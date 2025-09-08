Las compras institucionales de Bitcoin se ralentizan mientras Bitcoin Hyper alcanza los 14,4 millones de dólares

La demanda institucional de Bitcoin ha perdido fuerza durante agosto, mientras las empresas adoptan una postura más cautelosa en sus asignaciones de capital. Sin embargo, Bitcoin Hyper (HYPER), la capa 2 más rápida construida sobre Bitcoin, muestra una tendencia completamente opuesta al haber recaudado casi 14,5 millones de dólares en su preventa.

Esta divergencia sugiere que, mientras las instituciones dudan, los inversores minoristas y de capital riesgo ya han identificado el próximo catalizador alcista del mercado.

El enfriamiento de la demanda institucional

Los datos de CryptoQuant revelan que las compras corporativas e institucionales de Bitcoin se han desacelerado considerablemente. MicroStrategy añadió únicamente 1.200 BTC en agosto, mientras que otras empresas promediaron apenas 343 BTC cada una.

Esta debilidad también se refleja en los flujos de los ETF de Bitcoin, que comenzaron a disminuir desde finales de julio. Durante la semana del 18 de agosto, más de mil millones de dólares abandonaron estos fondos, marcando una de las salidas más pronunciadas del año.

Como consecuencia, Bitcoin permanece estancado en un rango estrecho alrededor de los 111.000 dólares, con una caída del 0,6% en las últimas dos semanas y del 4,7% en el último mes.

La necesidad de utilidad real

Aunque las empresas añaden Bitcoin a sus tesorerías como cobertura contra la inflación y reserva de valor a largo plazo, la criptomoneda sigue rezagada respecto al oro, que posee casos de uso industriales y culturales adicionales. Para desafiar verdaderamente el trono del oro, Bitcoin necesita utilidad más allá de su característica como depósito de valor.

Bitcoin Hyper: la solución al trilema blockchain

Bitcoin Hyper aborda esta limitación permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones que resultan prácticamente imposibles en la cadena base de Bitcoin. La plataforma integra la Máquina Virtual de Solana (SVM) como su capa de ejecución, ofreciendo la velocidad y el procesamiento de bajo coste que caracteriza a Solana, mientras se ancla en la seguridad de Bitcoin.

Esta compatibilidad permite que los desarrolladores que ya construyen en Solana migren sus aplicaciones a Bitcoin Hyper con cambios mínimos, expandiendo rápidamente el ecosistema de Bitcoin sin partir de cero.

El Puente Canónico del proyecto facilita que cada BTC bloqueado en la cadena base se transfiera al ecosistema Hyper, donde se acuña un BTC envuelto completamente utilizable. Cuando el usuario desea recuperar su Bitcoin original, simplemente debe quemar la versión envuelta.

El potencial alcista de HYPER

HYPER impulsa las tarifas de gas, el staking y la gobernanza del sistema. Mientras BTC sirve como medio de intercambio, HYPER mantiene el funcionamiento del ecosistema.

Considerando que DeFi en Solana mantiene 11.200 millones de dólares en valor total bloqueado, si tan solo una cuarta parte de esa actividad fluyera hacia Bitcoin Hyper, podría generar volúmenes masivos de transacciones BTC orientadas hacia la utilidad real.

La carrera hacia los 15 millones

Con una tasa promedio de 150.000 dólares diarios, la preventa de Bitcoin Hyper se acelera. El proyecto podría alcanzar los 15 millones de dólares en menos de dos días, con solo 18 horas restantes para adquirir HYPER a 0,012875 dólares antes del siguiente nivel de precios.

Los tokens recién adquiridos pueden apostarse para obtener un rendimiento anual del 76%, mientras que los inversores pueden participar usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o tarjeta de crédito a través de la plataforma.