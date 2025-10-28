PepeNode alcanza los 2 millones en su preventa inicial

El proyecto de criptomonedas PepeNode (PEPENODE) ha recaudado 1,96 millones de dólares en su fase de preventa, aproximándose al umbral de los dos millones. Este nuevo concepto de «minería convertida en juego» está captando la atención de inversores que ven en él una alternativa renovada al modelo tradicional de juegos para ganar criptomonedas.

La propuesta transforma la minería —habitualmente costosa y competitiva— en un sistema de juego estratégico donde los usuarios obtienen rendimientos pasivos mediante la optimización de configuraciones virtuales. Los tokens PEPENODE se comercializan actualmente a 0,0011227 dólares, con un incremento de precio previsto en dos días al avanzar a la siguiente etapa de financiación.

Los juegos P2E evolucionan tras su auge pandémico

Durante la pandemia, los juegos que recompensaban con criptomonedas vivieron su momento de mayor expansión. Títulos como Axie Infinity permitieron a jugadores de países como Filipinas generar ingresos reales mientras las opciones laborales tradicionales se reducían. Sin embargo, muchos de estos ecosistemas se centraron únicamente en la generación y liquidación de recompensas, provocando una deflación progresiva del valor de sus tokens.

Contrariamente a la percepción generalizada de declive, el sector P2E mantiene una capitalización de 6.200 millones de dólares, según datos de Chainplay. En las últimas 24 horas, el volumen de negociación de tokens P2E superó los 630 millones de dólares, evidenciando que el mercado ha madurado dentro del ecosistema cripto más amplio.

El verdadero desafío radica en la tokenómica: diseñar sistemas de recompensas que mantengan el interés de los jugadores y la estabilidad o apreciación del valor del token a largo plazo.

Un sistema que fusiona minería y entretenimiento

PepeNode plantea una mecánica diferente. Los usuarios minan tokens PEPENODE sin necesidad de equipos físicos costosos ni configuraciones complejas. El sistema no requiere un esfuerzo constante de juego, sino decisiones estratégicas para optimizar la configuración de minería virtual.

Cada nodo posee características específicas, y combinar los adecuados incrementa el potencial de ganancias. Las mejoras de instalaciones, como la expansión de la sala de minería virtual, aumentan los rendimientos adicionales.

La novedad fundamental reside en su modelo deflacionario: el 70% de los tokens utilizados en cada mejora o compra de nodos se queman permanentemente. Esto reduce la oferta circulante a medida que el juego gana tracción, ejerciendo presión al alza sobre el valor del token.

Además, los tokens se reciclan dentro del sistema —necesarios para mejoras y expansiones— lo que incentiva la participación continuada frente a las ventas masivas. Cuando una configuración alcanza el máximo rendimiento, puede generar como recompensas otras criptomonedas populares en Airdrop crypto como Pepe o Fartcoin.

Rentabilidad anticipada mediante staking

A diferencia de otros proyectos que permanecen inactivos tras la preventa, PepeNode ofrece utilidad inmediata. Los compradores pueden stakear sus tokens con un rendimiento anual dinámico del 653%, generando ingresos antes del lanzamiento oficial del juego.

Hasta el momento, más de 1.200 millones de tokens PEPENODE —aproximadamente el 68% de las asignaciones de preventa— han sido bloqueados en staking, señal de la confianza de los primeros inversores.

Los interesados pueden adquirir tokens en el sitio oficial mediante ETH, BNB, USDT o tarjetas de crédito. El contrato inteligente del proyecto ha sido auditado por Coinsult, proporcionando garantías de seguridad a los participantes tempranos.