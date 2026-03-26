MemeCore recorta comisiones 100x y reactiva el trade meme; Maxi Doge roza los $5 million en preventa

Jueves, 26 de marzo de 2026 – El catalizador del día en el nicho meme no fue un simple repunte especulativo, sino una mejora de red con impacto directo en costes. MemeCore activó ayer su hard fork, redujo las comisiones de 1,500 gwei a 15 gwei e incorporó abstracción de cuentas, una combinación que ayudó a empujar su token nativo M más de un 35% en 24 horas.

M cambia de manos en torno a $2.36, con una capitalización de mercado por encima de $3.1 billion. El volumen diario, además, se ha más que duplicado hasta $32.9 million, una señal de que el mercado sí está reaccionando a una actualización que altera la experiencia de uso en la cadena.

Ese giro también está teniendo un efecto colateral claro: el capital vuelve a mirar a las preventas vinculadas al universo meme. Entre ellas, Maxi Doge (MAXI) destaca por haber superado los $4.7 million y acercarse al objetivo de $5 million, con el token todavía en $0.000281.

MemeCore sí movió la aguja: menos gas, más actividad

El equipo de MemeCore desplegó la segunda y última fase de la actualización ayer a las 2am UTC. Junto con la caída de gas de 1,500 gwei a 15 gwei, llegaron una compatibilidad EVM más ajustada y los primeros componentes de su escalado de Layer 2.

Para los operadores de nodos, el cambio se limitó a instalar la última versión de Go MemeCore Client. Para el resto de usuarios y dApps, la transición fue esencialmente transparente, mientras la red absorbía el tráfico sin exigir pasos adicionales.

La cuenta oficial del proyecto confirmó el hard fork en X y subrayó el recorte de costes como uno de los grandes beneficios para el ecosistema meme.

The MemeCore Hardfork is officially LIVE and STABLE! Combined with our new Account Abstraction, your transactions aren't just cheaper—they're smarter! Just sit back and enjoy the smooth, cheaper cost-effective ride in the MemeCore ecosystem!🚀 https://t.co/CHwMmOj9A8 — MemeCore (@MemeCore_M) March 25, 2026

Desde la activación, el volumen de trading de M ha aumentado aproximadamente un 147%. Aun así, el dato sigue por debajo de lo que normalmente acompaña a un rally plenamente desarrollado. En paralelo, las métricas on-chain empiezan a recuperarse tras una pausa reciente, mientras el precio ha testeado soporte en la zona de $2.25.

La rotación vuelve a las preventas meme

Cuando la infraestructura mejora y operar se abarata, el sector suele ver una nueva ola de proyectos y de traders buscando exposición temprana. Ese contexto ayuda a explicar por qué la atención se ha desplazado con rapidez hacia propuestas como Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge (MAXI) se presenta con una identidad degen muy marcada: un Shiba Inu musculado de 300 libras, adicto al Red Bull y a operaciones apalancadas de 1000x sin stop-loss. La preventa arrancó en julio de 2025 y, desde entonces, ha mantenido tracción a medida que avanzan las fases de precio.

Ahora, con MemeCore recordando al mercado que las cadenas meme también pueden entregar mejoras tangibles de velocidad y costes, MAXI se está beneficiando de esa renovada búsqueda de oportunidades tempranas, incluidas las de participantes con mayor tamaño.

Worth the journey. Worth the wait. pic.twitter.com/JiVkrta4He — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 20, 2026

El token no se apoya solo en la narrativa. El staking ya está activo desde el smart contract de la preventa y ofrece un 66% APY. Además, el equipo prevé competiciones de trading comunitarias con premios para los mejores participantes.

También figura el Maxi Fund, asignado con un 25% del suministro total, como herramienta para reforzar visibilidad y liquidez tras el listing. A más largo plazo, la hoja de ruta contempla alianzas con exchanges de futuros y eventos gamificados alineados con su imagen de trading de alto riesgo.

Según expertos en preventas como Borch Crypto, MAXI incluso podría aspirar a retornos de 100x. Esa lectura llega justo cuando la preventa ya rebasa los $4.7 million y la siguiente subida de precio está prevista para mañana.

MAXI acelera antes del próximo cambio de precio

Para participar en la preventa, los compradores pueden entrar en el sitio web oficial de la preventa de Maxi Doge, conectar su wallet mediante el widget del portal y adquirir tokens MAXI al precio actual de $0.000281.

El proceso admite ETH, BNB, USDT y USDC, además de pago con tarjeta bancaria. Tras la compra, el staking puede activarse de inmediato con la rentabilidad actual del 66% APY.

Quienes prefieran móvil pueden descargar Best Wallet desde la Apple App Store o Google Play y acceder a MAXI desde la pestaña “Upcoming Tokens”. Cuando termine la preventa y se habiliten los listados en exchanges, los tokens comprados vía Best Wallet podrán reclamarse sin pasos extra.

Para seguir las próximas fases de precio, eventos de comunidad y novedades del lanzamiento, sigue al proyecto Maxi Doge en X y únete al activo grupo de Telegram.

Visita Maxi Doge Token.