Hyperliquid supera los $16.500M mientras LiquidChain acelera su preventa

El ecosistema DeFi de mediados de 2026 está experimentando una de sus fases más dinámicas, impulsado por infraestructuras de alto rendimiento que resuelven problemas reales de liquidez. Hyperliquid ha liderado el sentimiento alcista con su token HYPE superando los $65, elevando su capitalización de mercado por encima de los $16.500 millones tras un repunte del 8% desde el lunes por la mañana.

Sin embargo, para los inversores que buscan maximizar su relación riesgo-recompensa, el verdadero potencial de multiplicación suele encontrarse en las fases de preventa. Aquí es donde LiquidChain (LIQUID) está captando la atención de los insiders, habiendo recaudado ya $880.000 para financiar su revolucionaria Capa 3 de interoperabilidad.

El fenómeno Hyperliquid: ¿Hacia dónde se dirige el token HYPE?

Hyperliquid opera su propia cadena de Capa 1, optimizada para futuros perpetuos y mercados al contado. Ofrece bloques de menos de un segundo y un rendimiento que soporta una negociación activa sin la congestión habitual de las cadenas de propósito general. Con volúmenes diarios en derivados que alcanzan cientos de millones de dólares, la plataforma ha trascendido los libros de órdenes tradicionales para abarcar préstamos, créditos y flujos de activos del mundo real (RWA).

Analistas del mercado como Maven HL sugieren que HYPE aún tiene un margen de crecimiento significativo frente a gigantes establecidos como BNB. Las proyecciones a medio plazo sitúan el precio base de HYPE en el rango bajo de las tres cifras, con escenarios más optimistas que apuntan a valoraciones muy superiores a medida que el ecosistema y sus productos maduren en los próximos dos o tres años.

$HYPE only needs a 4x to flip $BNB and it’s already in motion. Recent @multicoin analysis valued HYPE with three scenarios: • Bear case: ~$109

• Base case: ~$319

• Bull case: ~$689 Just think about it: even their base case puts HYPE above $300 – which is more than… pic.twitter.com/iWauS80SHU — Maven.HL (@MavenHL) June 29, 2026

Esta rotación de capital hacia soluciones DeFi eficientes prepara el terreno para propuestas de infraestructura complementarias como LiquidChain, diseñada para conectar de forma nativa los tres mayores silos de liquidez del mercado.

Tokenomics y propuesta de valor de LiquidChain (LIQUID)

A diferencia de los puentes tradicionales que añaden capas de riesgo y fricción, LiquidChain (LIQUID) está construyendo una Capa 3 que unifica el capital de Bitcoin, la profundidad de Ethereum y la velocidad de Solana en un único entorno de ejecución atómica. Su arquitectura cuenta con una máquina virtual de alto rendimiento diseñada para DeFi en tiempo real, verificación con confianza minimizada de UTXO de Bitcoin, estados de Ethereum y cuentas de Solana.

Para los inversores orientados al valor, la estructura de distribución de tokens de LIQUID refleja una planificación orientada al crecimiento sostenible. Con un suministro total de 11.800 millones de tokens, la distribución se desglosa de la siguiente manera:

35% destinado al desarrollo continuo de la red.

destinado al desarrollo continuo de la red. 32,5% para marketing y expansión del ecosistema.

para marketing y expansión del ecosistema. 15% para incentivos comunitarios a través de la AquaVault.

para incentivos comunitarios a través de la AquaVault. 10% reservado para programas de staking y recompensas.

reservado para programas de staking y recompensas. 7,5% asignado a cotizaciones en exchanges y liquidez de mercado.

¿Cómo participar en la preventa y maximizar el rendimiento con Staking?

La preventa de LiquidChain se encuentra actualmente en una fase altamente atractiva, con el token LIQUID cotizando a un precio de $0,01475. Además de la ventaja de adquirir el activo a una valoración inicial, los participantes de la preventa pueden acceder a un APY de staking de hasta el 1.276%, una tasa diseñada para recompensar a los adoptantes tempranos que bloqueen sus tokens durante esta fase de lanzamiento.

Para participar, los usuarios pueden visitar el sitio oficial de LiquidChain, conectar sus billeteras Web3 y adquirir LIQUID utilizando criptomonedas o tarjetas bancarias para pagos con dinero fiduciario. El proceso es sumamente flexible y directo.

Para una experiencia móvil optimizada, los usuarios de Best Wallet pueden realizar la compra directamente desde la aplicación (disponible de forma gratuita en la App Store de Apple y Google Play). La plataforma permite intercambiar BTC, ETH, BNB, SOL, USDT o USDC de forma instantánea por tokens LIQUID, facilitando la participación inmediata en el programa de staking del 1.276% de APY.

Nota de riesgo: Aunque las preventas ofrecen un potencial de retorno asimétrico muy elevado, también implican riesgos inherentes asociados a proyectos en fase de desarrollo temprano. Se recomienda a los inversores realizar su propia investigación (DYOR) y diversificar sus carteras de manera responsable.

Para mantenerse al tanto de los próximos hitos de desarrollo y anuncios de cotización, puede seguir a LiquidChain en X y unirse a su canal de Telegram.