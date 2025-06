Coinbase lanza los primeros futuros perpetuos de criptomonedas regulados por la CFTC en Estados Unidos

La plataforma se convierte en la primera gran casa de cambio de América que proporciona derivados perpetuos regulados, eliminando la necesidad de asumir los riesgos del trading en el extranjero.

Estos contratos estructurados a 5 años incluyen tipos de financiación por horas y liquidaciones dos veces al día, cubriendo el vacío regulatorio que anteriormente obligaba a los traders estadounidenses a operar en el extranjero.

Coinbase está preparada para lanzar una gama de productos de trading de «Futuros de Estilo Perpetuo de Estados Unidos» el 21 de julio de 2025. Este movimiento convierte a Coinbase en la primera gran plataforma de intercambio en ofrecer derivados cripto perpetuos dentro de Estados Unidos bajo la supervisión regulatoria completa de la CFTC.

Según el anuncio oficial en su blog, los nuevos contratos ofrecerán inicialmente soporte para posiciones nano de Bitcoin (0,01 BTC) y nano Ether (0,10 ETH), permitiendo tanto apalancamiento como eficiencia de capital mientras siguen los precios del mercado spot las 24 horas del día.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, confirmó la noticia en X, anunciando que los futuros cripto de estilo perpetuo llegarán a Estados Unidos el 21 de julio como un producto totalmente conforme con la CFTC y exclusivo de Coinbase, respondiendo directamente a la demanda de los usuarios.

You asked for it, we built it.

Perpetual-style crypto futures are coming to the US on July 21.

Starting with $BTC and $ETH. No quarterly expiration, available 24/7, with spot price tracking. Fully CFTC compliant.

Only available on Coinbase 🫡 pic.twitter.com/2Df9coAuIo

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 26, 2025