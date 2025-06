El precio de XRP cae un 5% tras denegar la jueza Torres la solicitud de acuerdo entre Ripple y la SEC

La jueza Torres rechazó la propuesta de modificación del acuerdo de 50 millones de dólares, afirmando que los acuerdos privados no pueden borrar las sentencias públicas.

El director legal de Ripple confirmó dos caminos a seguir: retirar las apelaciones o proceder a través del proceso de apelación tradicional.

El precio de Ripple (XRP: $2,08) se desplomó un 5% el jueves 26 de junio, convirtiéndose en el peor comportamiento entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado en medio de una renovada incertidumbre legal. Con el sentimiento negativo en torno a la demanda en curso de Ripple con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) intensificándose, los indicadores técnicos sugieren un mayor potencial bajista antes de que XRP encuentre niveles de soporte significativos.

🚨NEW: Judge Torres’s message in the ruling is that private deals don’t erase public judgments and her judgment still serves the public interest.

“The parties do not have the authority to agree not to be bound by a court’s final judgment… They have not come close to doing so… https://t.co/Jt5STl3nWt

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 26, 2025