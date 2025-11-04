La Fed afloja y Bitcoin Hyper roza los 26 millones en ICO

La Reserva Federal ha girado el timón. Después de meses de política restrictiva, la entidad ha iniciado un ciclo de relajación monetaria que, históricamente, ha beneficiado a Bitcoin y los activos de riesgo. En este contexto, Bitcoin Hyper (HYPER) ha conseguido captar 25,6 millones de dólares en su preventa mientras avanza en el desarrollo de lo que presenta como la capa 2 más rápida para Bitcoin.

El proyecto propone una arquitectura de doble capa: una capa de ejecución impulsada por la Máquina Virtual de Solana (SVM) para transacciones rápidas y económicas, y una capa de liquidación anclada a la red de Bitcoin para garantizar seguridad y finalidad. El token HYPER, que funciona como moneda de gas, staking y gobernanza, verá incrementado su precio en las próximas 24 horas. Por ahora, todavía puede adquirirse a 0,013215 dólares por unidad.

Cuando la Fed parpadea, Bitcoin responde

El pasado miércoles, la Reserva Federal redujo el tipo de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales, situándolo en un rango entre el 3,75% y el 4%. Este segundo recorte del año llega en medio de un crecimiento laboral más lento, una inflación que se mantiene elevada y un cierre parcial del gobierno que ha dejado sin publicar varios informes económicos clave.

🚨 The FED just cut interest rates and officially ended Quantitative Tightening. Liquidity is back, and Bitcoin is going higher.🚀 pic.twitter.com/KO1ldqHdxF — PlasBit (@PlasBit) October 29, 2025

En esa misma reunión, la Fed anunció que pondrá fin a la reducción de su balance a partir del 1 de diciembre, señalando así el cierre de su fase de endurecimiento cuantitativo. Tres días después, el 31 de octubre, inyectó 29.400 millones de dólares en el sistema bancario a través de su mecanismo de repos permanente, la mayor operación de liquidez desde la pandemia.

La intervención buscaba aliviar las tensiones de financiación a corto plazo entre las entidades bancarias y estabilizar los tipos del mercado interbancario nocturno, que habían comenzado a subir conforme las reservas del sistema se reducían. Al añadir efectivo, la Fed garantizó que los bancos pudieran seguir cubriendo sus necesidades de financiación diarias sin alterar los mercados de crédito más amplios.

Para Bitcoin, movimientos como este han marcado tradicionalmente el inicio de ventanas de liquidez, periodos en los que el respaldo del banco central coincide con un renovado apetito por el riesgo en los mercados. Cada vez que la Fed ha pasado de endurecer a estabilizar la liquidez, Bitcoin ha respondido habitualmente con mayores entradas de capital y volatilidad al alza.

En este escenario, Bitcoin Hyper se posiciona como el proyecto capaz de amplificar ese impulso, construyendo la infraestructura que convierte la creciente base de valor de Bitcoin en un ecosistema funcional y escalable.

Bitcoin Hyper refuerza su núcleo mientras acelera el desarrollo

Con la liquidez regresando a los mercados, Bitcoin Hyper prosigue su desarrollo, refinando la arquitectura diseñada para convertir Bitcoin en algo más que un depósito pasivo de valor. El proyecto se centra ahora en fortalecer su marco de doble capa, donde la SVM gestiona la velocidad de ejecución y la escalabilidad, mientras Bitcoin ancla la liquidación y la finalidad.

La última actualización del equipo pone mayor énfasis en la integridad de seguridad, garantizando que cada cambio de estado dentro de la red permanezca verificable frente a la capa base de Bitcoin. En la práctica, esto significa que las transacciones se ejecutan a la velocidad de Solana pero se liquidan finalmente en Bitcoin, combinando rendimiento con inmutabilidad.

Los desarrolladores pueden utilizar las herramientas habituales de SVM para desplegar aplicaciones DeFi, juegos y otros proyectos de alto rendimiento, todo ello bajo el paraguas de seguridad de Bitcoin. Esta fase también introduce nuevas salvaguardas operativas, incluyendo secuenciación transparente, compilaciones reproducibles y verificación liderada por la comunidad, diseñadas para hacer que cada componente sea auditable y resistente a manipulaciones.

Cada mejora refuerza el principio rector de Bitcoin Hyper: la escalabilidad nunca debe producirse a expensas de la confianza. En conjunto, estos desarrollos acercan al proyecto a su objetivo de extender la seguridad de Bitcoin hacia un nuevo ecosistema de criptomonedas x1000 más rápido que amplíe lo posible sin comprometer lo que hace confiable a Bitcoin.

Asegurar HYPER antes del próximo aumento de precio

Bitcoin Hyper representa el punto en el que Bitcoin pasa de ser almacenado a ser utilizado, creando un ecosistema donde BTC se convierte en el medio de intercambio que impulsa aplicaciones en DeFi, gaming y casos de uso del mundo real, en lugar de permanecer inactivo en carteras.

A medida que la infraestructura de red y la actividad de desarrolladores se aceleran, asegurar HYPER de forma temprana significa poseer el token que sustenta y gobierna esta economía on-chain en expansión. Hacerlo ahora ofrece a los inversores la oportunidad de conseguir HYPER a su precio más bajo antes de que comience la siguiente ronda y luego llegue a exchanges de criptomonedas.

Para participar en la preventa, basta con visitar el sitio web de Bitcoin Hyper y adquirir HYPER utilizando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o incluso tarjeta de crédito. Como se ha mencionado, HYPER también funciona como moneda de staking del proyecto, con un protocolo nativo que actualmente ofrece un APY dinámico del 46%.