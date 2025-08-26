Dogecoin se acerca a un posible repunte: ¿puede alcanzar los 0,70 dólares?

Dogecoin regresa al foco mediático mientras su cotización se mantiene estable en los 0,2380 dólares. Los análisis técnicos apuntan hacia un posible movimiento alcista que podría reavivар las grandes oleadas especulativas que han caracterizado históricamente a esta peculiar criptomoneda.

Un historial de subidas espectaculares

Desde su creación, Dogecoin se ha consolidado como una de las monedas meme más impredecibles del ecosistema cripto. La divisa digital ha protagonizado alzas vertiginosas tras largos períodos de estancamiento, estableciendo un patrón que los inversores siguen con atención.

Los datos históricos resultan reveladores: el primer salto significativo registró un incremento del 84%, llevando el precio desde 0,00456 hasta 0,00866 dólares. Posteriormente, una segunda fase alcista disparó la cotización un 194%, de 0,03242 a 0,16643 dólares.

El momento cumbre llegó durante el bull run de 2021, cuando DOGE experimentó una subida del 445%, escalando desde 0,30472 dólares hasta alcanzar su máximo histórico de 1,76 dólares. Esta progresión ascendente en cada ciclo ha generado un ritmo de mercado cíclico que alimenta las actuales especulaciones sobre un nuevo rally importante.

¿Rumbo hacia los 0,70 dólares?

Los analistas contemplan la posibilidad de que un próximo movimiento impulse Dogecoin hasta los 0,70 dólares, lo que supondría una subida potencial superior al 600% respecto a su nivel actual. Esta cifra coincide precisamente con los máximos registrados durante el mercado alcista de 2021.

El análisis de los gráficos semanales revela varias zonas de soporte sólido donde la actividad compradora ha superado a la vendedora. Si estos niveles de apoyo se mantienen firmes, podrían constituir la base necesaria para una nueva fase expansiva.

No obstante, el análisis técnico por sí solo resulta insuficiente. Para que semejante escenario se materialice, será imprescindible un renovado interés del mercado. Factores como una mayor adopción, campañas comunitarias o simple especulación podrían actuar como catalizadores del movimiento.

Según destaca un informe de CoinMarketCap, los ciclos de Dogecoin tradicionalmente han coincidido con un ambiente alcista generalizado en el sector cripto.

MaxiDoge: la nueva estrella emergente

Mientras Dogecoin vuelve a captar la atención, otra criptomoneda gana terreno progresivamente: MaxiDoge. Presentada como una evolución del modelo original de Dogecoin, MaxiDoge apuesta por una comunidad comprometida y funcionalidades innovadoras para atraer inversores.

Diversos observadores sugieren que su crecimiento podría beneficiarse del retorno del interés hacia las monedas meme, aprovechando el reconocimiento conseguido por DOGE.

Perspectivas y cautelas

Aunque Dogecoin mantiene su estatus de pionero histórico, MaxiDoge emerge como un actor a vigilar en un mercado donde los ciclos de euforia y corrección marcan la pauta.

La volatilidad inherente a estas criptomonedas aconseja prudencia a los inversores, especialmente considerando que las subidas espectaculares suelen ir acompañadas de caídas igualmente pronunciadas.

El contexto actual del mercado cripto, con Bitcoin manteniendo niveles elevados y un renovado optimismo institucional, podría favorecer el desarrollo de un nuevo ciclo alcista para las altcoins, incluido Dogecoin.

La clave residirá en determinar si el entusiasmo del mercado acompañará a las señales técnicas, convirtiendo las proyecciones en realidad tangible para una criptomoneda que ha demostrado repetidamente su capacidad para sorprender tanto al alza como a la baja.

