MemeCore salta 39% tras su hard fork y la rotación meme empuja a Maxi Doge hacia los $5 millones

Martes, 31 de marzo de 2026 – El dinero vuelve a moverse dentro del segmento meme, pero no hacia cualquier token. Mientras buena parte de las meme coins tradicionales retrocede hasta un 3% en el día y un 10% en la semana, MemeCore se desmarca con una subida superior al 39% en los últimos siete días.

El avance llevó a su token nativo M por encima de $2.30 y elevó su capitalización ligeramente por encima de los $3 billion. El movimiento refuerza una idea que el mercado vuelve a premiar: incluso en el nicho meme, la utilidad y las mejoras de producto siguen marcando diferencia.

Ese cambio de tono también se refleja en el mercado de preventas. Maxi Doge (MAXI), uno de los lanzamientos recientes del sector, ya ha captado más de $4.7 million y se acerca con rapidez al umbral de $5 million.

La rotación del capital ya no favorece a los memes más lentos

El comportamiento relativo del mercado deja una lectura clara: los traders están reduciendo exposición en nombres más antiguos y redirigiendo liquidez hacia proyectos con narrativa fuerte y algún componente funcional. En ese contexto, MemeCore y Maxi Doge están absorbiendo buena parte de la atención.

MAXI se presenta con una identidad abiertamente degen, centrada en una mascota inspirada en el trader apalancado, pero suma además recompensas de staking integradas. Esa combinación lo coloca en una posición favorable si la próxima fase alcista de las meme coins premia, otra vez, el binomio entre cultura viral y utilidad básica.

MemeCore acelera después del hard fork del 25 de marzo

El principal catalizador del rally de MemeCore fue su hard fork del 25 de marzo. La actualización redujo las comisiones de gas de 1,500 gwei a 15 gwei e incorporó abstracción de cuentas, junto con una mejor compatibilidad con EVM.

Con una operativa on-chain más barata y rápida, la red registró un entorno más favorable para el trading, algo que terminó reflejándose en mayores volúmenes y una acción de precio más firme. Para los operadores que seguían el proyecto desde hace meses, la mejora reforzó la tesis de MemeCore como una Layer 1 orientada al universo meme.

El precio del token M reaccionó con rapidez. Tras romper una fase de consolidación de varias semanas, superó la resistencia previa en $2.10, convirtió ese nivel en soporte y retomó el ascenso. El analista Sjuul destacó el movimiento en una publicación en X ayer y proyectó máximos cercanos de hasta $3.

Hope you are still paying attention to $M – MEMECORE. As I wrote last week, after the breakout came the retest and price is still holding above that flipped resistance. As long as we don't break below, those equal highs could be next.https://t.co/Yz6ozy8uWa pic.twitter.com/YYxhGJsM9y — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) March 30, 2026

La señal técnica alcista, respaldada por mejoras concretas en la red, ha vuelto a poner a MemeCore en el radar de los traders que priorizan catalizadores reales, no solo impulso especulativo.

Maxi Doge gana tracción con $4.72 million recaudados

Parte de ese capital rotado ya está buscando entradas más tempranas. Entre las preventas que están captando interés aparece Maxi Doge (MAXI), que combina una estética meme agresiva con funciones activas desde esta fase.

Maxi Doge (MAXI) toma el imaginario clásico de Doge y lo exagera: un Shiba Inu hiperactivo, alimentado por Red Bull, obsesionado con operaciones de 1,000x, gimnasio y la siguiente vela verde. Más allá de la narrativa, el token ya ofrece staking en vivo con 66% APY.

MAXI también será necesario para acceder a concursos de la comunidad que recompensarán el mejor ROI y para participar en eventos de trading gamificados. A eso se suma su “Maxi Fund”, que concentra 25% of supply para liquidez y marketing de cara al listado.

Worth the journey. Worth the wait. pic.twitter.com/JiVkrta4He — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 20, 2026

La preventa ya ha reunido $4.72 million, con el precio actual fijado temporalmente en $0.0002811. Según la estructura del lanzamiento, ese valor subirá en la próxima etapa, dejando una ventana limitada para quienes quieran entrar al precio vigente.

El desempeño reciente de MemeCore sugiere que el mercado sigue dispuesto a premiar proyectos capaces de mezclar una marca meme potente con ejecución. Maxi Doge intenta posicionarse precisamente en ese cruce, y por eso está captando parte de los mismos flujos especulativos que antes impulsaron a los líderes del segmento.

Cómo comprar MAXI antes del siguiente tramo de precio

Los interesados pueden acceder a MAXI desde el sitio web oficial de Maxi Doge, conectando una wallet mediante el widget integrado. La compra puede hacerse con ETH, BNB, USDT o USDC, además de una opción con tarjeta bancaria.

También es posible participar a través de Best Wallet, donde MAXI aparece dentro de la sección “Upcoming Tokens”. La app puede descargarse desde la Apple App Store o Google Play, permitiendo fondear la cuenta y completar la operación desde el móvil.

Una vez adquiridos los tokens, el staking está disponible de inmediato y ofrece hasta 66% APY.

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