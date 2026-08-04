Bitcoin resiste ventas: LiquidChain roza $1M en preventa y atrae capital

El mercado de las criptomonedas está mostrando una notable resiliencia tras un periodo de volatilidad que puso a prueba la paciencia de los operadores. Bitcoin ha vuelto a situarse por encima de los $63.000, rozando nuevamente la marca de los $64.000. Mientras tanto, Ethereum (que cotiza cerca de los $1.860 con un alza del 1,1% hoy) y Solana (que sube un 1,5% para ubicarse en torno a los $73,50) consolidan sus estructuras técnicas a pesar de las presiones externas. Con los principales activos defendiendo soportes clave, los inversores más astutos están rotando capital hacia proyectos de infraestructura en fase temprana con un claro potencial de disrupción.

En este escenario de búsqueda de rendimiento, la preventa de LiquidChain (LIQUID) se ha convertido en uno de los focos de atención de la semana, habiendo recaudado ya aproximadamente $930.000. Este proyecto propone una solución de Capa 3 diseñada para unificar la liquidez de Bitcoin, Ethereum y Solana, atrayendo tanto a inversores minoristas como a buscadores de rendimientos tempranos antes de su lanzamiento oficial al mercado.

El pulso del mercado: Bitcoin absorbe la presión de venta y consolida soportes

Bitcoin ha recuperado el nivel de los $63.000 tras un breve descenso ayer hacia los $62.300. Actualmente, la criptomoneda reina cotiza cerca de los $63.500, lo que representa un avance del 1,75% en las últimas 24 horas, mientras intenta consolidar los $64.000 como soporte psicológico. Este rebote es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el mercado absorbió con éxito la venta de 1.638 BTC (aproximadamente $105 millones) realizada por Strategy la semana pasada, además de una cuarta ola de barridos de direcciones vinculadas a vulnerabilidades de monederos Coldcard.

El analista de mercado Ted Pillows destacó hoy que la demanda en el mercado al contado (spot) ha sido el motor principal detrás de esta recuperación, proporcionando una base sólida para que los compradores defiendan los niveles actuales de soporte.

Spot is contributing to the $BTC rally. This should continue for more upside. pic.twitter.com/zV4vUPZ7gE — Ted (@TedPillows) August 4, 2026

La capacidad de BTC, ETH y SOL para absorber estas ventas sin desencadenar liquidaciones en cascada demuestra la fortaleza del mercado actual. No obstante, mientras las grandes capitalizaciones ofrecen una rentabilidad más predecible, el verdadero potencial asimétrico se está desplazando hacia soluciones de interoperabilidad que resuelven la fragmentación de la liquidez en el ecosistema DeFi.

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Anatomía de LiquidChain: Una Capa 3 diseñada para la eficiencia de capital

El núcleo de la propuesta de valor de LiquidChain (LIQUID) radica en su arquitectura de Capa 3. En lugar de depender de los tradicionales y a menudo vulnerables puentes de «wrapping», el proyecto implementa una máquina virtual de alto rendimiento y pruebas entre cadenas con confianza minimizada. Esto permite que los activos de Bitcoin, Ethereum y Solana coexistan en fondos de liquidez compartidos de manera nativa, facilitando transacciones más rápidas y baratas para los usuarios y un despliegue unificado para los desarrolladores.

Sometimes you don't need another chain. You need another layer. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/XSVxo2J2Tp — LiquidChain (@getliquidchain) August 1, 2026

Desde la perspectiva de la inversión, la economía de tokens (tokenomics) de LiquidChain presenta factores atractivos para los participantes tempranos:

Suministro Total: 11.800 millones de tokens LIQUID, distribuidos estratégicamente entre desarrollo, marketing, recompensas de staking y liquidez para listados.

11.800 millones de tokens LIQUID, distribuidos estratégicamente entre desarrollo, marketing, recompensas de staking y liquidez para listados. Etapa de Preventa: El precio actual se sitúa en $0,01486 por token, con un incremento programado para hoy mismo, lo que incentiva la entrada temprana.

El precio actual se sitúa en $0,01486 por token, con un incremento programado para hoy mismo, lo que incentiva la entrada temprana. Incentivo de Staking: Los compradores de la preventa pueden poner a trabajar sus tokens de inmediato para obtener un APY estimado del 1.215%, diseñado para recompensar el compromiso a largo plazo con la red.

Cómo posicionarse en la preventa de LIQUID y gestionar el riesgo

Para aquellos interesados en diversificar su cartera con este proyecto de Capa 3, el proceso de participación es sencillo. Los usuarios pueden acceder al sitio web oficial de la preventa de LIQUID, conectar su monedero Web3 y realizar la adquisición. Alternativamente, la compra se puede gestionar de forma integrada a través de la aplicación Best Wallet, disponible para descarga en dispositivos móviles mediante Google Play y la App Store de Apple. La plataforma admite múltiples opciones de pago, incluyendo BTC, ETH, BNB, SOL, USDT, USDC y tarjetas bancarias.

Nota de riesgo: Aunque los rendimientos del 1.215% APY y los precios de preventa ofrecen un atractivo punto de entrada, los inversores deben recordar que los proyectos en fase de desarrollo conllevan una mayor volatilidad implícita que los criptoactivos de gran capitalización. Se recomienda realizar un análisis propio y asignar capital de manera prudente.

Para mantenerse al tanto de las actualizaciones de desarrollo y las fechas de listado, puede seguir a LiquidChain en X y unirse al canal de Telegram del proyecto.