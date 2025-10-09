Predicción del precio de Pepe: analista prevé una subida de 13x para 2026 mientras un nuevo token permite minarlo

Pepe (PEPE) cotiza actualmente un 66,4% por debajo de su máximo histórico alcanzado hace diez meses, pero un analista acaba de lanzar una proyección que ha captado la atención del sector: el token podría multiplicarse por 13 de aquí a 2026.

Mientras los inversores esperan ese posible repunte, PepeNode (PEPENODE) ofrece una alternativa diferente: la posibilidad de generar PEPE de forma pasiva en lugar de limitarse a especular con su precio.

Un patrón técnico apunta a ganancias excepcionales

El popular analista de criptomonedas Kamran Asghar ha identificado un patrón de cuña ampliada en el gráfico de PEPE que sugiere expansiones cíclicas de precio hasta 2026 o 2027. Este patrón refleja oscilaciones cada vez más amplias. La primera ola registró una subida superior al 1.100%, llevando a PEPE hasta los 0,00001725 dólares, seguida de otro impulso similar que lo situó en su máximo histórico de 0,00002836 dólares.

La proyección de Kamran para la tercera ola señala un movimiento del 1.200% que comenzaría cuando PEPE toque el suelo de la cuña, cerca de los 0,00000509 dólares, con objetivo en los 0,00006612 dólares. De materializarse, supondría una ganancia aproximada de 13 veces la inversión actual.

#Pepe weekly chart outlook. Next wave could take price wag higher from here. 📈 Potential HTF target : 0.0001$ per $PEPE pic.twitter.com/4h2XXpwh0b — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) September 14, 2025

Con PEPE cotizando ahora a 0,000009409 dólares, el gráfico sugiere una posible caída a corto plazo antes del próximo movimiento alcista importante. Aquí surge la cuestión: ¿tiene sentido intentar cronometrar la caída o comprar ahora cuando aún existe riesgo de mayores descensos?

Pepe es una de las criptomonedas con más potencial

La minería virtual como estrategia de acumulación

PepeNode plantea una respuesta distinta con su modelo de minería gamificada que combina estrategia, jugabilidad e ingresos pasivos. Este proyecto, que se define como el primer meme coin de «mine-to-earn», transforma la minería en un juego de estrategia virtual donde los usuarios pueden generar activos como PEPE, Fartcoin y otros mediante el juego.

Cada participante comienza con una sala de servidores que puede expandirse y mejorarse usando tokens PEPENODE. Las instalaciones se optimizan, los diseños se adaptan y se añaden nuevos nodos para aumentar la producción. Cada nodo tiene propiedades únicas y algunas combinaciones funcionan mejor que otras, lo que significa que la estrategia determina el éxito.

Una configuración optimizada genera mayores recompensas en PEPENODE, y quienes alcanzan los primeros puestos de la clasificación pueden acumular también otros meme coins de alto valor como PEPE y FARTCOIN. El sistema reemplaza la necesidad de hardware costoso por decisiones tácticas inteligentes.

Preventa activa con incentivos para madrugadores

La preventa de PepeNode está en marcha, con el precio actual en 0,0010918 dólares por token. El juego de minería se lanzará después del Token Generation Event (TGE), según la hoja de ruta del proyecto, con aproximadamente el 35% de los fondos recaudados destinados directamente al desarrollo de la plataforma.

Los primeros compradores pueden ya poner a trabajar sus tokens PEPENODE mediante el protocolo de staking nativo del proyecto, que ofrece un APY dinámico del 732%. Esto permite a los inversores ampliar su saldo antes del lanzamiento del juego, disponiendo así de más activos para construir y escalar sus plataformas de minería virtual desde el primer día.

Diseño deflacionario con quema permanente de tokens

El atractivo de PepeNode va más allá de generar múltiples meme coins. Su token nativo incorpora un mecanismo deflacionario: cada vez que un jugador mejora su configuración de minería virtual, el 70% de los tokens utilizados se queman permanentemente.

A medida que el juego gane tracción, la oferta circulante de PEPENODE se reducirá progresivamente, lo que podría impulsar su precio con el tiempo. El sistema de staking de alto rendimiento y el interés creciente podrían traducirse en un fuerte arranque cuando llegue su cotización en exchanges.

El contrato inteligente del proyecto ha sido auditado por Coinsult, garantizando la ausencia de errores en el código. Los inversores pueden comprar PepeNode a través de la web oficial de PepeNode usando ETH, BNB, USDT o tarjetas bancarias.