridad de liquidación de Bitcoin.

Bitcoin Hyper conecta estos dos mundos.

Las aplicaciones se construyen usando la Máquina Virtual de Solana (SVM), pero la liquidación y finalidad se anclan de vuelta a Bitcoin. A través de un puente canónico, el BTC se bloquea en la capa base y se acuña una versión envuelta dentro del entorno de ejecución de Bitcoin Hyper.

El resultado es que el BTC, anteriormente estático, ahora puede fluir por un ecosistema donde actúa como moneda predeterminada para cada aplicación.

Si este ecosistema gana tracción, incluso un pequeño porcentaje del suministro de Bitcoin fluyendo hacia Bitcoin Hyper se traduciría en miles de millones de dólares de BTC activo. Algo que la red Bitcoin nunca ha visto en sus 16 años de historia.

Las ballenas apuestan por HYPER

El respaldo al proyecto ha sido explosivo. Desde que comenzó la preventa, ballenas individuales han entrado con compras masivas. Una ballena adquirió 833.000 dólares en octubre. Otra acumuló casi 500.000 dólares el mes pasado.

Estos inversores entienden el papel de HYPER en el ecosistema. Al igual que ETH impulsa la ejecución en Ethereum, HYPER es el token que paga las comisiones de gas, alimenta las transacciones y asegura la red mediante staking.

A medida que el ecosistema de Bitcoin Hyper escale y más aplicaciones dependan del BTC envuelto para actividad económica real, la demanda de HYPER debería crecer en paralelo.

Los inversores ven el efecto dual: BTC gana una nueva fuente de demanda por utilidad, y HYPER se convierte en el activo indispensable que hace funcionar todo el sistema. Para comprar HYPER mientras aún hay tiempo, visita el sitio web de preventa de Bitcoin Hyper. Puedes comprar usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o incluso tarjeta de crédito.