Bitplanet lanza la primera tesorería Bitcoin institucional de Corea del Sur con una compra de 40 millones de dólares

Key Notes

Bitplanet destinará 40 millones de dólares a Bitcoin, convirtiéndose en la primera tesorería institucional de BTC en Corea del Sur.

La estrategia libre de deudas de la empresa subraya su enfoque hacia un crecimiento sostenible a largo plazo.

El respaldo de Asia Strategy Partners aporta experiencia en gestión de tesorerías y credibilidad a la iniciativa.

Corea del Sur se ha sumado oficialmente a la carrera global de tesorerías corporativas de Bitcoin con el lanzamiento de Bitplanet, una firma financiera recién transformada que invertirá 40 millones de dólares en la adquisición de la principal criptomoneda.

El anuncio, realizado durante la conferencia Bitcoin Asia 2025, marca el debut de la primera tesorería institucional de Bitcoin en el país asiático y representa una señal clara del creciente interés por los activos digitales en la región.

Una estrategia corporativa sin endeudamiento

Paul Lee, cofundador y socio director de Lobo Ventures, explicó que Bitplanet surgió tras la adquisición del 62% de las acciones de SGA, un proveedor de servicios de sistemas de información que cotiza en CoStack.

JUST IN: 🇰🇷 Bitplanet launches Korea's first global institutional Bitcoin treasury company. They plan to buy $40 million BTC. pic.twitter.com/yrIITHOB83 — Fiat Archive (@fiatarchive) August 28, 2025

La compañía será rebautizada en las próximas dos semanas, momento en el que se ejecutará inmediatamente la asignación de 40 millones de dólares a Bitcoin. Todo este proceso se realizará sin recurrir al endeudamiento.

Según Lee, esta estructura financiera simplificada permite a Bitplanet perseguir un crecimiento a largo plazo sin los riesgos asociados al apalancamiento, otorgándole flexibilidad para la futura gestión de su tesorería.

Lee sobre nuevas criptomonedas

De SGA a Bitplanet: un giro estratégico

SGA ya era conocida por mantener Bitcoin en sus reservas corporativas, pero el cambio de marca confirma un compromiso mucho mayor con la criptomoneda.

Esta transformación, respaldada por Asia Strategy Partners a través de una colocación de acciones con terceros, posiciona a Bitplanet como la primera empresa financiera institucional global de Bitcoin en Corea del Sur.

Asia Strategy Partners cuenta con una sólida trayectoria en gestión de tesorerías y se espera que influya significativamente en el desarrollo de los próximos productos y el marco operativo de Bitplanet.

El creciente apetito asiático por las tesorerías Bitcoin

Durante el mes de julio, K Wave Media, empresa que cotiza en el Nasdaq, reveló sus planes para crear una tesorería de Bitcoin valorada en 1.000 millones de dólares, respaldada por acuerdos de financiación con Anson Funds.

Por su parte, la japonesa Metaplanet ha estado expandiendo agresivamente sus tenencias de BTC. Recientemente anunció una emisión masiva de acciones por valor de 835 millones de dólares destinada a financiar nuevas adquisiciones de Bitcoin, consolidando aún más la posición de esta criptomoneda como una de las mejores opciones de inversión para 2025.

*Notice Regarding Issuance of New Shares by way of International Offering* pic.twitter.com/wvvepNrXpH — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) August 27, 2025

La entrada de Bitplanet sitúa firmemente a Corea del Sur en esta competencia regional por la adopción de Bitcoin, mientras Asia se consolida como el nuevo epicentro de las tesorerías institucionales de BTC.

Marco regulatorio: monedas estables y normativas sobre activos digitales

Paralelamente, Corea del Sur se prepara para regular su mercado cripto en términos más amplios. La Comisión de Servicios Financieros (FSC) está elaborando un proyecto de ley gubernamental que se espera presente en octubre, con el objetivo de crear un marco regulatorio para las monedas estables respaldadas por el won bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales del país.

Este proyecto establecerá normas específicas para la emisión, gestión de garantías y controles internos, proporcionando una estructura más clara para los proveedores de activos digitales que operan en territorio surcoreano.

Lee sobre el day trading de criptomonedas