La temporada de memecoins en Binance se desata mientras este cazador de tokens detecta gemas con potencial 500x antes de su explosión: quedan solo 12 días

El ecosistema de criptomonedas meme en BNB Chain está alcanzando temperaturas de ebullición, con algunos tokens que supuestamente han explotado más del 50.000% en apenas 24 horas.

En medio de este frenesí, el cazador de memecoins basado en Telegram diseñado para descubrir los próximos activos capaces de generar rentabilidades similares de 500x o más —ya se lancen en Binance, Solana o Ethereum— se acerca a su despliegue definitivo.

Snorter Bot Token (SNORT) ya ha recaudado 4,4 millones de dólares en su preventa, señalando un sólido interés inversor antes de su lanzamiento completo.

La influencia de CZ desencadena una oleada de repuntes en las memecoins de BNB Chain

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, podría haber encendido la mecha de la temporada de memecoins en BNB Chain, ya que la mayoría de los tokens con mayores ganancias están vinculados al antiguo director ejecutivo. #BNB meme szn! 😆 I didn't expect this at all. And people keep asking me to predict the future… 🤷‍♂️ Keep building! — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 7, 2025

Uno de estos activos es Fourth, inspirado en el cuarto propósito de Año Nuevo de Zhao en 2023: bloquear el miedo, la incertidumbre y la duda para centrarse en construir. El token ha subido un 6,28% en las últimas 24 horas, impulsando su capitalización por encima de los 170 millones de dólares.

Otro es Paul (PALU), basado en un personaje que CZ compartió en X, que se ha disparado un 28,52%. Pero las verdaderas explosiones están ocurriendo en tokens como Binance Super Cycle (BSC), que se ha catapultado un 24.135%, y 客服小何 —que significa «Binance Life» en chino—, que ha subido un asombroso 54.000% en solo 24 horas, alcanzando una capitalización de 59 millones de dólares.

En total, 17 de los 20 tokens más destacados en DEX Screener durante las últimas 24 horas proceden de BNB Chain. CZ podría tener razón: ha llegado la «Temporada Binance» y el token relacionado, BNB SZN, ha subido un 2.900% de la noche a la mañana.

Sin embargo, para los inversores que se apresuran a participar, surge la pregunta: ¿es sensato perseguir tokens al azar o ha llegado el momento de utilizar herramientas más inteligentes basadas en datos? Con innumerables tokens lanzándose a diario, ningún inversor puede examinarlos todos manualmente.

Snorter ofrece a los inversores acceso prioritario a las próximas memecoins con potencial 500x

El bot de trading en Telegram de Snorter fue diseñado para anticiparse a la curva, posicionando a los usuarios antes de movimientos explosivos como el bombeo 500x visto con BSC.

Comienza en Solana, donde Snorter escanea colas de transacciones y feeds de validadores en tiempo real para detectar nuevas acuñaciones e inyecciones de liquidez. Cada descubrimiento pasa por un sistema de filtrado multicapa que elimina estafas, honeypots y pools de liquidez superficiales, garantizando que solo proyectos viables lleguen a las alertas finales.

Lo que distingue a Snorter es cómo elimina el trabajo manual de buscar tokens: la interminable revisión de gráficos y rastreo de canales de Telegram. Su arquitectura ofrece información automatizada que permite centrarse únicamente en oportunidades verificadas.

Aunque el despliegue comienza en Solana, la hoja de ruta incluye expansión a Binance y Ethereum, permitiendo rastrear lanzamientos de alto potencial en múltiples cadenas desde una única interfaz. Como el bot funciona en Telegram, los usuarios pueden acceder a alertas instantáneamente y ejecutar operaciones en segundos. Para quienes prefieran un enfoque pasivo, Snorter también admite copy trading.

Snorter Bot será perfecto para operar con memecoins de Solana

Snorter se posiciona a la vanguardia del próximo boom de automatización cripto

Los bots de trading en Telegram representan uno de los segmentos de más rápido crecimiento en automatización cripto. El mercado de trading algorítmico crecerá desde 2,36 mil millones de dólares en 2024 hasta 4,06 mil millones en 2032, con una tasa del 7% anual.

Ser nativo de Telegram otorga a Snorter alcance instantáneo, con mil millones de usuarios activos mensuales. Existe competencia con Banana Gun, Maestro y Trojan, que acumulan 319,69 millones de dólares en volumen semanal.

Getting close to launching the lowest fees bot for the trenches. All comments will be considered for first round bot access. pic.twitter.com/GuxkTjOcHd — Snorter (@SnorterToken) October 8, 2025

Sin embargo, Snorter destaca ofreciendo las comisiones más bajas: solo 0,85% para usuarios con el token SNORT. Su arquitectura en Solana garantiza velocidades de ejecución superiores y comisiones ultrabajas, críticas para inversores que persigan lanzamientos tempranos.

Mientras Banana Gun recompensa a holders con ingresos, la tokenómica de Snorter ofrece descuentos en comisiones, snipes ilimitados, recompensas por staking, derechos de gobernanza y análisis avanzados.

Con los tokens aún a precios de preventa de criptomonedas, esta ventana podría ser una de las últimas oportunidades para conseguir SNORT a su valoración más baja. Los tokens pueden apostarse inmediatamente con una rentabilidad anual dinámica de hasta el 111%.