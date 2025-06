Bitcoin se acerca un paso más a su máximo histórico, ¿qué altcoin le seguirá?

El analista de CryptoQuant, Darkfost, señaló que las entradas a Binance se han reducido, una señal alcista.

Las altcoins como Solana y Ethereum muestran signos de una posible recuperación de precios.

El precio de Bitcoin ha registrado recientemente ganancias prometedoras, acercándolo a su último máximo histórico.

El repunte del precio ha pillado por sorpresa al sector cripto en general, y la pregunta para muchos ahora se centra en la posible altcoin que mostrará las mismas características positivas.

El precio de Bitcoin ha subido a 107.206,34 dólares, marcando un repunte del 1,85% en las últimas 24 horas. Su capitalización de mercado y volumen de trading se sitúan actualmente en 2,13 billones de dólares y 45.200 millones de dólares, respectivamente. A pesar de esta ligera recuperación, siguen persistiendo signos de baja volatilidad y condiciones macroeconómicas inciertas.

Darkfost, un conocido analista de CryptoQuant, ha compartido perspectivas sobre las perspectivas actuales de la moneda. En primer lugar, señaló que el análisis de las entradas de Bitcoin, más que sus salidas, es un mejor indicador y proporciona una imagen más precisa del sentimiento del mercado. Esto es particularmente cierto para Binance, que tiene el mayor volumen de trading entre sus competidores.

Average BTC inflows to Binance fall below bear market benchmarks.

“Bitcoin trades above $105,000, monthly inflows have dropped to just 5,700 BTC, a historically low level, even lower than those recorded during the last bear market.” – By @Darkfost_Coc pic.twitter.com/ss5VXOLTGi

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 25, 2025