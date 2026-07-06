Rotación de capital impulsa Ethereum y Solana mientras LiquidChain roza $900K

El mercado de criptomonedas arranca la semana con una notable inyección de optimismo. Mientras Bitcoin consolida su posición por encima del soporte clave de los $63.000, el capital inteligente parece estar rotando con fuerza hacia activos de infraestructura y redes consolidadas. En los últimos siete días, gigantes como Ethereum y Solana, junto al protocolo Hyperliquid, han registrado subidas superiores al 11%, confirmando que el apetito por el riesgo y la utilidad real vuelve a dominar las carteras.

En este escenario de reactivación alcista, los inversores con visión de futuro buscan posicionarse en fases tempranas en proyectos con catalizadores de crecimiento reales. Es aquí donde la preventa de LiquidChain (LIQUID) está ganando un protagonismo acelerado, situándose ya a las puertas de la frontera de los $900.000 de recaudación gracias a su propuesta única de Capa 3.

La tesis de inversión: ¿Por qué suben ETH, SOL y HYPE?

El rendimiento de las principales altcoins en la última semana valida la necesidad de soluciones de escalabilidad e interoperabilidad eficientes:

El reputado analista Daan Crypto (con más de 415.700 seguidores en X) destacó que el par ETH/BTC se mantiene respetando un canal semanal clave desde finales de 2025. Una ruptura al alza en esta zona históricamente ha desencadenado temporadas de altcoins de alto rendimiento, lo que incrementa el atractivo de buscar gemas de baja capitalización antes de que explote el mercado general.

$ETH Still consolidating in its weekly channel after defending the 0.026 level. This is getting relatively close to its upper bound again and a breakout here should signal more upside for ALT/BTC pairs relatively. Good one to watch in the week(s) ahead. pic.twitter.com/Md4GzsqHR5 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 6, 2026

Tokenomics y propuesta de valor: El motor detrás de LiquidChain (LIQUID)

A diferencia de los puentes tradicionales de alto riesgo, LiquidChain está diseñando una blockchain de Capa 3 que unifica la liquidez de tres gigantes: los $1,2 billones de capital de Bitcoin, la robustez DeFi de $39.800 millones de Ethereum y la velocidad de ejecución de Solana. Todo bajo un entorno de liquidación atómica sin intermediarios.

Para los inversores, el atractivo no radica solo en la tecnología de su máquina virtual de alto rendimiento (inspirada en Solana), sino en una estructura de incentivos y tokenomics diseñada para el crecimiento sostenible:

Precio de entrada exclusivo: El token LIQUID cotiza actualmente a $0,01477 en su fase de preventa actual, que ya acumula más de $888.000 recaudados.

El token LIQUID cotiza actualmente a $0,01477 en su fase de preventa actual, que ya acumula más de $888.000 recaudados. Rendimiento pasivo masivo: Los inversores que decidan hacer staking con sus tokens adquiridos en preventa pueden acceder a un APY estimado del 1.260% durante esta etapa.

Los inversores que decidan hacer staking con sus tokens adquiridos en preventa pueden acceder a un APY estimado del 1.260% durante esta etapa. Distribución estratégica del suministro: Un 35% se destina al desarrollo técnico continuo, 32,5% a marketing y crecimiento, 15% a comunidad, 10% a recompensas de red y un 7,5% para asegurar liquidez en exchanges y futuras cotizaciones.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

Guía de acceso: Cómo participar en la preventa de LIQUID

Para los inversores interesados en diversificar hacia esta Capa 3 antes de su salto a los exchanges, el proceso de adquisición se ha simplificado para maximizar la accesibilidad:

1. Compra directa en la web: A través del sitio web oficial de LiquidChain, conectando una wallet compatible. La plataforma admite pagos con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, BTC y tarjetas bancarias.

2. A través de Best Wallet: Para usuarios móviles, la aplicación Best Wallet (disponible de forma gratuita en la App Store de Apple y Google Play Store) ofrece acceso directo a la preventa en su sección «Upcoming Tokens», permitiendo la compra y el staking inmediato con las mismas condiciones de la web oficial ($0,01477 por token y 1.260% APY).

Para mantenerse al tanto de las fechas de listado y lanzamientos técnicos, se recomienda seguir los canales oficiales en X y su comunidad de Telegram.

Nota de riesgo: Las inversiones en preventas de criptomonedas y proyectos en fase de desarrollo conllevan un alto riesgo de volatilidad. Es fundamental realizar una investigación propia y gestionar el capital con prudencia antes de participar.