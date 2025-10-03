Las ballenas cripto invierten millones en la preventa de Bitcoin Hyper

Este impulso alcista ha provocado que grandes inversores, conocidos como ballenas, estén depositando cifras de seis dígitos en la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER), un proyecto que se perfila como el token imprescindible del cuarto trimestre.

HYPER es una solución de capa 2 para Bitcoin que emplea la máquina virtual de Solana (SVM) y tecnología rollup, con el objetivo de integrar las finanzas descentralizadas (DeFi), los intercambios descentralizados de futuros perpetuos, los NFT y los juegos en la cadena principal de Bitcoin.

Bitcoin Hyper (HYPER) La primera Layer-2 de Bitcoin, con transacciones rápidas y baratas

La primera Layer-2 de Bitcoin, con transacciones rápidas y baratas Soluciona el problema de escalado de Bitcoin en tiempo real

Soluciona el problema de escalado de Bitcoin en tiempo real Permite la entrada de un ecosistema DeFi para BTC Visita ahora Payment methods Ethereum Tether Tarjetas

Compras masivas señalan a HYPER como la próxima gran apuesta

Bitcoin Hyper se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida de las ballenas como jugada de beta vinculada a Bitcoin. Con el precio del BTC rozando los 120.000 dólares y apuntando hacia nuevos máximos históricos, la oferta inicial de HYPER acaba de superar los 21 millones de dólares en financiación gracias a un puñado de grandes inversores.

Tan solo en las últimas veinticuatro horas, una cartera de Ethereum con un capital considerable depositó 195.000 dólares mediante una única transacción en la preventa de HYPER. Por su parte, otra ballena operando desde la cadena inteligente de BNB inyectó 145.000 dólares.

Después de que tokens como ASTER, GIGGLE y 4 hayan experimentado subidas del 5.000% al 10.000% en las últimas semanas, resulta comprensible que los recién acuñados millonarios de BNB estén rotando sus beneficios hacia la siguiente gran oportunidad: Bitcoin Hyper.

Como colofón, en la última hora una cartera de Ethereum financiada por Kraken ha adquirido HYPER por valor de 84 ETH, lo que equivale a 377.000 dólares al cambio actual. Esta operación descomunal ha despertado especulaciones sobre si podría tratarse del propio exchange Kraken comprando el token para listarlo cuando concluya la preventa.

Sea Kraken o simplemente un trader con elevado patrimonio, lo cierto es que HYPER ha recibido inversiones cercanas al millón de dólares de un reducido número de carteras en las últimas veinticuatro horas, lo que apunta a que Bitcoin Hyper se está consolidando como la mejor nueva criptomoneda para comprar en este momento.

Sigue leyendo nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper

¿Por qué las ballenas apuestan por Bitcoin Hyper?

La expectación y demanda por HYPER han llevado a la creciente comunidad a plantearse si 2026 podría incluso ver un ETF al contado de Bitcoin Hyper, especialmente tras el reciente marco acelerado introducido por la SEC.

HYPER aprovecha eficazmente la máquina virtual de Solana para su protocolo de capa 2. Al integrar su infraestructura L2 con Bitcoin, HYPER se beneficia de las bajas comisiones y altas velocidades de Solana, permitiendo que sectores como DeFi, videojuegos, NFT y otros se construyan sobre Bitcoin por primera vez.

Existe una posibilidad real de que se desarrolle un intercambio descentralizado de futuros perpetuos sobre Bitcoin Hyper, proporcionando a Bitcoin un competidor frente a plataformas como Aster e Hyperledger, ambas generando millones de dólares diarios en comisiones.

Los inversores pueden depositar sus tokens HYPER en staking para obtener un lucrativo rendimiento anual del 56%, capitalizando ganancias mientras aguardan la conclusión de la preventa de criptomonedas.

Quedan menos de 48 horas hasta que la preventa de HYPER avance a su siguiente etapa de precio, lo que significa que su cotización actual de 0,013045 dólares pronto quedará atrás.

Para las últimas actualizaciones sobre HYPER, únete a la comunidad en Telegram y X.