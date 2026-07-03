Solana impulsa su gobernanza mientras LiquidChain gana tracción

El mercado cripto está experimentando una rotación de capital hacia infraestructuras de alta utilidad, y Solana lidera el movimiento tras implementar su nuevo sistema de gobernanza on-chain. Este avance técnico coincide con un repunte del 15% en el precio de SOL en los últimos siete días, respaldado por hitos en la adopción de activos del mundo real (RWA) y un flujo constante hacia sus ETFs al contado.

Para los cazadores de gemas y entusiastas de la tecnología blockchain, este escenario alcista de Layer 1 está actuando como el catalizador perfecto para soluciones de escalabilidad de nueva generación. En el centro de esta narrativa destaca la preventa de LiquidChain (LIQUID), una innovadora Layer 3 diseñada para unificar la liquidez de Solana, Ethereum y Bitcoin. Con más de $882.000 ya recaudados, el proyecto avanza con paso firme para superar la marca del millón de dólares antes de que concluya julio, ofreciendo una ventana de entrada exclusiva para los participantes más rápidos.

La oportunidad de LiquidChain: Tokenomics atractivos y rendimiento del 1.270% APY

Desde una perspectiva de inversión, el atractivo de LiquidChain (LIQUID) radica en su propuesta de valor técnico y en una estructura de incentivos altamente competitiva para sus fases iniciales. Actualmente, en su etapa 81, el token LIQUID cotiza a un precio de $0,01476, con un objetivo inmediato de recaudación fijado en aproximadamente $990.700 antes de la siguiente subida de precio programada para este fin de semana.

Para los inversores que buscan maximizar su exposición antes del lanzamiento oficial, el protocolo presenta una opción de compra y staking inmediato que ofrece recompensas estimadas de hasta un 1.270% APY. Si bien este rendimiento se ajustará dinámicamente a medida que aumente el pool de participación, representa un incentivo masivo para los adoptantes tempranos que buscan acumular tokens antes de que la Layer 3 comience a operar de manera abierta.

Nota de riesgo: Como con cualquier token en fase de preventa e infraestructura en desarrollo, los inversores deben considerar la volatilidad inherente al sector cripto y la liquidez inicial del activo al momento de su lanzamiento en exchanges.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

La tesis de inversión: ¿Por qué el mercado necesita una Layer 3 multichain?

El gran cuello de botella del ecosistema DeFi actual es la fragmentación. LiquidChain propone resolver esto mediante una arquitectura de Layer 3 que utiliza una máquina virtual de alto rendimiento basada en el diseño de Solana, pero conectada directamente con los estados de Ethereum y las UTXO de Bitcoin.

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A diferencia de los puentes tradicionales que requieren envolver activos (wrapping), LiquidChain permite la creación de pools de liquidez unificados donde las transacciones cross-chain se ejecutan de forma atómica y con confianza minimizada. Para los desarrolladores, esto significa desplegar una dApp una sola vez y acceder de inmediato al capital y a los usuarios de las tres redes más grandes del mundo, optimizando costes y velocidad transaccional.

Solana valida la narrativa de infraestructura con hitos de gobernanza e interés institucional

El impulso de LiquidChain se ve directamente favorecido por la madurez que está alcanzando Solana. La red activó formalmente su sistema de Propuestas de Gobernanza de Solana, un paso clave para descentralizar las decisiones estratégicas de la red. Bajo este nuevo esquema, los validadores necesitan un mínimo de 100.000 SOL delegados (unos $7,7 millones) para presentar propuestas, requiriendo un quórum inicial del 15% y una supermayoría de dos tercios para su ejecución on-chain.

Este avance institucional se complementa con métricas financieras sobresalientes: el TVL en activos del mundo real (RWA) en Solana superó los $3.000 millones, Securitize la ha seleccionado para tokenizar acciones, y los ETFs de Solana al contado ya acumulan más de $1.140 millones en entradas netas. Con analistas de renombre como Altcoin Sherpa proyectando que SOL podría buscar la marca de los $100 si las condiciones macro acompañan, el ecosistema de alto rendimiento está en el foco de todas las miradas.

$SOL we're probably going to $100 as long as bitcoin stays stable eh… pic.twitter.com/Sn7uED04u3 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 3, 2026

Cómo posicionarse en la preventa de LIQUID antes del próximo incremento

El proceso para participar en la preventa de LIQUID se ha simplificado para atraer tanto a inversores nativos de Web3 como a usuarios tradicionales. A través del sitio oficial de LiquidChain, es posible conectar una billetera compatible e intercambiar fondos utilizando BTC, ETH, SOL, BNB, monedas estables o incluso tarjetas bancarias.

Para una experiencia móvil integrada, los usuarios pueden recurrir a la aplicación de Best Wallet, que permite gestionar la compra y el staking de la preventa de forma directa. La app está disponible para su descarga en la Apple App Store y en Google Play.

Para no perderse las actualizaciones sobre el desarrollo técnico de la L3, las fechas de reclamación de tokens y los cambios de fase, se recomienda seguir a LiquidChain en X y unirse a su canal de Telegram.