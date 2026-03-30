ETF de Bitcoin frenan su racha con $296,18M en salidas mientras Bitcoin Hyper supera los $32,2M

Lunes, 30 de marzo de 2026 – La racha de entradas en los ETF spot de Bitcoin de EE. UU. se ha detenido. En la semana cerrada el 27 de marzo, estos productos registraron salidas netas por $296.18 millones, su primer balance semanal negativo desde mediados de febrero. El giro llegó al mismo tiempo que BTC cayó hasta los $65,000, aunque luego recuperó terreno y volvió a situarse por encima de los $67,000.

Más allá del dato principal, el movimiento sugiere que parte del capital institucional está dejando la exposición pasiva para buscar vehículos con mayor utilidad dentro del ecosistema Bitcoin. Ahí es donde Bitcoin Hyper (HYPER) está ganando visibilidad: su preventa ya suma más de $32.2 millones y el proyecto avanza hacia el lanzamiento de una capa 2 de Bitcoin centrada en transacciones rápidas, bajas comisiones y funciones DeFi, manteniendo el anclaje a la seguridad de la red principal.

La pausa de los ETF rompe una tendencia que venía firme

Según los datos de flujos de la semana pasada, los ETF de Bitcoin en EE. UU. absorbieron una salida neta de $296.18 millones. Dentro de ese balance destacaron dos sesiones especialmente débiles: una con retiros de $171.22 millones y otra, el 27 de marzo, con $225.48 millones. Aun así, el volumen total bajo gestión se mantiene por encima de los $84 mil millones.

El retroceso coincidió con la incapacidad de Bitcoin para defender soportes clave durante buena parte de la semana anterior. Esa presión llevó al activo a tocar los $65,000 antes de rebotar. Para varios analistas, la zona de los $66,000 era el nivel decisivo en el corto plazo.

Kaleo fue uno de ellos, y de momento el repunte por encima de $67,000 respalda esa lectura. Falta ver si el rebote se consolida, pero el mercado arranca la semana con un tono más estable que el visto en los últimos días.

#Bitcoin / $BTC Not asking for much Just want to see support to hold and run straight back to all time highs https://t.co/asMfX2ieuj pic.twitter.com/i8ebLvPUOZ — K A L E O (@CryptoKaleo) March 27, 2026

En segundo plano siguen pesando las expectativas sobre tasas de interés, además de la competencia por flujos hacia activos refugio. Pero la lectura más relevante para el sector cripto es otra: una parte del dinero parece moverse desde los ETF hacia narrativas vinculadas a infraestructura y utilidad sobre Bitcoin.

Bitcoin Hyper se posiciona en esa rotación de capital

Esa búsqueda de más rendimiento potencial y casos de uso concretos favorece a proyectos como Bitcoin Hyper (HYPER). La propuesta del protocolo es extender las capacidades de Bitcoin con una capa 2 especializada, en lugar de ofrecer únicamente exposición al precio del activo.

Bitcoin Hyper se apoya en la Solana Virtual Machine (SVM) para combinar velocidad y bajas comisiones con la seguridad de Bitcoin. Su puente canónico permite depósitos y retiros de BTC sin confianza, mientras que las pruebas de conocimiento cero mantienen la verificación ligada a la cadena principal.

El objetivo es habilitar actividad DeFi y dApps dentro del ecosistema Bitcoin. En esa arquitectura, el token HYPER cumple varias funciones: pago de gas, staking para proteger la red y acceso a gobernanza en decisiones relevantes del proyecto.

POV: Bitcoin making first contact with Hyper. 🛸 Everything changed. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/QJkyjvmIW1 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 28, 2026

Números clave: oferta, precio y una compra de ballena

La oferta total de HYPER está fijada en 21 mil millones de tokens, repartidos entre sostenibilidad, desarrollo, comunidad, recompensas y marketing. En la fase actual de preventa, el precio es de $0.0136778, mientras que el staking activo en los contratos inteligentes del proyecto ofrece un APY del 36%.

La preventa ya ha captado alrededor de $32.2 millones. Además, el interés no se limita a pequeños participantes: entre las operaciones recientes figura una compra de $49,611 realizada el viernes pasado, una señal on-chain del impulso que sigue acumulando HYPER.

Si quieres revisar el proceso con más detalle antes de entrar, CoinSpeaker también tiene una guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper, con los pasos básicos y las opciones disponibles para participar en la preventa.

Qué opciones hay para entrar en la preventa

Quienes deseen participar pueden hacerlo desde el sitio oficial de Bitcoin Hyper, conectando una wallet compatible como Best Wallet o MetaMask).

La plataforma admite compras con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC y también con tarjeta bancaria, lo que amplía las vías de acceso para distintos perfiles de usuario.

Best Wallet, por su parte, permite acceder a HYPER desde la pestaña “Upcoming Tokens” de su aplicación móvil, disponible en la Apple App Store y en Google Play. Tanto en la web oficial como en esa app se mantiene el mismo precio de preventa de $0.0136778 y el mismo APY de staking del 36%.

Para seguir las novedades del proyecto, puedes consultar a Bitcoin Hyper en X y su grupo oficial de Telegram.

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