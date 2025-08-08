La Capa-2 más rápida Bitcoin Hyper gana impulso y se acerca a los 8 millones en financiación

Key Notes

Bitcoin (BTC) ha recuperado la marca de los 117.000 dólares antes de retroceder a 116.000$ después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmase una orden ejecutiva que permite incluir criptomonedas en los planes de jubilación 401(k), una medida que disparó los precios de los activos digitales.

Según los últimos datos del Investment Company Institute, los estadounidenses tenían 12,2 billones de dólares en planes de contribución definida basados en el empleador al final del primer trimestre de 2025, con 8,7 billones de esa cantidad en 401(k).

La cadena Layer-2 más rápida de Bitcoin, Bitcoin Hyper (HYPER), vio cómo su preventa se acercaba a los 8 millones de dólares tras una importante compra que inyectó capital fresco, una señal clara de que inversores con grandes patrimonios están entrando en el proyecto.

Construida para hacer que Bitcoin sea programable a través de la Máquina Virtual de Solana (SVM) mientras conserva la seguridad de su capa base, Bitcoin Hyper pretende desbloquear una nueva era de DeFi, juegos y aplicaciones on-chain impulsadas por BTC.

8,7 billones de dólares en activos 401(k) podrían convertirse en el nuevo impulsor de las criptomonedas, y Bitcoin Hyper está preparado para beneficiarse

La Ley GENIUS, aprobada el mes pasado, proporcionó la claridad regulatoria que tanto se esperaba para las stablecoins. Estableció salvaguardas para la emisión, las reservas y los derechos de reembolso. Esta certidumbre supone una gran victoria para todo el sector, ya que elimina las zonas grises regulatorias que habían mantenido cautelosas a las instituciones.

Ahora, la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el jueves va un paso más allá, dando luz verde a los planes 401(k) para invertir en criptomonedas.

Esto significa que incluso una asignación modesta del 1% al 5% por parte de los principales proveedores de jubilaciones podría desatar un flujo constante de capital a largo plazo hacia las criptomonedas, muy diferente de los flujos especulativos minoristas, ya que las contribuciones a 401(k) se realizan automáticamente con cada nómina.

El mercado reaccionó al instante, con la valoración colectiva de los activos digitales subiendo a 3,97 billones de dólares en las últimas 24 horas, un aumento del 2,7%, mientras que el volumen de trading diario se disparó a 162.000 millones de dólares, según datos de CoinGecko.

Bitcoin sigue siendo el objetivo principal de los flujos institucionales, con la demanda de ETF y las compras corporativas alimentando su valoración de seis cifras este año. Este contexto es exactamente por lo que analistas como Tom Lee de Fundstrat mantienen su previsión de que BTC alcance entre 200.000$ y 250.000$ antes de fin de año.

Y mientras el mercado se vuelve más alcista, no solo Bitcoin está atrayendo capital: su Layer-2 más rápida que está a punto de lanzarse, Bitcoin Hyper, también está captando dólares de inversores a gran velocidad.

Bitcoin Hyper combina la velocidad de Solana con la seguridad de Bitcoin para desbloquear nuevos mercados para BTC

Bitcoin Hyper se acerca a los 8 millones de dólares en financiación total mientras los inversores lo ven cada vez más como un catalizador clave para el próximo impulso alcista de Bitcoin.

Es el primer proyecto que combina la velocidad de nivel Solana con la seguridad incomparable de Bitcoin, y esa combinación entusiasma a quienes creen que Bitcoin puede evolucionar más allá de una simple reserva de valor.

El sistema funciona a través de un puente que permite usar Bitcoin en aplicaciones que su capa base nunca podría soportar por sí sola. El BTC se bloquea en el puente; a cambio, se acuña una versión envuelta dentro del ecosistema Bitcoin Hyper. Este BTC envuelto puede moverse e interactuar con aplicaciones construidas para Bitcoin Hyper con la misma velocidad y eficiencia de costes que se ve en las dApps propias de Solana.

