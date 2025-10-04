El primer ETP de FLOKI llega al mercado europeo

Con esta incorporación, FLOKI se convierte en el segundo proyecto de la cadena BNB —después del propio BNB— que consigue incluir un ETP en el mercado europeo. La puesta en marcha del producto marca un punto de inflexión para este criptoactivo. El Valour FLOKI SEK ha sido desarrollado por Valour, filial de DeFi Technologies, y su cotización en el mercado sueco Spotlight abre una vía regulada para quienes buscan exponerse al comportamiento del precio de FLOKI.

THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season. The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025

Este instrumento financiero permite a los inversores —tanto institucionales como particulares— seguir la evolución del precio de FLOKI sin exponerse directamente a los riesgos propios de la inversión en criptoactivos. Los participantes encuentran aquí un nivel de seguridad y cumplimiento normativo comparable al que ofrece el ecosistema financiero tradicional.

De este modo, el producto funciona como un puente entre el vertiginoso universo de las criptomonedas y la cadena de bloques, por un lado, y los mercados financieros regulados, por otro. La inclusión de este ETP resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta las dificultades que los tokens meme han enfrentado históricamente para acceder a los circuitos financieros regulados. Tanto los reguladores como los inversores mantienen reservas respecto a su naturaleza especulativa, considerándolos vehículos de inversión de alto riesgo.

La aparición del SEK ETP de Floki viene a cuestionar esta perspectiva generalizada. Además, demuestra el creciente interés institucional en el token y, por extensión, en el ecosistema cripto en general. Los analistas confían en que la presencia de Floki en mercados regulados podría impulsar una adopción más amplia del activo.

Llega la temporada BNB

No es casualidad que la inclusión de este ETP coincida con lo que la comunidad denomina «la temporada BNB», un periodo caracterizado por una actividad y una adopción intensificadas de los proyectos vinculados a la cadena BNB.

En medio de este auge, el precio de BNB ha superado la barrera de los 1.000 dólares, pillando desprevenidos a muchos inversores. Según datos de CoinMarketCap, en estos momentos cotiza a 1.105,61 dólares, con una subida del 5,34 % en las últimas 24 horas. Hace apenas unas semanas, BNB luchaba por mantenerse por encima de los 800 dólares.

