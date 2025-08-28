Ethereum podría caer por debajo de los 4.300 dólares tras la consolidación

Key Notes

La tendencia alcista de Ethereum se estanca cerca de su media móvil de 21 días.

El precio de ETH encuentra resistencia cerca de los 4.700 dólares con riesgo de caída hacia los 4.000 si aumenta la presión vendedora.

ETH cotiza actualmente un 7,7% por debajo de su último máximo.

Ether (ETH, 4.626 dólares) se está recuperando actualmente de su reciente descenso hasta el nivel de soporte crítico, registrando una ganancia diaria del 3,5% el pasado 26 de agosto. El reconocido analista Markus Thielen señaló que Ethereum está entrando en una fase decisiva mientras el impulso se debilita.

Cabe destacar que ETH ha venido respetando su media móvil de 21 días, situada actualmente en torno a los 4.355 dólares, con múltiples rebotes observados a principios y mediados de agosto. Los grandes compradores e instituciones intervinieron para defender este nivel, aunque la fortaleza de las compras en las caídas parece estar desvaneciéndose.

Thielen predijo que Ethereum probablemente oscilará entre los 4.355 y los 4.958 dólares a corto plazo. No obstante, también advirtió sobre el riesgo de volver a probar niveles por debajo de los 4.355 dólares si los vendedores recuperan el control.

Una liquidación masiva de posiciones largas

Añadiendo presión a la trayectoria de Ethereum, el mercado de derivados experimentó recientemente una de sus sacudidas más pronunciadas en un solo día. El 24 de agosto, el interés abierto en Binance se desplomó más del 14% en 24 horas mientras ETH se deslizaba por debajo de los 4.400 dólares.

El colapso repentino desencadenó liquidaciones generalizadas, superando la contracción del -9% registrada a principios de agosto. Esto apunta hacia un evento de desapalancamiento forzoso más que a ventas voluntarias.

Paralelamente, las tasas de financiación de ETH se enfriaron hasta niveles cercanos a cero, una zona típicamente asociada con las secuelas de las liquidaciones de posiciones largas. Según análisis en cadena de un colaborador de CryptoQuant, esto refleja un colapso en el sentimiento alcista donde los compradores tardíos son expulsados del mercado.

La caída sincronizada sugiere que la demanda impulsada por el apalancamiento se está agotando rápidamente.

Perspectivas del precio de ETH: toros contra osos

Al momento de redactar este análisis, Ethereum cotiza cerca de los 4.586 dólares tras volver a probar brevemente su soporte de largo plazo en torno a los 4.350 dólares. Apenas dos días antes, ETH había marcado un nuevo máximo histórico en los 4.953 dólares antes de que los vendedores empujaran el precio hacia abajo nuevamente.

En el gráfico de 4 horas, ETH está llenando actualmente un gap de valor razonable bajista entre los 4.600 y los 4.450 dólares, con una posible extensión hacia los 4.000 dólares si se acelera la presión vendedora.

Para que los toros recuperen el control, ETH debe reclamar la zona de los 4.662 dólares y cerrar diariamente por encima de los 4.700 dólares. Tal movimiento podría restaurar el impulso alcista y reabrir el camino hacia los 5.000 dólares.

A pesar de la incertidumbre a corto plazo, los analistas de criptomonedas se mantienen optimistas. El popular trader Ted sugirió que ETH podría alcanzar los 10.000 dólares antes de fin de año.

Ted predijo que antes de tal subida, los operadores podrían ver una caída del precio de Ether que serviría como una buena oportunidad de compra.