En efecto, Bitcoin Hyper actúa como una Layer-2 de Solana anclada por la capa base de Bitcoin. No puede existir BTC envuelto sin un BTC real bloqueado en el puente, y canjearlo es igual de sencillo: quemar la versión envuelta libera el BTC original de vuelta a la red principal.

Esta configuración amplía dramáticamente los casos de uso de Bitcoin. Cada BTC puede representar una versión más versátil y programable de sí mismo dentro del ecosistema Bitcoin Hyper. BTC puede finalmente expandir sus casos de uso a través de DeFi, RWAs, juegos, NFTs y más, todo con la velocidad de Solana y la seguridad de Bitcoin, combinando lo mejor de ambos mundos.

Actualización importante: Bitcoin Hyper logra una verdadera ejecución SVM en la Layer-2 de Bitcoin

El miércoles, el equipo confirmó que ejecutaba programas de Solana de forma nativa en su arquitectura rollup. Los desarrolladores ahora pueden escribir, desplegar e interactuar con contratos usando la CLI estándar de Solana, impulsada por un runtime SVM personalizado construido específicamente para la capa de ejecución de Bitcoin.

A diferencia de otras Layer-2 que dependen de simulación o compatibilidad parcheada, esta es una verdadera ejecución SVM en un rollup anclado a Bitcoin, con soporte completo para comandos como «solana program deploy», «solana call», «solana logs» y «solana config get».

Esto desbloquea un nuevo nivel de capacidad para los desarrolladores: la habilidad de construir y ejecutar dApps SVM usando herramientas familiares, mientras aprovechan la seguridad incomparable de Bitcoin sin terceros de confianza, multisigs federados o puentes tradicionales.

Con esta actualización, la capa de aplicaciones de Bitcoin Hyper está empezando a tomar forma. A continuación, el equipo se centrará en refinar la experiencia del desarrollador, mejorar la visibilidad de errores y añadir soporte para instrucciones más avanzadas de Solana.

Bitcoin Hyper is now running Solana programs natively on its Bitcoin-anchored rollup. Developers can use standard Solana CLI tools. Deploy, call, logs, config get—powered by a custom SVM runtime. No simulation. No bridges. No trusted parties. All state changes are real,… pic.twitter.com/tcUqVWtwXU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 5, 2025

Ballenas, analistas y carteras top se alinean detrás de la visión de doble token de HYPER

Como muestra de convicción temprana en Bitcoin Hyper, una ballena compró de una vez 7,7 millones de tokens HYPER, valorados en aproximadamente 100.000$. Movimientos como este a menudo señalan una fuerte creencia en el potencial al alza de un proyecto, especialmente cuando ocurren durante la fase de preventa.

Los analistas siguen de cerca a los grandes poseedores porque a menudo son instituciones o inversores de alto patrimonio neto con conocimiento más profundo del potencial de un proyecto. Este tipo de posicionamiento temprano sugiere que la ballena ve Bitcoin Hyper como una apuesta seria a largo plazo.

HYPER es el token nativo de Bitcoin Hyper y en su economía de doble token, BTC sirve como medio de intercambio dentro de las dApps, mientras que HYPER es la moneda de gas que impulsa las comisiones de transacción, la ejecución de contratos inteligentes y las interacciones de dApps en la Layer-2.

Asegura HYPER a precios de preventa antes de que comience la siguiente etapa

El ecosistema Bitcoin Hyper está todavía en su infancia y los primeros inversores conocen el potencial al alza, por lo que se están comprometiendo ahora.

Cada futuro token HYPER estará impulsado por la demanda de las dApps y el desarrollo continuo dentro de Bitcoin Hyper, la única Layer-2 que combina lo mejor de la seguridad de Bitcoin con la velocidad de Solana.

Únete a la preventa a través del sitio web de Bitcoin Hyper. Los tokens se pueden comprar usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o incluso tarjeta de crédito.