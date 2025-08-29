La meme coin YZY de Kanye West estafa a 51.000 inversores que pierden 74 millones de dólares

Key Notes

Operadores de alto perfil, incluido Andrew Tate, sufrieron grandes pérdidas, mientras que carteras vinculadas a información privilegiada supuestamente ganaron millones con la meme coin YZY.

El análisis blockchain detectó actividad recurrente de información privilegiada, con figuras relacionadas con escándalos previos beneficiándose del lanzamiento de YZY.

Los tokens respaldados por famosos lanzados durante el año pasado han experimentado frecuentemente esquemas de manipulación bursátil.

Una semana después de que Kanye West lanzase su meme coin YZY en la blockchain de Solana, más de 51.000 operadores han perdido un total de 74 millones de dólares.

Este episodio representa otro caso más de manipulación bursátil con tokens de famosos, que ha atrapado a inversores minoristas desprevenidos.

La meme coin YZY de Kanye West atrapa a miles de inversores

El token YZY, asociado con Kanye West, debutó en la blockchain de Solana el 21 de agosto, disparándose un 1.400% durante su primera hora de negociación antes de desplomarse más del 80% de su valor.

La firma de análisis blockchain Bubblemaps informó que, de los 70.200 operadores que compraron el token, más de 51.800 incurrieron en pérdidas, incluyendo tres inversores que perdieron cada uno más de un millón de dólares.

De manera similar, más de 100 operadores perdieron colectivamente más de 100.000 dólares durante este periodo. Curiosamente, hubo 11 carteras que obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares en este proceso.

La meme coin YZY ha caído más del 80% desde su máximo histórico y actualmente cotiza a 0,5515 dólares, con apenas 19.531 tenedores, según la firma de análisis blockchain Nansen.

Entre los especuladores se encontraba el excampeón de kickboxing Andrew Tate, quien tomó una posición corta apalancada 3x en YZY, resultando en una pérdida de 700.000 dólares en una cuenta de Hyperliquid vinculada a él.

¿Podría el creador de la meme coin MELANIA ser un infiltrado de YZY?

Tras el esquema de manipulación de la meme coin YZY, la plataforma de análisis blockchain identificó a Hayden Davies, co-creador de la Official Melania Meme y el token Libra, como posible infiltrado con información privilegiada.

Davies recuperó el acceso a sus fondos el 21 de agosto después de que un juez levantase la congelación de 57,6 millones de dólares en stablecoins USDC relacionados con el escándalo del token Libra. El lanzamiento de YZY vio a varias carteras vinculadas con información privilegiada beneficiarse inmediatamente, continuando un patrón de compras tempranas recurrentes en lanzamientos de tokens de famosos.

A pesar de generar interés minorista a corto plazo, la mayoría de criptomonedas respaldadas por famosos luchan por mantener el impulso y no logran alcanzar el estatus de gran capitalización.

Solo en junio de 2024, más de 30 tokens respaldados por celebridades se lanzaron en Solana, con precios que han caído al menos un 73,23% desde su debut.

