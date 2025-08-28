El precio de Dogecoin se enfrenta a una caída del 45% mientras se intensifica la venta masiva de ballenas

Key Notes

El precio de Dogecoin ha caído un 25% durante el último mes desde los 0,28 dólares, con grandes tenedores vendiendo durante la caída.

El RSI de DOGE ha descendido a 49 desde niveles de sobrecompra, y el interés abierto en futuros cayó a 3.240 millones de dólares desde 5.250 millones.

Las direcciones activas diarias en la red de Dogecoin han caído a 58.000 desde las 674.500 de julio, mostrando un sentimiento minorista decreciente.

El precio de Dogecoin (DOGE, 0,23 dólares) se ha mantenido en movimiento lateral bajo presión vendedora constante, con una caída del 25% durante el último mes desde máximos de 0,28 dólares.

Esta bajada coincide con las ventas de los mayores tenedores de DOGE durante las recientes caídas de precios, señalando escepticismo sobre una recuperación a corto plazo. Los analistas de mercado predicen la posibilidad de otra caída del 45% a partir de aquí.

¿Se desplomará el precio de Dogecoin hasta 0,12 dólares?

El gráfico de Dogecoin muestra un creciente riesgo bajista mientras la memecoin prueba el soporte en la línea de tendencia inferior de la cuña ascendente cerca de 0,218 dólares. Si este nivel falla, DOGE podría deslizarse hacia el objetivo de la cuña en 0,12 dólares, lo que representaría una posible caída del 45%.

Los indicadores técnicos también apuntan hacia un debilitamiento del impulso. El índice de fuerza relativa (RSI) ha caído a 49 desde niveles de sobrecompra de 85 el 20 de julio.

Los analistas señalan que DOGE debe mantener el soporte en torno a la zona de 0,19-0,20 dólares, alineada con sus medias móviles de 100 y 200 días, para evitar más pérdidas hacia los 0,16 dólares.

Las métricas en cadena muestran señales de debilitamiento

Los datos de derivados muestran un sentimiento debilitado, con el interés abierto de futuros de DOGE cayendo a 3.240 millones de dólares desde 5.250 millones hace un mes.

Según datos de la firma de análisis blockchain Santiment, las carteras que contienen entre 10 millones y 100 millones de DOGE han reducido sus tenencias un 6% desde finales de julio.

Una transacción reciente destacada por Whale Alert reveló que una ballena desconocida transfirió 900 millones de DOGE, valorados en más de 200 millones de dólares, a Binance, generando preocupaciones sobre una posible presión vendedora a corto plazo.

Distribuciones a gran escala como esta durante caídas de precios suelen indicar que los grandes tenedores anticipan mayores riesgos bajistas.

Mientras tanto, la actividad de la red parece contenida, con las direcciones activas diarias de Dogecoin cayendo a 58.000, muy por debajo del pico de 1,65 millones en el cuarto trimestre de 2024 y las 674.500 de julio, señalando una menor participación en la blockchain.

La disminución en direcciones activas muestra menor compromiso de usuarios en la red, lo que evidencia el menguante interés minorista en la memecoin.

