Guerra en Irán: el volumen de criptomonedas se desploma un 80%

Un nuevo informe de la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs revela que los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel han paralizado los volúmenes de transacciones de criptomonedas en Irán, provocando una caída drástica de alrededor del 80%. A pesar de este precipitado descenso en la actividad de trading, los analistas creen que la infraestructura cripto en Irán sigue siendo estructuralmente sólida.

En una publicación de blog publicada el lunes, la firma de análisis describió el ecosistema como en una transición hacia un «modo de contención de riesgos» en lugar de sufrir un colapso sistémico. La fuerte contracción parece impulsada principalmente por las restricciones de internet y las medidas de protección deliberadas tomadas por los exchanges locales, más que por una falla fundamental de las redes blockchain subyacentes.

Salidas de criptomonedas en Irán: anatomía del colapso del volumen

El descenso del 80% en el volumen de operaciones ocurrió específicamente entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. Este periodo de tiempo se correlaciona directamente con el inicio de graves interrupciones en la conectividad a internet tras el comienzo de los ataques militares el 28 de febrero. Los datos sugieren que las limitaciones mecánicas de acceso impidieron a los usuarios ejecutar operaciones, lo que resultó en una congelación repentina de la actividad del mercado.

El informe destaca interpretaciones contradictorias sobre los flujos de capital durante este periodo volátil. Mientras que la firma de análisis competidora Elliptic reportó un aumento del 700% en las salidas de Nobitex, el exchange más grande de Irán, lo que sugiere una posible fuga de capitales, TRM Labs ofreció un análisis más conservador.

TRM señaló que Nobitex registró aproximadamente 3.000.000 USD en entradas y salidas combinadas, una cifra que la firma describió como «no necesariamente atípica en el contexto de las operaciones rutinarias».

TRM advirtió contra la obtención de conclusiones definitivas sobre la fuga de capitales basándose en estos flujos. La firma sostiene que los datos recientes de volumen de transacciones son consistentes con usuarios que luchan por acceder a las plataformas debido a los apagones de internet, en lugar de un éxodo masivo de activos de la región.

Presiones geopolíticas y apagones de conectividad

La contracción en la actividad cripto se alinea con la inestabilidad operativa más amplia causada por los ataques militares coordinados. Las restricciones de internet sirven como un punto de estrangulamiento mecánico para las transacciones de activos digitales, cortando la principal ruta de acceso para los traders minoristas. Esta dinámica es frecuente en regiones que enfrentan inestabilidad geopolítica, donde la estabilidad de Bitcoin a menudo se pone a prueba frente a la confiabilidad de la infraestructura.

Además, el entorno regulatorio para las criptomonedas iraníes sigue estando fuertemente sancionado. Las autoridades estadounidenses continúan vigilando la región para evitar la evasión de sanciones, centrándose a menudo en los emisores de stablecoins y los exchanges centralizados. La incapacidad de mover fondos libremente se ve exacerbada por estas presiones externas, ya que las plataformas globales bloquean rutinariamente las direcciones IP asociadas con la región para cumplir con los estándares de la OFAC.

Integridad estructural: gestión de riesgos frente a fallo sistémico

A pesar de la severa caída del volumen, TRM Labs caracteriza al ecosistema como en un «estado de riesgo gestionado». Según los informes, las principales plataformas nacionales han permanecido operativas, implementando medidas defensivas para preservar la solvencia. Específicamente, el banco central de Irán ordenó a los principales exchanges, incluidos Nobitex, Wallex y Tabdeal, suspender temporalmente la negociación del par USDT-tomán, el puente principal entre las criptomonedas y la moneda fiduciaria nacional.

Cuando se reanudó la negociación de estos pares, los libros de órdenes mostraron una profundidad significativamente reducida y dislocaciones de precios visibles, creando un periodo de liquidez deteriorada. Sin embargo, TRM Labs señaló que los exchanges utilizaron con éxito retiros por lotes y emitieron guías de riesgo a los usuarios. Esta distinción es fundamental para el análisis on-chain: la reducción de la producción de la red es el resultado de las limitaciones de acceso y las suspensiones de protección, no de una crisis de liquidez o un evento de insolvencia común en los mercados con fallos.

La congelación cripto en Irán nubla el análisis de salidas

Los analistas sugieren que distinguir entre la fuga de capitales provocada por el pánico y los flujos operativos rutinarios seguirá siendo difícil hasta que la conectividad a internet se estabilice. Los datos actuales apuntan a una congelación de la actividad en lugar de una liquidación caótica de activos. Si la red permanece estructuralmente sólida como indica TRM Labs, los exchanges nacionales podrían estar posicionados para reanudar las operaciones normales una vez que se restaure la conectividad.

Los observadores del mercado y las firmas de cumplimiento vigilarán de cerca la restauración completa de los servicios de los exchanges para determinar si la crisis de liquidez deja daños duraderos en la criptoeconomía de Irán.

La divergencia en el análisis entre grandes firmas como Elliptic y TRM Labs subraya la complejidad de monitorear jurisdicciones sancionadas durante un conflicto activo.

