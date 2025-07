Las criptomonedas temáticas del Partido de América se disparan en medio de las ambiciones políticas de Elon Musk

Tras el anuncio de Musk, una criptomoneda broma basada en Solana llamada America Party (AP) se disparó más del 150%, alcanzando una capitalización de mercado de 10 millones de dólares. El mercado de criptomonedas se inundó con múltiples monedas temáticas relacionadas con el partido de Musk que surgieron el Día de la Independencia.

Musk propuso una estrategia política centrada, sugiriendo que su nuevo partido podría influir en la legislación estadounidense centrándose en unos pocos escaños clave del Senado y la Cámara de Representantes.

Con el presidente estadounidense Donald Trump aprobando el proyecto de ley el 4 de julio, Día de la Independencia, el magnate tecnológico Elon Musk ha prometido formar su propio partido político, el «Partido de América».

Musk ha sido un crítico vocal del proyecto de ley que busca elevar el techo de deuda estadounidense en otros 5 billones de dólares. El jefe de Tesla cree que este proyecto de ley acabará cargando a los contribuyentes estadounidenses con un aumento en los pagos de intereses de la deuda. En su encuesta reciente realizada el 4 de julio, el 60% de los encuestados votó «Sí» a tener un nuevo Partido de América.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025