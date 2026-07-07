ETF de Bitcoin viven su mejor jornada mientras Bitcoin Hyper roza $33M

El apetito institucional por Bitcoin ha vuelto a despertar con fuerza. Tras una prolongada racha de salidas que mantenía en vilo al mercado, los ETF de Bitcoin al contado registraron ayer unas entradas netas de $265,69 millones de dólares, marcando su mayor volumen diario en dos meses. Con los activos totales bajo gestión escalando hasta los $77.320 millones de dólares, queda claro que las grandes mesas de inversión siguen acumulando de forma estratégica mientras el precio de BTC consolida en el rango de los $63.000.

Para los inversores experimentados, este flujo de capital hacia los ETF es solo la mitad de la ecuación. La verdadera rentabilidad asimétrica suele encontrarse en la infraestructura que amplía la utilidad de la red principal. En este espacio, Bitcoin Hyper (HYPER) se está consolidando como una de las jugadas de preventa más atractivas del año, habiendo recaudado ya más de $32,94 millones de dólares y situándose a un paso del hito de los $33 millones gracias a su propuesta de Capa 2 de alto rendimiento.

Análisis de flujos: ¿Por qué Wall Street vuelve a acumular Bitcoin?

La entrada neta de $265,69 millones de dólares del lunes representa un cambio de tendencia crucial tras semanas de reembolsos sistemáticos. El gigante BlackRock lideró la carga, con su fondo IBIT absorbiendo aproximadamente $209 millones de dólares en una sola sesión. En el lado opuesto, las salidas de GBTC de Grayscale continuaron moderándose, permitiendo que el balance neto global fuera fuertemente positivo.

Este repunte en el volumen de entradas (que no se veía con tal magnitud desde mayo) sitúa los activos netos acumulados de los ETF en el 6% de la capitalización total de Bitcoin. Los analistas sugieren que este movimiento anticipa una posible ruptura de la resistencia clave de los $64.000, especialmente con el mercado atento a las próximas actas de la FOMC.

$BTC Testing that~$64K resistance area again, still trading below the 50EMA at $65.8K FOMC minutes drop tomorrow which could easily be the catalyst for a move out of this price range, so this chop right here makes sense. If bulls can close above $64K, that opens the door back… pic.twitter.com/1wnvSP0CRk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 7, 2026

La acumulación institucional en estos niveles de soporte actúa como un suelo macroeconómico. Sin embargo, mientras los flujos de Wall Street estabilizan el activo base, los inversores que buscan multiplicar su exposición están dirigiendo su liquidez hacia soluciones de escalabilidad que resuelven las limitaciones históricas de la red de Bitcoin.

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La tesis de inversión de Bitcoin Hyper: Velocidad SVM y tokenómica atractiva

El núcleo de la propuesta de valor de Bitcoin Hyper (HYPER) radica en su arquitectura técnica. El proyecto está construyendo la Capa 2 más rápida para el ecosistema de Bitcoin mediante la integración de la Máquina Virtual de Solana (SVM). Esto permite procesar transacciones con finalidad casi instantánea y costes mínimos, superando los cuellos de botella de la Capa 1 sin sacrificar su seguridad descentralizada.

Mediante un puente canónico que utiliza pruebas de conocimiento cero (ZKP), los usuarios pueden bloquear BTC en la red principal y operar en la L2 de forma fluida para participar en mercados DeFi, acuñar meme coins o realizar micropagos.

Desde la perspectiva del inversor de preventa, las métricas financieras de HYPER presentan un diseño equilibrado y orientado al crecimiento a largo plazo:

Precio actual de preventa: $0,0136827 por token (con descuento por fase temprana).

$0,0136827 por token (con descuento por fase temprana). Rendimiento por Staking: Un APY estimado del 36% anual para los participantes de la preventa.

Un APY estimado del 36% anual para los participantes de la preventa. Distribución de Suministro: 30% asignado a desarrollo de red, 25% a tesorería y crecimiento, 20% a marketing, 15% a incentivos comunitarios y 10% para liquidez en exchanges.

Nota de riesgo: Aunque la combinación de tecnología SVM y la tracción de la preventa ofrecen un potencial alcista considerable, toda inversión en fases tempranas de criptomonedas conlleva riesgos de ejecución tecnológica y volatilidad de mercado. Se recomienda una asignación de capital prudente.

Guía de participación: Cómo adquirir tokens HYPER

Para los inversores que buscan posicionarse antes del cierre de la fase de preventa actual y de su posterior listado en exchanges, existen dos vías principales de acceso:

La primera opción es a través de la página web oficial de Bitcoin Hyper. El portal permite conectar carteras compatibles de Web3 y adquirir tokens utilizando ETH, BNB, SOL, USDT o tarjeta de crédito.

La segunda alternativa es mediante la aplicación móvil Best Wallet, una billetera descentralizada que cuenta con una sección dedicada a «Tokens Próximos» para facilitar la compra directa y el seguimiento del staking desde un solo lugar. La aplicación se puede descargar en la App Store de Apple y en Google Play.

Para mantenerse al tanto del desarrollo técnico de la L2 y los próximos anuncios de listados, los interesados pueden seguir a Bitcoin Hyper en X y unirse a su canal oficial de Telegram.