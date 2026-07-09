Los Titulares de COINDEPO Ya Lideran las Decisiones mientras la Gobernanza de la Plataforma de Rentabilidad Cripto Entra en Funcionamiento

CoinDepo ha puesto en marcha su sistema de gobernanza en funcionamiento, que permite a los titulares del token COINDEPO votar sobre decisiones reales de la plataforma, abarcando la dirección de los productos, la incorporación de nuevos activos, las campañas de marketing, las relaciones con exchanges, las alianzas estratégicas, la asignación de fondos benéficos y las propuestas relacionadas con la economía del token, incluidos los mecanismos de quema.

Se trata de un amplio marco de competencias que ya está activo. La gobernanza de CoinDepo se gestiona mediante un sistema inspirado en los principios de las DAO, utilizando IPFS —el InterPlanetary File System— para almacenar registros de votación verificables y auditables.

Uno de los primeros asuntos que previsiblemente se someterán a votación es también uno de los más prácticos y, probablemente, uno de los que más interesa a los titulares del token: qué activos deberían incorporarse a la plataforma en el futuro.

El poder de voto se determina mediante una Governance Score, que refleja el saldo medio de tokens COINDEPO mantenido por cada titular durante los últimos 90 días, evitando así manipulaciones a corto plazo y recompensando el compromiso a largo plazo.

Al publicar los resultados en IPFS, el registro queda alojado fuera de la infraestructura de CoinDepo y puede ser verificado de forma independiente por cualquier persona que desee comprobarlo.

La Plataforma de Rentabilidad de CoinDepo Ofrece una Rentabilidad Media del 15,8 % APR

Fundada en 2021, CoinDepo va más allá del modelo especulativo basado en el trading de criptomonedas y opera de una forma más similar a una institución financiera tradicional no bancaria. Su modelo de negocio principal gira en torno a una asignación estructurada del capital: gestiona los depósitos de los usuarios y los destina a mercados de préstamos con sobrecolateralización, provisión de liquidez y canales vinculados a la economía real para generar rentabilidad.

La plataforma ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años y actualmente supera los 239 millones de dólares en activos, con más de 113.000 usuarios activos. Las rentabilidades oscilan entre el 19 % y el 23 %, con una rentabilidad media por usuario del 15,8 % APR durante el primer trimestre de 2026.

Los productos principales de la plataforma permiten a los usuarios obtener interés compuesto sobre sus depósitos en criptomonedas y también solicitar préstamos utilizando esos activos como garantía. Los fondos están protegidos mediante la infraestructura de Fireblocks y un sistema de custodia respaldado por seguros, mientras que la plataforma ha sido auditada por CertiK y Hacken.

El lanzamiento de la gobernanza está dirigido a los titulares de COINDEPO, aunque el token ya desempeñaba una función real dentro del ecosistema mucho antes de que existiera la posibilidad de votar.

Los titulares pueden obtener entre un 19 % y un 23 % APR en las cuentas de interés compuesto de CoinDepo y, además, desbloquear hasta un 3 % APR adicional sobre los tipos estándar mediante el Advantage Program, así como recibir un bonus adicional del 2 % APR al cobrar los intereses en COINDEPO. Asimismo, los titulares pueden beneficiarse de descuentos de hasta un 3 % en los tipos aplicables a los préstamos.

Los titulares de COINDEPO también se benefician de un programa de recompra que destina el 20 % de los beneficios trimestrales a recomprar y quemar tokens, un mecanismo deflacionario vinculado directamente a los ingresos generados por la plataforma.

La plataforma también está preparando su producto físico más tangible hasta la fecha: tarjetas de crédito de plástico, metálicas o virtuales que utilizarán la línea de crédito del usuario y ofrecerán hasta un 8 % de cashback en criptomonedas, con aceptación en más de 90 millones de comercios en todo el mundo y compatibilidad con Apple Pay y Google Pay.

Para los titulares de COINDEPO, la facilidad de uso de la plataforma es uno de los aspectos que más se destacan de forma habitual. En lugar de tener que gestionar claves privadas, aprobar contratos inteligentes o supervisar el riesgo de pérdida impermanente (impermanent loss) en los protocolos DeFi, los usuarios disponen de un panel de control sencillo en el que la rentabilidad es predecible y la capitalización de intereses se realiza de forma automática.

Y ahora, sobre toda esa infraestructura, se añade una capa de gobernanza que permite a los titulares participar activamente en la dirección que tomará la plataforma en el futuro.