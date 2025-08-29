¿Continuará el repunte de Cronos (CRO) tras subir un 164%?

Key Notes

La familia Trump realizará compras directas de CRO por valor de 1.000 millones de dólares e integrará la criptomoneda en las plataformas de Trump Media.

Los volúmenes diarios de negociación han aumentado un 150% hasta alcanzar los 2.580 millones de dólares, mientras que el interés abierto en futuros alcanzó un récord de 181 millones de dólares.

El ecosistema DeFi de Cronos muestra un sólido crecimiento, con el TVL subiendo un 27% hasta 1.240 millones de dólares y la capitalización de monedas estables aumentando un 9% hasta 183 millones de dólares.

CRO, la criptomoneda nativa de la cadena de bloques Cronos, atraviesa un repunte masivo, ganando un 60% en el día de hoy para cotizar a 0,36 dólares.

Durante la semana pasada, el token ha registrado ganancias del 164% tras el anuncio de la estrategia de tesorería CRO de 6.400 millones de dólares de la familia Trump.

En medio de este reciente ascenso, Cronos ha conseguido hacerse un hueco entre las 15 principales criptomonedas, alcanzando una capitalización de mercado de 12.630 millones de dólares. El incremento del 62% de hoy en el precio de CRO coincide con un salto del 150% en el volumen diario de negociación, que ha llegado hasta los 2.580 millones de dólares.

El impulso de la familia Trump dispara el precio de Cronos

El principal catalizador detrás del repunte de Cronos en los últimos dos días fue el anuncio de una asociación de 6.400 millones de dólares entre Trump Media, Crypto.com y Yorkville Acquisition Corp.

Los tres socios trabajarán conjuntamente en la creación de una empresa de tesorería cripto centrada en la adquisición de CRO.

El acuerdo contempla más de 1.000 millones de dólares en compras directas de CRO, además de planes para integrar el token en las plataformas de Trump Media tanto como método de pago como sistema de recompensas.

El impulso adicional al repunte provino de la publicación de la hoja de ruta 2025-2026 de Cronos, que detalla estrategias para expandir su ecosistema en cadena y aumentar la adopción por parte de los usuarios.

La actividad de las «ballenas» también ha contribuido al fenómeno, con Santiment informando de un incremento en las direcciones que poseen entre 10.000 y 10 millones de CRO durante los últimos tres días. Esta tendencia ha desatado un efecto FOMO entre los inversores minoristas, alimentando el impulso alcista de la criptomoneda.

Los datos de derivados indican que el repunte cuenta con el respaldo de una intensa actividad en futuros, con el interés abierto alcanzando un récord de 181 millones de dólares.

La tasa de financiación ponderada ha regresado a territorio positivo, y el ratio largo/corto se mantiene por encima de 1, lo que evidencia que el sentimiento alcista sigue dominando el mercado.

Hace pocos meses, Cronos también experimentó un salto del 40% cuando Crypto.com desveló sus planes para una Reserva Estratégica, revirtiendo una quema previa de 70.000 millones de tokens con un fuerte apoyo de la comunidad.

Creciente dominio en las finanzas descentralizadas (DeFi)

Las métricas en cadena de Cronos también muestran un crecimiento robusto. Datos de DeFiLlama revelan que el valor total bloqueado (TVL) en el ecosistema DeFi de Cronos saltó un 27% en el último día hasta 1.240 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la capitalización de mercado de monedas estables de la red aumentó un 9% durante la semana pasada hasta 183 millones de dólares.

Los ingresos de las aplicaciones DeFi de Cronos también han experimentado un auge, pasando de 63.800 dólares la semana pasada a 225.000 dólares esta semana, con más de 100.000 dólares generados únicamente en las últimas 24 horas.

Los alcistas ahora tienen como objetivo superar la barrera de los 0,40 dólares, lo que podría reforzar aún más el impulso ascendente. Analistas populares de criptomonedas como Javon Marks predicen un repunte hasta 0,8868 dólares e incluso más allá.

